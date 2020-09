Cepo al dólar. Para Lucas Llach, la medida "es un cambalache"

El exvicepresidente del Banco Central opinó sobre las últimas medidas de la entidad monetaria 20:26

El exvicepresidente del Banco Central Lucas Llach se refirió este viernes a los últimos anuncios de la entidad monetaria respecto de endurecer el cepo cambiario y lo calificó como un "cambalache".

Invitado a La Repregunta emitido por LN+, el programa conducido por Luciana Vázquez, el economista dijo que la restricción de la compra de dólares es "como demorar el pico" del valor de la divisa estadounidense. Además, comentó cuál sería, según su criterio, el camino a tomar.

"El desdoblamiento cambiario me parece más civilizado y razonable. Desdoblar significa que hay un solo dólar para todo, menos para exportaciones e importaciones de bienes. Esto es directamente un cambalache, por ejemplo, de que Netflix me lo saquen del cupo", explicó.

En esa línea, Llach opinó sobre la relación que tienen los argentinos con la economía: "Nos gusta mucho mentirnos a nosotros mismos como sociedad. Estábamos o estamos, se supone, en cuarentena, pero la gente está en la calle y lo mismo es esto del dólar. Dicen que está en $77, pero ¿para quién?".

Asimismo, también criticó la letra chica de la medida, ya que se anunció que quienes perciban un plan social no pueden acceder a la compra de dólares. "Entiendo que limites la compra, pero ¿no poder abrir una cuenta? Hay quienes reciben un plan, pero quizás tienen una changa, ¿por qué no pueden ahorrar en dólares?", se preguntó. "El problema es que el peso no vale y no queremos admitirlo".

Inflación

Con respecto a la inflación en la Argentina, el economista fue contundente: "Bajarla incluye a veces tomar medidas costosas en el corto plazo, pero que a la larga te van a sacar de allí". "Los gobiernos muchas veces son ansiosos porque la sociedad es ansiosa y entonces le cuesta hacer esos ajustes", remarcó.

Para él, "se está armando un caldo de cultivo" para algún tipo de giro económico, que no sabe aun si lo podrá hacer este Gobierno o el que viene. "Es un giro hacia la ortodoxia, menos gasto público. Realmente nosotros tenemos los impuestos más altos del mundo en términos de tasas impositivas. No va, no funciona. Y encima, como con esos impuestos no te alcanza, tenés que emitir", dijo.

"En el gobierno de Cambiemos quisimos ir apagando la maquinita (de emisión) pero hay una cantidad de coordinaciones que hacer. Este Gobierno arrancó hablando de un pacto social, es una herramienta que puede servir, pero necesitás la parte de coordinar expectativas y la fiscal-monetaria. En este año no hemos tenido ninguna de las dos, en parte por lo heredado y en parte porque el Gobierno está un poco desorientado sobre cómo lidiar con el tema", concluyó.

