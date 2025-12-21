Es colombiana, vive en Nueva York y encontró a su hermana biológica gracias a un video viral de TikTok

En junio de este año, Rachel viajó 3914.6 millas (6300 kilómetros) hasta Estocolmo con una maleta negra en mano. Al aterrizar, vio a una joven de 24 años con los mismos ojos grandes y la misma sonrisa que ella. No dudó ni un segundo en correr directo a sus brazos. Se trataba de su hermana biológica, Emely Moe, a quien no había visto desde hace 25 años.

Rachel y su historia de adopción

Rachel Weiner nació en 1998 en Colombia y fue adoptada cuando tenía solo dos meses. Fue criada en Nueva York y disfrutó de una infancia feliz gracias a sus padres y hermano mayor adoptivo, según consignó The Times.

A lo largo de su infancia, sus papás nunca le ocultaron su pasado. En la oficina de la casa, guardaban sus papeles de adopción junto con una foto en blanco y negro perteneciente a su madre biológica Mariana. Su aspecto y cejas finas quedaron marcados en la mente de Weiner.

“Tenía esa imagen grabada en mi cabeza”, señaló la joven, quien es especialista en captación de talentos en la Gran Manzana.

A los 18 años, Weiner decidió conocer a Mariana. Tras cuatro años de solicitudes y una entrevista para obtener los datos de su madre biológica, en 2021 logró organizar una videollamada con ella.

Minutos después de estar sentada frente a la pantalla de la computadora, Mariana apareció junto a una trabajadora social y una intérprete con una sonrisa. Lo primero que le preguntó a la joven fue: “¿Estás enojada conmigo?“.

Weiner negó con la cabeza y le agradeció por la familia que tenía en Nueva York. En esa misma llamada, descubrió que tenía una media hermana mayor, que su madre había decidido quedársela en Colombia.

Difusión de su adopción y el mensaje de Emely Moe

Poco después de hablar con Mariana, decidió compartir su historia en junio del año pasado a través de sus redes sociales. La publicación le permitió conseguir 14.000 seguidores y cientos de miles de “me gusta”.

“Fue una adopción internacional cerrada, pero eso no me impidió encontrar a mi madre biológica”, dijo en el video. “Encontré a mi madre biológica a través del orfanato del que fui adoptada”.

Siete meses después, le apareció un misterioso mensaje de una joven llamada Emely Moe. “Creo que eres mi hermana”, escribió.

Al principio, Weiner desconfió del mensaje. No obstante, su entusiasmo aumentó cuando Moe daba más detalles que parecían coincidir con su vida, como el nombre de su madre biológica y la media hermana mayor que tenía.

Cuando Emely envió una foto de su madre, Rachel se dio cuenta de que se trataba de Mariana. “Era exactamente la misma foto que mis padres tenían en su archivador”, señaló. “No podía ni pensar. Estaba en shock, pero feliz. Empecé a llorar”.

Weiner organizó una videollamada y se sorprendió por la similitud que tenía con Moe, quien vive en Suecia y tiene 24 años. “Oh, Dios mío, realmente eres mi hermana”, dijo durante la llamada.

El reencuentro de hermanas y su vínculo

En junio de este año, Weiner se reencontró con Emely en el aeropuerto de Estocolmo. Pasaron una semana juntas hablando sobre sus estilos de vida y chicos. “Me decía: ‘No hagas tonterías. Tómatelo con calma, ¿vale? No te apresures’“, dijo Moe.

Las hermanas prevén reencontrarse en mayo del año que viene en Nueva York Instagram/@rachellannaa

En agosto, organizaron una videollamada conjunta con su madre y un intérprete en Colombia. Prevén que Moe viaje a Nueva York en mayo del año que viene, antes de que ambas viajen a Colombia para reunirse con Mariana y celebrar su 60.º cumpleaños.

“Eres, sin duda, la mejor hermana que podría haber pedido. Y nunca dejaré de agradecerte. ¡Lo próximo es Nueva York y Colombia!“, le escribió Weiner a su hermana desde su cuenta de Instagram.