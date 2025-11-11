Ciberestafas: de qué se trata la “lista gris” que quiere implementar el Banco Central

En el debate sobre el futuro de la regulación financiera, el Banco Central (BCRA) reveló una de las próximas jugadas que buscará implementar para combatir el creciente problema del fraude: la creación de una “lista gris”. La propuesta busca identificar y monitorear a los usuarios que tengan una multiplicidad de cuentas bancarias y billeteras digitales, ya que pondrían ser una señal de alerta para el ecosistema de pagos.

“Suena totalitarista, pero hay clientes que de repente tienen conductas raras”, admitió Juan Curutchet, director del Banco Central (BCRA), durante una participación fuera de agenda en el Argentina Fintech Forum. Mientras que las ciberestafas están en pleno auge y constituyen uno de los temas que más preocupa a los principales jugadores del sector financiero, desde el ente regulador buscarán poner la lupa en aquellos usuarios que tengan “30, 40, 50 cuentas en simultáneo”.

Según adelantó, la información se solicitará a Coelsa, la cámara compensadora de pagos. De acuerdo con el último informe de la entidad, los argentinos tienen en promedio ocho cuentas: cuatro Claves Bancarias Uniformes (CBU) y cuatro Claves Virtuales Uniformes (CVU, es decir, billeteras digitales).

“A la gente que tenga 40 cuentas se le va a preguntar: ‘Me explicás o no te abro otra cuenta’ o ‘te cierro las que sobran’. Esto podría estar en una ‘lista gris’. Suena estigmatizador, pero con la información que hay vamos a ir a un esquema de que si tuviste X conducta, vas a tener que explicar más que otros”, remarcó, aunque agregó que por sí solo “no va a eliminar el fraude”.

Los argentinos tienen en promedio ocho cuentas bancarias y de billeteras digitales, según Coelsa

El funcionario del Banco Central explicó que la ciberseguridad es un tema de debate entre bancos, fintech y otros jugadores del ecosistema de pagos. Aunque el onboarding (verificación de identidad para abrir una cuenta) es similar para todas las compañías, admitió que en la práctica es “disímil” y que allí se filtran muchas operaciones fraudulentas.

“Mi visión es que alentaría un sistema donde las entidades tengan la capacidad de fijar sus propios parámetros y que el usuario decida. ‘Yo no hago transferencias el fin de semana’ o que el cliente sea el que le exija a su aplicación que si se transfiere tanta planta se le tiene que preguntar. Es fácil que la industria encuentre patrones, pero la respuesta puede ser ‘preguntame’. No creo que tengamos que regular en detalle e imponerlo”, completó.

Más allá de que en algún momento hubo una pelea entre bancos y fintech, explicó que el usuario ya no distingue entre una cuenta bancaria y una billetera digital, lo que obliga a la autoridad monetaria a supervisar a los nuevos jugadores del sistema de pagos con una mirada más amplia del “perímetro regulatorio”.

“Tenemos que tratar de que las reglas tributarias sean uniformes para todos los agentes. En ese contexto, la filosofía es regular igual a la misma actividad. Mismo riesgo, misma regulación. Si otros jugadores acceden a los depósitos de la gente, a las jubilaciones, todos temas sensibles, las normas en materia de gobernanza, control de idoneidad, normas de supervisión de tecnología, de prevención, tienen que ser iguales. El que maneja determinados fondos, tiene el mismo trato", agregó.

Mariano Biocca (Cámara Argentina Fintech), Roberto Silva (CNV), Juan Curutchet (BCRA) y Pedro Inchauspe (BCRA)

En el panel también estuvo presente Pedro Inchauspe, integrante del Directorio del Banco Central, que destacó la interoperabilidad del QR como un “caso de éxito mundial” y señaló que la agenda que se viene son las Finanzas Abiertas (open finance, en inglés), tema que se debate en una mesa de trabajo conjunta para la apertura de datos de los clientes.

“Decididamente, no vemos al mundo tradicional y digital como enemigos, sino como industrias complementarias. La irrupción de la industria nueva genera un acomodamiento, pero tienen que participar todos los jugadores del mercado de capitales, también los bancos, para que todo el ecosistema se vaya integrando de a poco y sea lo más uniforme posible”, sumó Roberto Silva, presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Silva fue el encargado de incorporar a las billeteras cripto dentro del ala regulatoria, con la creación del registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), una situación que fue obligada por la evaluación internacional de Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y que terminó por convertir a la Argentina en un referente mundial en regulación cripto. “Nuestro lema de gestión es escuchar, entender y solo después regular”, afirmó.

El funcionario reconoció que, al no tener una “ley cripto”, aún quedan zonas grises, como una mejor definición de activos virtuales o el tratamiento de las stablecoins (criptomonedas estables, como el dólar cripto), que caerían bajo la órbita del Banco Central. “Pero queremos hacer tanta regulación como sea necesaria, pero tan poca como sea posible”, cerró.