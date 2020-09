Cepo al dólar. El pronóstico de un economista cercano al Gobierno

"Los controles no van a funcionar", pronosticó hoy Emmanuel Álvarez Agis, titular de la consultora PxQ; dijo que el Banco Central debería apuntar a cerrar la brecha cambiaria bajando los paralelos y anticipó el fin del dólar ahorro

"La recuperación está en duda si el Banco Central no puede cerrar la brecha cambiaria", planteó Emmanuel Álvarez Agis, titular de la consultora PxQ, en referencia a la situación macroeconómica argentina y las perspectivas para 2021. El exviceministro de Economía de Axel Kicillof analizó el endurecimiento del cepo cambiario dispuesto por el Banco Central y sentenció: "Estos controles no van a funcionar".

Según Álvarez Agis, la Argentina tiene "un problema financiero" mayor que el "problema económico", y eso se refleja en la dinámica de las reservas del BCRA, que vienen disminuyendo en las últimas semanas y llevaron al organismo a endurecer los controles cambiarios.

El economista, que compartió un seminario online organizado por Max Valores junto a su colega Marcos Buscaglia, argumentó que la crisis financiera actual de la Argentina se diferencia de episodios anteriores porque "no hay un problema de atraso cambiario". Agis planteó que, medido en dólares, el salario mensual está en valores de 2005/2006, mientras que el tipo de cambio paralelo actual es, en términos comparativos, superior al overshooting de 2002.

Según Álvarez Agis, el dólar en su cotización oficial es competitivo.

"No tenemos un problema de apreciación del dólar sino un problema financiero, y eso lo marca el tamaño de la brecha cambiaria", planteó Agis, quien advirtió las consecuencias de esta dinámica. Por un lado, explicó que esa distancia entre el dólar oficial y el paralelo incentivaba la compra de divisas y su venta en el ilegal (el mecanismo comúnmente conocido como 'puré') por el cual los ahorristas conseguían una diferencia en pesos.

Por otra parte, agregó que esa brecha tiene efectos macroeconómicos mayores: "Se generan expectativas de devaluación, los exportadores dilatan sus ventas, los importadores anticipan sus compras y hay un repago de deuda anticipadamente por parte de las empresas al exterior". De esta manera, el Banco Central enfrenta una acelerada caída de sus reservas, que genera a su vez mayor incertidumbre y desconfianza.

Dado el escenario, Agis planteó que la forma de generar condiciones para la recuperación es la acumulación de reservas y criticó las últimas medidas oficiales en materia cambiaria: "Creo que en dos meses vamos a tener el mismo problema con las reservas, porque estos controles no van a funcionar, y lo que podemos ver será algo diferente pero al final del día un control de capitales más duro o que se prohíba la compra del todo la compra de dólares".

El ministro de Economía, Martín Guzmán

En ese sentido, el titular de PxQ planteó que la estabilización macro debe darse por una reducción de la brecha cambiaria, y sugirió la intervención debería darse por un intento de bajar la cotización de los paralelos. "Si el BCRA vende bonos, podría estabilizar la situación en el corto plazo, pero por ahora no piensan que tengan que aplicarlo", dijo el economista.

A su vez, coincidió con el equipo económico del gobierno en rechazar una devaluación: planteó que el tipo de cambio oficial es competitivo e insistió en que los tipos de cambio paralelos se ubican por encima de los valores de la salida de la convertibilidad. "Hay otra forma de cerrar la brecha, que es depreciar el oficial, y es lo que el BCRA intenta evitar. Sería una mala idea. Una depreciación mínima para achicar la brecha es del 50%. Pero ya tenemos una inflación elevada y si se deprecia la moneda, vamos a tener una inflación que se irá al 60% o 70%".

Dado el contexto, Agis pronosticó una recuperación económica "en forma de raíz cuadrada": tras el desplome vinculado a los meses de cuarentena y el rebote posterior, la economía continuará creciendo pero a un ritmo menor. Según sus proyecciones, el PBI podría registrar en 2021 un alza del 4,5% (el Gobierno estimó un 5,5% en el Presupuesto). "En el mejor escenario este Gobierno puede terminar el mandato con el mismo nivel de PBI que había antes de la crisis del coronavirus. Ese es el desafío que se enfrenta en los próximos años", planteó.

De todas maneras, advirtió que ese sendero puede no darse si el Gobierno no logra la estabilidad. "Si no se logra contener el tipo de cambio paralelo o los controles de cambios fallan, una devaluación va a generar una suba de la inflación que afectará negativamente en el consumo y afectará negativamente en el PBI", dijo.

En cuanto al presupuesto, planteó que este año el sector público cerrará con un déficit primario de 7,3% del PBI y que el objetivo del 4,5% de déficit para 2021 es "alcanzable", dado el enfoque fiscalista del Gobierno. Agis planteó que, excluyendo los gastos vinculados a la pandemia de Covid-19 (transferencias y subsidios a empresas y personas), el gasto público acumulado en los primeros ocho meses de 2020 cayó un 5% en términos reales frente a 2019.

"El Gobierno espera tener cero transferencias vinculadas a la Covid-19 en 2021, y las dos variables a entender el déficit serán las jubilaciones y los subsidios a la energía y el transporte. Con la modificación de la fórmula, el Gobierno intenta estabilizar las jubilaciones en términos reales, y proyecta mantener los subsidios actuales en términos reales. Sí aumenta la inversión pública", dijo Agis, quien vinculó este último punto al intento por dinamizar la economía en un contexto electoral

