Dos gigantes mineros refuerzan su apuesta por la Argentina y ratifican inversiones millonarias en litio y cobre

Rio Tinto y First Quantum Minerals, dos compañías mineras internacionales que desarrollan proyectos de cobre y litio en el norte del país, presentaron esta semana sus resultados trimestrales y realizaron las habituales conferencias con inversores. En ambos casos, destacaron que la Argentina se mantiene como un destino prioritario para futuras inversiones y analizaron sus planes de crecimiento en el corto plazo.

La británico-australiana Rio Tinto, con sede en Londres, es una de las mayores mineras del mundo. En diciembre pasado, su CEO global, Simon Trott, visitó la Argentina junto a una comitiva de inversores y analistas para recorrer los proyectos que la compañía tiene en marcha en el país.

Actualmente, la empresa opera dos de los seis proyectos de litio en producción: Fénix, en Catamarca, y el Salar de Olaroz, en Jujuy. Además, obtuvo la adhesión al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) para avanzar con Rincón Litio, en Salta, en donde invertirá US$2500 millones. También evalúa ampliar el desembolso previsto en Sal de Vida, en Catamarca.

De acuerdo con la documentación presentada ante la Bolsa de Londres, Rio Tinto comprometió inversiones en la Argentina por US$4100 millones, sin contabilizar la adquisición de Arcadium Lithium por US$6700 millones, firma que era la principal productora de litio del país. Del total anunciado, ya desembolsó US$500 millones en Rincón Litio y restan al menos US$2000 millones; en Fénix y Sal de Vida, en tanto, invirtió US$700 millones en cada proyecto y prevé destinar otros US$100 millones adicionales en cada caso.

En diciembre, Trott había señalado a LA NACION que “la Argentina será un país muy importante para Rio Tinto”, y lo atribuyó a “sus recursos naturales de clase mundial y a la capacidad técnica local para desarrollar y operar proyectos”.

Taca Taca prevé generar hasta 4000 empleos en construcción, mientras que Rio Tinto consolida su liderazgo en litio

Durante el verano, la compañía también fue noticia por las negociaciones para adquirir la suiza Glencore, que en la Argentina opera el proyecto de cobre Bajo la Alumbrera, en Catamarca, junto con otros dos desarrollos en carpeta. Aunque en enero se anunció el inicio de conversaciones para una posible fusión, en febrero las tratativas se dieron por finalizadas.

“Mantuvimos conversaciones constructivas entre ambos equipos. Finalmente, concluimos que no pudimos llegar a un acuerdo que generara valor para los accionistas de Rio Tinto”, explicó Trott sobre las negociaciones con Glencore.

Por su parte, First Quantum Minerals difundió un nuevo informe técnico sobre el proyecto Taca Taca, ubicado en Salta, donde prevé invertir US$5250 millones. Según la compañía, se trata de uno de los desarrollos de cobre más relevantes del país, con una producción estimada de 291.000 toneladas anuales durante los primeros 10 años de operación y una vida útil superior a los 35 años.

Taca Taca, Rincón Litio y Sal de Vida figuran entre los desarrollos clave que impulsarán producción y empleo en el norte del país

La minera dijo que “Taca Taca es su proyecto con mayor probabilidad de desarrollo a corto plazo”. Sería la primera mina de cobre en la provincia de Salta. En el pico de construcción generaría hasta 4000 puestos de trabajo y, durante la etapa operativa, alrededor de 2000 empleos directos. El proyecto también contempla inversiones en infraestructura eléctrica, logística y de transporte, con impacto en la integración regional y en el Corredor Bioceánico Capricornio.

“Este informe técnico demuestra la importancia estratégica de Taca Taca como proyecto a corto plazo para la empresa. Los aspectos económicos son sólidos y reflejan el valor que creamos cuando aplicamos nuestras capacidades internas en la planificación y el desarrollo de proyectos. Taca Taca es uno de los activos de cobre sin desarrollar más importantes del mundo, y el estudio actualizado reafirma su potencial como mina de larga duración, con una relevante producción de oro y posicionada en el primer cuartil de la curva de costos global”, dijo el CEO de la compañía, Tristan Pascall.

El ejecutivo también destacó el papel del RIGI en la toma de decisiones de inversión. “Ha habido un cambio significativo en términos de promoción de inversiones. La introducción del RIGI proporciona un marco para invertir en el país y ofrece previsibilidad y estabilidad para proyectos de largo plazo”, sostuvo.