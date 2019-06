Chernobyl, una referencia obligada en los memes del domingo sin luz

En las redes sociales se comparó el apagón con pasajes de la serie sobre la crisis rusa

A pesar de la falta de energía eléctrica, las redes sociales, especialmente Twitter, no se detuvieron. Algunos contaban como si fuera una cuenta regresiva al apocalipsis el escaso porcentaje de batería que les iba quedando. De bromear con el fin del mundo, la invasión zombi, la rebelión de las máquinas al modo de Terminator y, sobre todo, de comparar el apagón con a pasajes de la miniserie Chernobyl, que emitió HBO hasta hace poco más de una semana.

Las comparaciones entre la falla eléctrica que afectó a la Argentina y Uruguay y el desastre en la planta nuclear soviética tuvieron que ver con la representación inmediata y visceral del lugar que las series tienen en el imaginario de la opinión pública.

Las ficciones televisivas son, sin dudas, el objeto cultural de consumo que mejor conecta con esta era de redes sociales repletas de conspiraciones, paranoia y memes. Siempre rápidas para devorar fenómenos populares a la velocidad de la luz -aunque sea sin luz-, las redes se apropiaron de la serie del momento, la explosión ocurrida en lo que ahora es Ucrania y las consecuencias que tuvo en la caída de la Unión Soviética, para hacer catarsis humorística y colectiva.

Si el apagón de ayer hubiese ocurrido hace cinco o seis años, probablemente las bromas hubiesen referido a The Walking Dead y su relato posapocalíptico. Si hubiese ocurrido hace tres, se hubiese "jugado" con la idea de que por unas horas la Argentina se convirtió en el tenebroso Upside Down de Stranger Things, de Netflix. En el caso de Chernobyl, las bromas y memes que usaron escenas de la ficción no tuvieron que esforzarse demasiado para encajar con la situación del domingo apagado.

Así, la serie que despertó la admiración de los espectadores y la ira de las autoridades rusas por el retrato que se hizo del manejo del desastre, la salud pública y el acceso a la información dio lugar a posteos en Twitter que comparaban la conferencia de prensa del secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, con la escena en la que el secretario de Minería soviético era humillado por los mineros a los que debía reclutar para trabajar en medio del peligro radiactivo de Chernobyl debido a su falta de conocimientos.

Algunos tuiteros hicieron reflexiones más serias sobre lo mucho que el apagón les hacía pensar en la cadena de irresponsabilidades que, según la serie, causó la explosión del reactor nuclear.