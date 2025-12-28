Es latino en USA y revela la mejor tienda para conseguir tenis de marca a buen precio

Un creador de contenido relató cómo una compra en Burlington cambió su manera de buscar calzado y lo llevó a comparar precios antes de decidir. En su caso, quedó sorprendido al caer en una supuesta rebaja que no era el precio final del producto.

La diferencia de costo en los calzados que se compran en Burlington

A través de su cuenta, el creador de contenido explicó que había comprado unas zapatillas tipo botas en otra tienda, pero después, encontró el mismo par en Burlington a un valor mucho menor.

Burlington aparece como la primera parada antes de comprar calzado

En otras tiendas compré estas mismas botas por US$120 y 15 días después vengo a Burlington y las consigo en US$39″. El tiktoker agregó que si se le agregan las tasas impositivas quedan a US$45.

La experiencia dejó en evidencia el desfasaje de costos entre comercios. “Pensé que estaba ahorrando y terminé pagando US$80 de más”, concluyó.

Su nueva regla: comparar tiendas antes de comprar tenis

A partir de ese episodio, el tiktoker modificó su hábito de consumo: “Ahora, antes de comprar cualquier par de zapatos, vengo a Burlington a ver si los veo primero en rebajas”.

A su vez, subrayó que la diferencia de precios lo sorprendió incluso a él, que “siempre anda buscando ofertas”, y agregó: “Imagínate la gente que vive en Estados Unidos y no sabe cómo ahorrar aquí”, al señalar el impacto que puede tener no comparar antes de comprar.

Tras pagar de más, el creador decidió no volver a comprar sin comparar antes Foto de latinosenusa82

Los descuentos y programas de beneficios de Burlington que bajan el precio final

Burlington informa en su sitio oficial que quienes abren y utilizan por primera vez la Burlington Credit Card acceden a un descuento del 10% en la primera compra, sujeto a condiciones del programa y a un límite de crédito temporal.

La empresa aclara que el beneficio es válido por única vez y no aplica a compras previas, tarjetas de regalo ni apartados.

Además, la tarjeta incluye un sistema de recompensas por consumo. El esquema funciona bajo la modalidad 5% de devolución en Rewards, lo que equivale a un punto por cada US$1 gastado.

La equivalencia de puntos y recompensas se estructura de la siguiente manera:

100 puntos representan US$5 en recompensas.

en recompensas. 500 puntos equivalen a US$25 .

. 1000 puntos corresponden a US$50 .

. 2000 puntos alcanzan los US$100.

La empresa señala que el programa de recompensas es exclusivo para titulares de la tarjeta de crédito y que su vigencia está sujeta a los términos y condiciones establecidos por Burlington y la entidad emisora.

El programa de recompensas devuelve parte del gasto en forma de puntos acumulables Foto de Burlington

La historia y expansión de Burlington

La cadena nació hace más de cinco décadas bajo el nombre Burlington Coat Factory, cuando vendía abrigos a bajo costo desde un edificio industrial ubicado en la ciudad homónima de New Jersey. Con el tiempo, amplió su alcance comercial y pasó a operar bajo la denominación Burlington Stores.

De acuerdo con la información institucional publicada en su sitio oficial, hoy funciona como un minorista nacional de descuentos con más de 1000 sucursales distribuidas en 46 estados y Puerto Rico. El surtido abarca indumentaria y accesorios para adultos y niños, además de artículos para el hogar.

La empresa sostiene que se trata de marcas reconocidas que se comercializan en sus locales a valores más bajos que los habituales.

Esto es posible porque el modelo comercial se apoya en un sistema de compras orientado a negociar acuerdos con proveedores de alcance nacional.