Cómo invertir en Apple, Google o Tesla desde Argentina y con el celular

El mercado bursátil estadounidense, donde cotizan las principales empresas internacionales, es el más grande del mundo, y hasta ahora, invertir allí podía parecer reservado únicamente para expertos. Pero ya no.

La nueva funcionalidad, lanzada por IOL Inversiones, el broker número uno de Argentina con más de 25 años de trayectoria y 2 millones de clientes, permite invertir en Estados Unidos y acceder a las mejores empresas e instrumentos de la bolsa norteamericana de forma sencilla y rápida.

El objetivo es que las personas puedan diversificar todas sus inversiones sin burocracia ni costos ocultos a través de una app intuitiva y 100% en español, pensada para que cualquiera pueda invertir en acciones de gigantes globales como Apple, Google o Tesla, así como ETFs y ADRs.

<b>Como en las películas, donde invertir en la bolsa es parte de la vida cotidiana, esta funcionalidad busca acercar esa experiencia al público argentino.</b>

“Queremos que invertir en la bolsa de Estados Unidos deje de ser un misterio o un privilegio para pocos. Por eso diseñamos un producto simple y fácil de usar, donde todo el mundo puede invertir desde Argentina en la bolsa más grande del mundo en 3 clicks” explica Diego Pizzulli, CEO de IOL Inversiones.

“Desde su lanzamiento, más de 10.000 personas lo utilizaron y queremos que más argentinos puedan invertir en sus empresas favoritas directamente en la bolsa donde cotizan. Una experiencia sencilla y transparente, donde cualquier persona con capacidad de ahorro pueda hacer crecer su dinero en pocos pasos”, agrega Pizzulli.

La Cuenta Estados Unidos que ofrece IOL Inversiones permite abrir e ingresar el dinero en pesos o dólares, sin mínimos y sin papeles. El proceso es 100% digital y está pensado para quienes buscan invertir en el mercado más grande del mundo como si lo hicieran en Argentina.

¿Por qué invertir en Estados Unidos?

La posibilidad de invertir en Estados Unidos a través de IOL abre la puerta a una oferta de activos mucho más amplia que la disponible en el mercado local. Los usuarios pueden comprar acciones directas de empresas que cotizan en Wall Street, así como también operar con ADRs, ETFs y muchos instrumentos más que no están disponibles en el mercado local. Además, al operar en dólares y en empresas globales, el ahorrista logra diversificar riesgos y acceder a sectores que marcan la tendencia mundial.

“Invertir en Estados Unidos ya no es exclusivo de grandes jugadores o expertos: es para todos los que quieran hacer crecer sus ahorros con las herramientas que brinda la tecnología, de forma simple, segura y sin costos ocultos”, afirma Pizzulli.

Una ventaja clave es que no hace falta salir de la app mobile para gestionar todas las inversiones: permite combinar en un mismo lugar inversiones en la bolsa argentina e internacional, consultar movimientos en tiempo real y administrar el dinero desde cualquier lugar.

A su vez, brinda la posibilidad de invertir en más de 5.000 empresas e industrias líderes a nivel global, incluyendo nombres reconocidos como Apple, Google y Tesla. Una oportunidad concreta para acceder, desde Argentina, a compañías de primer nivel internacional.

¿Cómo ingresar dinero a la Cuenta EE.UU?

Una de las claves de esta funcionalidad es que no requiere una cuenta bancaria en EE.UU. El ingreso y egreso de fondos se hace desde la app, en pesos o dólares, gracias a la operación de contado con liquidación (CCL Simple).

1. Se puede ingresar dinero en pesos o dólares desde la opción “Enviar dinero a Estados Unidos”, en la app de IOL lo hacés en un solo click.

2. Se selecciona la moneda y el monto a transferir a la cuenta de Estados Unidos. Si se ingresan pesos, el monto se convierte automáticamente en dólares.

3. Se confirma la operación. Los fondos quedan acreditados y listos para invertir en la cuenta de Estados Unidos, en más de 5.000 empresas e industrias a nivel global.

La llegada de esta funcionalidad marca un antes y un después en el acceso al mercado bursátil más grande del mundo, permitiendo que cualquier persona pueda participar de la economía global desde su celular, y en pocos pasos.

Para más información, accedé al sitio web de IOL o a la app.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.