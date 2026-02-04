Caputo reconoció diferencias con Lavagna y anticipó que quiere una nueva Encuesta de Hogares

Pocos días después de la salida de Marco Lavagna como director del Indec, el ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió a la polémica que se generó alrededor de la actualización del índice de precios al consumidor (IPC), adelantó que puede haber una nueva Encuesta Permanente de Hogares y habló sobre la salida de Marco Lavagna, en diálogo con Luis Majul, por LN+.

“No hay nada que ocultar. Marco quería cambiar el índice y ya tenía una fecha. El Presidente, desde el minuto uno, tuvo una bajada de línea que era que se haga [la actualización] cuando ya esté el proceso de desinflación terminado para no comparar peras con manzanas”, explicó. Según Caputo, este proceso se ralentizó por el “ataque político fenomenal” que recibió la gestión libertaria y que generó “un nuevo escalón de inflación”.

“Para noviembre, Marco ya se había sentido comprometido con la fecha, pero el mensaje era que no se haga porque no se dio el proceso porque pasaron cosas en el medio. Y no hubo ningún problema. Marco lo entendió perfectamente. Pasa que ya había anunciado esto y dijo que quedaba medio mal”, expresó.

Caputo se refirió a la salida de Marco Lvagna Prensa

A su vez, se refirió a los posibles cambios en el Indec: “Si vamos a hacer esto, lo lógico es terminar el proceso de desinflación con la misma medición que venimos midiendo siempre y realizar una nueva encuesta de hogares que refleje los cambios actuales”.

En este sentido, Caputo apuntó contra su exviceministro de Economía, Joaquín Cottani, quien había cuestionado la decisión del Gobierno de postergar la aplicación del nuevo índice -una de las razones detrás de la renuncia de Lavagna-. El exfuncionario había asegurado que la fórmula ya estaba terminada en junio de 2024 y que debía haber comenzado a utilizarse en el segundo semestre de ese año.

“Esto es un clásico de la oposición y de un sector del periodismo que, por diferentes razones, quieren que al país le vaya mal e instalar temas”, señaló el ministro. Luego, criticó a Cottani: “No le presto atención a lo que dice. Porque es parte de esa gente. Lo puse de viceministro porque me pidió Cavallo que lo pusiera y lamentablemente no funcionó. No sé si quedó molesto o algo, pero nunca en su vida dio reportajes y ahora se la pasa por medios para desacreditarnos”.

Marco Lavagna durante la presentación de los datos del Censo 2022

El exviceministro había defendido la idoneidad de Lavagna en diálogo con Radio con Vos y había considerado inapropiado que postergaran la implementación del nuevo índice por una “cuestión tan nimia” que, a la vez, es central para la medición de la inflación.

Caputo aseguró que Lavagna se fue en “condiciones amigables” con él y con el presidente Javier Milei. Incluso aseguró que recibió un mensaje de su parte mientras se dirigía a los estudios de LN+ donde le ofrecía salir a hablar públicamente por “los rumores falsos que andan corriendo”.

Luego, brindó elogios al actual director técnico del Indec, Pedro Lines, quien será el reemplazo de Marco: “Es intachable. Es un técnico brillante, respetadísimo y, de hecho, cuando le ofrecí [el puesto] le consultó al directorio. Y los directores estaban de acuerdo”.

La polémica con la industria textil

Luego de que afirmara en Radio Mitre que no compraba ropa en la Argentina y que solía conseguirla en el exterior, varios empresarios de industria textil nacional se mostraron ofendidos por sus afirmaciones y, en particular, reclamaron por la alta carga impositiva y el impacto de las importaciones.

Caputo aseguró que no es antiindustria y que, aunque entiende la empatía con los empresarios, tiene “más empatía con los 49 y medio millones de argentinos”. El ministro apuntó contra el “modelo del kirchnerismo de economía cerrada” y sostuvo que, desde la asunción de Milei, “la ropa bajó sustancialmente y se puede competir”.

“Conozco empresarios textiles que dicen que pueden competir tranquilamente. Esto no es un tema con alguna industria o con empresarios en particular, es justamente un tema de modelo. Es un error decir que la cancha está desnivelada. Nosotros hacemos esto con muchísimo cuidado y en las diferentes industrias”, sumó. También brindó como ejemplo la industria automotriz, con quien asegura tener “excelente relación”, y cómo aunque les bajaron los aranceles a la exportación, las “provincias y municipios les cobran más”.

Claudio Drescher

Sostuvo, además, que le ofreció a uno de los más grandes empresarios de la industria que le pida reunión al gobernador bonaerense, Axel Kicillof: “Le pidió una reunión al gobernador de Buenos Aires y le dijo que no lo iba a atender porque no era una buena foto política. Entonces, por un lado, hablan y los matan a impuestos y después no los atienden”.

También le respondió al presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, Claudio Drescher, quien hace unos días afirmó estar “desilusionado y triste” por la actitud del Gobierno, que ahora se había “convertido en parte de la casta”.

“Me parece justamente lo contrario a todo lo que dice. Él debe ser de esta gente que no quiere perder sus privilegios. Conozco empresarios de su misma industria que pueden competir tranquilamente. Hace dos años, con los incentivos incorrectos, ellos estaban en condiciones de cobrarte cinco veces más y la gente se los compraba porque, si iban al día siguiente, tenían que pagarlo más”, arremetió Caputo.

La respuesta a Paolo Rocca

Días atrás, Milei y el titular del grupo Techint quedaron enfrascados en una polémica. Fue luego de que Techint perdiera una millonaria licitación contra un competidor indio por decisión de los principales petroleros argentinos para proveer caños a un ducto de casi 500 kilómetros que llevará gas de Vaca Muerta a Río Negro para licuarlo y venderlo al mundo por barco.

Rocca sostuvo que el grupo evalúa presentar un recurso de antidumping contra la llegada de tubos de India y acusó de que hubo competencia desleal. Además, señaló que la decisión de adquirir insumos de la firma Welspun perjudica a la producción local y al empleo industrial. Poco después de sus declaraciones, Milei lo acusó de “golpista”.

Paolo Rocca, presidente del grupo Techint

Caputo negó que haya habido competencia desleal. “Lo estudiamos desde la Secretaría de Comercio. Yo lo hablé con Paolo mismo y no la hubo. Habiendo dicho esto, Techint es una empresa gigante, tiene una espalda enorme y van a haber muchísimas más licitaciones”, dijo.

Y añadió: “En marzo hay una que es cuatro o cinco veces más grande que la que perdió [Techint] y puede competir tranquilamente. [La licitación anterior] Fue una privada donde en los pliegos no se especificaba que podía un refusal o la posibilidad de que otro iguale la oferta. Entonces otra empresa ofertó menos y se propuso en el directorio de YPF a ver si les podían permitir esto y el directorio votó que no razonablemente. Porque si permitís eso sin haberlo puesto en los pliegos y esa misma empresa quiere hacer otra licitación mañana, no va nadie. Y volvés al tema de que no hay competencia".