Una nueva adecuación normativa impuesta al cepo ayer por el Banco Central (BCRA) está complicado o hasta bloqueando en algunos casos hoy el pago de importaciones, según denuncian muchas de las empresa afectadas e imposibilitadas de acceder al mercado cambiario oficial en la fecha, es decir, la última rueda previa a las elecciones primarias del domingo.

Se trata de las Comunicaciones “A” 7820 y 7821, que incorporan nuevos pasos para aportar información al Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) y obligan a que muchos bancos y agentes cambiarios deban hacer nuevas adecuaciones en sus sistemas, lo que deja bloqueado el curso de normal de estas operaciones.

Los nuevos escollos

“Ya había problemas para acceder al sistema y cursar normalmente pagos en los últimos días, pero esta norma dejó por ahora todo bloqueado”, confesaron a LA NACION en un banco con fuente operatoria de comercio exterior.

“La nueva norma pide incorporar un número de validación que ya venía en las SIRA, pero el sistema validatorio no pedía hasta hoy. Hay bancos que lo tenían incorporado ya a sus sistemas y otros que tienen que hacer el ajuste de sistema hoy, por lo que no están dando curso a las operaciones cambiarias. En resumen, tiene impacto en la operatoria del día pero no total”, confió un operador cambiario.

“No significan nada nuevo. Es para que incluyan el número de validación y simplificar los controles, es decir, un ajuste normativo habitual y mínimo”, explicaron desde el ente monetario.

En el mercado se vincula esto con la situación terminal que muestran las reservas del BCRA, entidad que en los últimos tres días perdió unos US$150 millones en intervenciones sobre el mercado, cuando la expectativa oficial era mantener saldos positivos por esas operaciones dada la fragilidad de su tenencia neta (negativa en más de US$9700 millones) y la cantidad de compromisos de pago que enfrenta el país en las próximas semanas.

Todo en un momento en que se reavivaron las dudas sobre la posible aprobación por parte del directorio del FMI del acuerdo técnico sellado con el Gobierno semanas atrás, dado los incumplimientos en que recayó la administración Fernández (al emitir otros $250.000 millones para cubrir su déficit) cuando había advertencias explicitas del organismo de mantener cerrada esa fuente de recursos.

