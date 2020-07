Entre butacas habrá un asiento vacío hacia adelante, atrás y a los costados para garantizar el distanciamiento social

Directivos de la Cámara Argentina de Exhibidores Multipantallas (CAEM) y de la Federación Argentina de Exhibidores Cinematográficos (Fadec) ya están en conversaciones con los Ministerios de Cultura de Nación y Ciudad trabajando en el protocolo de funcionamiento para las salas de cine una vez que estén autorizadas y puedan reabrir tras la cuarentena por el Covid-19.

Si bien aún no se puede hablar de una versión definitiva, ya hay una serie de lineamientos básicos bajo análisis: las salas trabajarán a un 50% de su capacidad, el distanciamiento entre butacas se asegurara con un esquema similar a un tablero de ajedrez (quedarán una butaca vacía adelante, una atrás y a los costados, salvo que los espectadores sean del mismo grupo familiar), se impulsará la venta 100% online de entradas, pochoclos y otros alimentos para tratar de evitar filas; y habrá mayores intervalos entre funciones para sanitizar las salas y un cronograma para intentar que la gente no se acumule en el hall, porque varias películas terminan en similar horario, entre otras cuestiones.

En diálogo con LA NACION, Leonardo Racauchi, director de la CAEM -integrada por Hoyts General Cinemas de Argentina SA, Cinemark SRL, Cinépolis Argentina, Norte Exhibidora Cinematográfica (Atlas), Empresa San Martín y Boulevard Shopping Adrogué (Grupo Harari)-, dijo que hoy todavía parece lejana la reapertura de los cines, ya que en el mundo abren y cierran y se siguen adaptando protocolos. Sin embargo, consideró que un criterio compartido por los dueños de los complejos cinematográficos es que "trabajar a menos de un 50% de la capacidad de las salas lo hace inconveniente" y otro tema no menor es que no hay estrenos.

En igual sentido se expresó Gabriel Feldman, directivo de Fadec y CEO de la cadena Multiplex, quien opinó que abrir sin material sería "el peor de los mundos". "El hecho de funcionar ya implica un costo importante y, sin estrenos y con un volumen de espectadores seguramente bajo, vas a tener los costos de siempre contra una facturación muy pequeña. Por eso, para poder abrir y empezar a operar, quizás habría que esperar a que los distribuidores se decidan a estrenar, aunque si no abrimos por ahí no sacan las películas. Es un círculo vicioso", explicó, y dijo que por ahora hay países en que se están abriendo cines, pero los distribuidores no están estrenando o están "pateando" los estrenos para más adelante.

Por otro lado, Feldman dijo que presentaron un proyecto en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) hace dos semanas para eliminar el papel de las entradas y tuvieron, en principio, una respuesta afirmativa.

"El ingreso a la sala será con un boleto cinematográfico digital o un código o algo que permita controlar el acceso, pero sin que haya contacto o se pase entre personas un elemento. Pero cada uno tiene sus sistemas de venta y no todos podremos adaptarnos rápidamente, si bien empezamos a trabajar en eso y en la instalación de estaciones de sanitización", comentó.

Por último, Feldman dijo que ya le han acercado los lineamientos generales del protocolo a los ministerios de Cultura y, a partir de eso, se irán agregando y corrigiendo cosas. "Vamos trabajando para acercarnos al mejor modelo para que el público se sienta seguro y la actividad sea factible. Está pendiente de finalización y aprobación, pero estamos bien encaminados. El cine es el entretenimiento más popular y, si dios quiere, prontamente lo estaremos disfrutando todos", cerró.