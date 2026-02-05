El exviceministro de Caputo explicó su salida del Gobierno y cuestionó el valor del tipo de cambio

El exviceministro de Economía Joaquín Cottani explicó este jueves su salida del Gobierno de Javier Milei tras haber apuntado ayer contra el ministro Luis Caputo por la postergación de la nueva medición de la inflación. Además, cuestionó el valor el tipo de cambio y el plan económico.

El cruce comenzó cuando el exfuncionario se pronunció en contra de la decisión del Gobierno de postergar la aplicación del nuevo índice de precios del Indec y asegurara que la fórmula ya estaba terminada en junio de 2024 . Después de esas declaraciones, el ministro de Economía lo subestimara al afirmar que sólo estuvo en el cargo porque Domingo Cavallo lo había recomendado.

Hoy, Cottani explicó su salida. “Yo quiero ayudarlos a no cometer errores, yo no me fui enojado. Le hice un favor a Caputo cuando ningún economista aceptaba ser parte de su equipo en noviembre del 2023 por su trayectoria anterior con Mauricio Macri”, introdujo el exfuncionario en diálogo con Radio Rivadavia.

El economista reconoció que Cavallo recomendó su nombre. “Es cierto. Yo vivía en el exterior hace mucho tiempo, entonces quise estar seis meses, que fue el tiempo que estuve. Nunca tuve expectativa de ser un miembro importante en su equipo. Traté de ayudar lo más posible, diciendo lo mismo. De alguna manera, Milei empezó a cuestionar lo que decía Cavallo, que también trataba de opinar, me marginaron, y me vino bien porque me ayudaron a salir cuando tenía previsto”, ahondó.

El Ministro De Economía, Luis Caputo Rodrigo Néspolo

Por otro lado, aseguró tener coherencia entre lo que hizo como viceministro y su rol como consultor en el sector privado: “Lo que digo es lo que pongo en mis escritos, se los mando a Caputo y a las cuatro o cinco personas que constituyen su equipo. Se las digo por privado, no para petardear sino para construir”.

Fue en ese contexto que cuestionó la política económica de la administración libertaria y advirtió sobre la situación para este año y el que viene. “Hay cosas que han sido tiradas por la borda por no tener un programa que acompañara, en este caso es la política monetaria que no está clara y que no acompaña cosas como las desregulaciones o la apertura comercial, que no puede hacerse con un tipo de cambio atrasado y cuando hay tantas dudas sobre el financiamiento argentino”, expresó.

“Va a ser muy difícil llegar bien a las presidenciales. Es simplemente tartar de apoyar al Gobierno recordándole que hemos pasado esto varias veces”, cerró.

El cruce

El miércoles, exfuncionario del equipo que encabeza Caputo defendió la idoneidad del titular del Indec, Marco Lavagna, y consideró inapropiado que se haya relegado la implementación del nuevo indicador por una “cuestión tan nimia” que, a la vez, resulta central para la medición de la inflación.

Marco Lavagna

Cottani señaló que la inflación aún se encontraba en niveles elevados y que el objetivo era que se estabilizara más abajo. “La nueva fórmula tiene una mayor ponderación de los servicios públicos y, obviamente, esos precios tenían que aumentar para reducir la carga de los subsidios.

“En ese contexto, el argumento del Presidente [Javier Milei] era lógico para no agregar ruido, y además era compartido por el personal del Indec. Pero cuando la inflación se estabilizó en el segundo semestre, ese argumento perdió peso”, añadió. Para entonces, aclaró, él ya no formaba parte del Gobierno.

Horas más tarde, en diálogo con LN+, el ministro le contestó: “No le presto atención a lo que dice. Porque es parte de esa gente. Lo puse de viceministro porque me pidió Cavallo que lo pusiera y lamentablemente no funcionó. No sé si quedó molesto o algo, pero nunca en su vida dio reportajes y ahora se la pasa por medios para desacreditarnos”.