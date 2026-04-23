Chubut captó US$650 millones del mercado global

Chubut captó hoy US$650 millones del mercado global con la colocación de un bono de deuda que emitió bajo legislación de Nueva York por vencer en 10 años.

Esa fecha será en 2036, con tres años de gracia, pero comenzará a devolver parte del capital desde 2029 y fue emitido a una tasa del 9,45% anual tras haber recibido ofertas de compra por poco más de US$2000 millones.

Ignacio Torres, Gobernador de Chubut. Mauro V. Rizzi

“Tendrá amortización trimestral en 28 cuotas representativas del 3,5714% del capital a partir del tercer año, y una lámina mínima de US$1000 (con múltiplos de US$1000). Y mantendrá una estructura garantizada con regalías de la producción de hidrocarburos″, se había informado en la previa.

La provincia a cargo del gobernador Ignacio Torres es la quinta que consigue tomar fondos del mercado internacional y usará los recursos para cancelar deuda financiera (va a recomprar el remanente de US$256 millones que queda del Bocade 2030, título con garantía de regalías petroleras) y financiar obras de infraestructura que esa gestión juzga claves, como el acueducto del Lago Musters y encarar la construcción de un hospital de alta complejidad en Trelew, según lo anunciado.

De esta manera siguió un camino que ya transitaron, desde el año pasado, Córdoba (dos veces), la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, distritos que ya habían captado US$3250 millones en total con seis emisiones distintas.

🟢 Nuevo bono de Chubut: qué lugar ocupa y cómo se entiende el riesgo



Para analizar el nuevo bono de Chubut, primero hay que ubicar a la provincia dentro del mapa crediticio argentino.

Según Moody’s, el ranking de mejor a peor queda así:



🥇 CABA → B2

🥈 Córdoba, Mendoza y… pic.twitter.com/2x0B6xGllO — Mda Investing *Inversiones & Educacion Financiera* (@Mdainvesting) April 23, 2026

Desde el lunes, funcionarios del Ministerio de Economía de la provincia habían arrancado con el denominado roadshow, es decir, una serie de reuniones programadas con bancos e inversores para explicar las características del título y los respaldos. Entre ellos, un informe de la calificadora Moody’s que destaca que las provincias con ingresos por regalías hidrocarburíferas, como Chubut, cuentan por ello con una “cobertura frente a la volatilidad del tipo de cambio”, que les permite reducir parcialmente los riesgos asociados a la deuda en moneda extranjera.

“Fue una operación que refleja la renovada confianza de los inversores internacionales en las provincias argentinas y en estructuras financieras sólidas, incluso en un contexto global desafiante. El resultado obtenido para Chubut demuestra que, con una estrategia adecuada, es posible acceder al mercado en condiciones competitivas”, señaló Marcos Wentzel, Managing Director de Puente, entidad que participó de la colocación junto a los bancos JP Morgan y Santander, que la lideraron.