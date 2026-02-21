Un inusual fenómeno se registró en una zona rural del sur de la provincia de Córdoba en medio de un temporal de lluvias y tormentas. Al día siguiente, decenas de vacas fueron halladas muertas en el campo. El hecho ocurrió en la localidad de Canals el pasado miércoles y apuntan a una centella o “rayo globular”.

La noticia se conoció cuando la cuenta de Facebook Estación Isla Verde publicó un video que muestra a decenas de animales vacunos muertos y distribuidos en distintos puntos de la tierra donde está ubicado el campo de Canals, localidad en el sureste de Córdoba, departamento de Unión, a más de 300 kilómetros de la capital provincial.

Encuentran decenas de vacas muertas tras una tormenta en Córdoba: apuntan a una centella

Las vacas eran lecheras y pertenecían a un tambo de la zona. De acuerdo a lo que publicó el medio cordobés La Voz, durante la tormenta, la centella -el fenómeno al que se atribuye esta muerte masiva de ganado- no sólo impactó sobre los animales, sino que también se registraron varias caídas de árboles debido a los fuertes vientos y lluvias que afectaron varias localidades de Córdoba el pasado miércoles; incluso, cayó granizo.

Por la naturaleza del hallazgo y sus características, se lo atribuyó a una centella o “rayo globular”, una de las descargas atmosféricas más excepcionales y destructivas que existen.

La descarga eléctrica de un rayo se produce a una velocidad estimada en 115 millones de kilómetros por hora. Y así como puede hacer destrozos y cobrarse vidas humanas en una playa, por ejemplo, también puede matar decenas de vacas en un campo por la corriente eléctrica que transporta.

Los rayos pueden viajar tanto adelante como atrás de una tormenta eléctrica, razón por la cual un rayo puede caer antes o después de la lluvia y también puede caer varias veces en un mismo lugar. En la Argentina se han reportado varios casos de animales que murieron tras ser alcanzados por una centella.

Así se puede ver una "centella" o "rayo globular" Cadena 3

Se le suele llamar efecto “centella” cuando el rayo recorre todo el alambrado en una franja que alcanza a los seres vivos, los mata y los quema por dentro. Según el medio Cadena 3, una centella se manifiesta como una esfera luminosa, brillante y persistente que flota durante las tormentas eléctricas. A diferencia del rayo común, puede durar varios segundos o minutos.