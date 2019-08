"A Macri hay que ponerle un monumento", dijo el dueño de Cencosud

El presidente de la firma dueña de Disco y Jumbo destacó: "Era muy bueno lo que estaba haciendo Macri, lo mejor que podría haberle pasado a Argentina"

20 de agosto de 2019 • 09:03

El presidente del directorio de Cencosud, el chileno de origen alemán Horst Paulmann, habló sobre la crisis argentina tras las PASO y mostró su apoyo a la gestión de Mauricio Macri al indicar que hay que aplaudir al presidente por sus decisiones tanto políticas como económicas.

"A Macri hay que ponerle un monumento, porque él quiso llevar a la Argentina hacia una economía abierta de mercado. Ojalá que alguien se atreva a hacer lo mismo en un futuro. Ningún argentino nunca más va a hacer algo así, porque les falta ese valor, esas ganas de hacer algo especial", dijo el empresario, cuya empresa es dueña de los supermercados Jumbo, Disco y Vea y de las tiendas para el hogar Easy y Blastein, desde una de sus oficinas en Chile, al diario El Mercurio.

Paulman, dueño del 53 por ciento de las acciones de la firma, insistió: " Era muy bueno lo que estaba haciendo Macri, lo mejor que podría haberle pasado a Argentina. Es de esperar que el gobierno actual o el próximo sigan por este camino para ir liberando el mercado. Porque no puede ser que los televisores que se arman en La Patagonia, donde lo único que hacen es importar la caja, las perillas, embalarlos y ponerles 'hecho en Argentina', se vendan al doble del precio".

Asimismo, el chileno de 84 años se refirió al tiempo de gobierno del presidente y agregó: "Eso me duele y eso debe dolerle a Macri, porque él tenía en su cabeza transformar a Argentina, desde una economía cerrada a una abierta al mundo. Pero eso tarda tiempo y es de largo alcance. Lo que hacía Macri era bueno para los argentinos, porque nuestros nietos iban a tener una vida mejor".

Paulman apoya al gobierno pese a que reconoce que estos no fueron los mejores años en términos de ganancias. El 21 por ciento de los ingresos totales de la compañía, fundada en 1963, responde a su participación en el mercado nacional. Sin embargo, asegura: "Para ser franco, el gobierno de Macri ha sido complicado para nosotros. Tuvimos dos expropiaciones (un terreno de cinco hectáreas en Mendoza y la paralización del complejo comercial y habitacional en San Isidro, Buenos Aires, hace más de dos años). No había por qué hacerlas. Vimos con mucha alegría las intenciones de ir hacia el camino de la apertura y nos tocó muy fuerte a todos los industriales".

Además de destacar la situación particular de su compañía, el líder de Cencosud se refirió a la situación general del país. "Obviamente me preocupa Argentina, como a todos. Si uno ve lo que hay y lo que puede venir, es tremendo. Pero se ve que Alberto Fernández es una persona que está preocupada del bienestar de Argentina y de su pueblo, de que vaya creciendo", dijo y celebró la charla entre el Presidente y el candidato del Frente de Todos: "Estoy muy contento de que el Presidente Macri y el candidato Alberto Fernández hayan tenido un diálogo abierto esta semana, eso es algo muy bueno. No están llevando a la Argentina a una hiperinflación o a un desastre. Dos meses es mucho tiempo y cualquier cosa puede pasar. Si esta transición funciona, eso es bueno para Argentina. Nosotros siempre hemos apoyado a todos los gobiernos, siempre hemos construido".

Por último, Paulman insistió en el vínculo estrecho del país con Chile y advirtió: "Tanto a Macri como a Fernández, y a todos los argentinos, les deseo lo mejor. Chile está muy ligado a este país y no podemos hacernos los lesos y decir que es problema de ellos. Es problema de todos nosotros, es problema de América Latina".