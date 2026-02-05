Cavallo defendió a Cottani y advirtió al Gobierno por los “daños” que genera su intolerancia a las críticas

El exministro de Economía Domingo Cavallo salió hoy en defensa de Joaquín Cottani, exviceministro de Luis Caputo, luego de que contara que la nueva fórmula para medir la inflación del Indec —cuya implementación fue nuevamente postergada por el Gobierno— ya estaba lista en junio de 2024 y debería haberse aplicado durante el segundo semestre de ese año.

En una entrada publicada en su blog personal, titulada “La intolerancia hasta con las críticas constructivas de quienes tienen vocación de apoyar genera daños autoinfligidos”, Cavallo sostuvo que las opiniones de Cottani fueron expresadas “con total buena fe y espíritu de crítica constructiva”.

Las declaraciones del exministro se producen tras los comentarios de ayer de Caputo, quien en una entrevista con LN+ aseguró que Cottani buscaba desacreditar al Gobierno. Cavallo rechazó esa interpretación y destacó que las advertencias del exviceministro apuntaban a alertar sobre riesgos macroeconómicos relevantes.

“En mi opinión, lo que dice Cottani no podría ser más constructivo, porque advierte sobre un riesgo que puede poner en peligro el clima de estabilidad y reeditar un episodio como el ocurrido antes de la elección del año pasado, que de no haber sido por la oportuna intervención del gobierno de Trump podría haber comprometido los resultados electorales favorables al Gobierno”, escribió Cavallo, en referencia a las alertas sobre un posible atraso del tipo de cambio.

Domingo Cavallo Captura

En su posteo, Cavallo compartió también los videos de las intervenciones públicas de Cottani de ayer y hoy, además de un registro audiovisual en el que aparece junto a Carlos Menem explicando el rumbo del plan de convertibilidad. Según explicó, el objetivo es refutar la idea de que la Argentina atravesó “100 años de intervencionismo proteccionista e irresponsabilidad fiscal” sin intentos de reformas estructurales.

“Milei tenía esto claro antes de ser elegido presidente. No me parece conveniente, como estrategia electoral, que lo siga repitiendo, porque quienes conocen en detalle nuestra historia económica saben que no es verdad ”, concluyó Cavallo.

Los cruces

El miércoles, Cottani defendió la idoneidad del extitular del Indec, Marco Lavagna, y consideró inapropiado que se haya postergado nuevamente la implementación del indicador actualizado por una “cuestión tan nimia” que, a la vez, resulta central para la medición de la inflación.

El exviceministro explicó que la inflación todavía estaba en niveles elevados cuando se postergó por primera vez la aplicación en junio de 2024 y que la nueva fórmula le da más peso a los servicios. “En ese contexto, el argumento del Presidente [Javier Milei] era lógico para no agregar ruido, y además era compartido por el personal del Indec. Pero cuando la inflación se estabilizó en el segundo semestre, ese argumento perdió peso”, agregó, aclarando que para entonces ya no formaba parte del Gobierno.

Caputo y Joaquín Cottani Archivo

Horas después, Caputo respondió en LN+: “No le presto atención a lo que dice, porque es parte de esa gente. Lo puse de viceministro porque me pidió Cavallo que lo pusiera y lamentablemente no funcionó. No sé si quedó molesto o algo, pero nunca en su vida dio reportajes y ahora se la pasa por medios para desacreditarnos”.

Por último, Cottani señaló hoy que no se fue “enojado” de la gestión. “Yo quiero ayudarlos a no cometer errores. Le hice un favor a Caputo cuando ningún economista aceptaba ser parte de su equipo en noviembre de 2023, por su trayectoria anterior con Mauricio Macri”, aseguró.