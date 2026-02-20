De cuánto es el monto del exPotenciar Trabajo en marzo de 2026

Los trabajadores informales pueden acceder al ex Potenciar Trabajo, ya que es un programa destinado a apuntalar la situación de uno de los grupos más vulnerables con un monto de dinero fijo que se entrega de manera mensual.

La crifra del exPotenciar Trabajo en marzo de 2026 LUIS ROBAYO - AFP

En marzo, según confirmaron fuentes del Ministerio de Capital Humano a LA NACION, el programa Volver al Trabajo, antes conocido como exPotenciar Trabajo, entrega a sus titulares $78.000, y se mantiene sin modificaciones desde el último reajuste, realizado en 2023.

La cifra no presenta variaciones respecto de la que venían cobrando los beneficiarios que, habitualmente, se acredita el quinto día hábil del mes y, en esta ocasión, coincide con el día viernes 6 de marzo.

Monto y fecha del exPotenciar Trabajo en marzo de 2026

Programa exPotenciar Trabajo: $78.000

$78.000 Fecha de pago : viernes 6 de marzo

Esta herramienta de asistencia tiene como principal objetivo facilitar el acceso a un nivel de empleabilidad inicial real y mejorar las oportunidades de inserción laboral de sus titulares. Según consta en el sitio oficial del programa, “esto se realiza a través de su participación en actividades de formación laboral, prácticas formativas en ambientes de trabajo y asistencia al desarrollo de emprendimientos productivos, individuales o asociativos”.

El exPotenciar Trabajo se acredita el 6 de marzo Fabian Marelli

Cómo saber si cobro el exPotenciar Trabajo

Quienes deseen corroborar si les corresponde esta herramienta de asistencia estatal pueden hacerlo con un procedimiento sencillo y rápido. Para eso hay que seguir los siguientes pasos:

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Ingresar al sitio Mi Argentina o a Mi ANSES .

o a . Ingresar el número de CUIL

Tipear la Clave de Seguridad Social

Seleccionar el apartado “Mis cobros”

Corroborar las prestaciones señaladas para el mes en curso

La finalidad de esta ayuda estatal es “desarrollar y consolidar un nivel de competencias sociolaborales para sus beneficiarios que les permita alcanzar un nivel de empleabilidad inicial real y mejorar sus oportunidades de inserción laboral”, según consta en el sitio oficial.

Cuáles son los beneficios para los titulares del exPotenciar Trabajo

Según consta en el sitio oficial, el programa Volver al Trabajo tiene como únicos beneficiarios a las personas que fueron transferidas del programa Potenciar Trabajo. En tanto, quienes pertenecían al programa y no se encuentran en la nómina de Volver al Trabajo, les corresponde el Programa de Acompañamiento Social.

La finalidad de esta ayuda estatal es “desarrollar y consolidar un nivel de competencias sociolaborales para sus beneficiarios que les permita alcanzar un nivel de empleabilidad inicial real y mejorar sus oportunidades de inserción laboral”.

Los titulares del programa están habilitados a realizar actividades de formación laboral, prácticas formativas en ambientes de trabajo y asistencia al desarrollo de emprendimientos productivos individuales o asociativos.

Entre las alternativas que se pueden utilizar figuran las siguientes:

Servicios de orientación laboral y asistencia en la búsqueda de empleo.

Servicios de intermediación laboral.

Servicios de capacitación laboral y certificación de competencias laborales.

Prácticas formativas en ambientes de trabajo.

Acciones de promoción para la inserción en el trabajo asalariado registrado y en el trabajo independiente y autogestionado.

Fortalecimiento de unidades productivas autogestionadas en forma individual, asociativa o familiar.

Finalización educativa o programas con objeto análogo para el desarrollo de competencias básicas.