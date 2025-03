Cinco señales de que tus finanzas se pueden ir al descenso

Nos demos cuenta o no, todos los días tomamos decisiones con impacto en nuestras finanzas. Algunas parecen inofensivas, pero con el tiempo se vuelven hábitos que definen si seguimos en primera (estabilidad económica) o terminamos peleando el descenso (deudas, VERAZ). En la nota de hoy, repasamos cinco señales de que tus finanzas están en la cuerda floja. Si te sentís identificado con alguna, es momento de hacer cambios antes de perder la categoría. ¡Vamos que se puede!

1) Reducís tus gastos mensuales porque tu inversión en renta variable está cayendo de valor

Invertir en renta variable puede ser emocionante, pero si ajustás tu presupuesto según las subas y bajas del mercado, hay un problema. Gastar más cuando la bolsa sube y recortar cuando baja es un juego peligroso que te saca estabilidad y ganas de seguir invirtiendo. El error está en ver las inversiones como plata disponible a corto plazo. Si cada caída del mercado te obliga a apretar gastos, es señal de que no tenés un colchón financiero sólido y que tu estrategia necesita ajustes. Un inversor debería “blindar” su presupuesto de la volatilidad del mercado, sin que esto afecte su calidad de vida. Pensemos en alguien que invierte en acciones tecnológicas. Durante un rally alcista, su portafolio sube un 20% y empieza a gastar más: cambia el celular, se suscribe a nuevos servicios y sale más seguido. Pero cuando el mercado corrige y sus inversiones bajan un 15%, entra en pánico y empieza a recortar de todo, desde gastos esenciales hasta pequeños gustos. Su falta de planificación lo mete en una montaña rusa emocional y financiera. Para evitar esto, la clave es separar las inversiones del presupuesto diario. Primero, asegurarse de tener un fondo de emergencia que cubra varios meses de gastos. Luego, recordar que las ganancias o las pérdidas no realizadas son solo números en la pantalla hasta que realmente vendés. Y sobre todo, no tomar decisiones financieras basadas en el miedo o la euforia del mercado. Invertir debería darte más libertad, no hacerte vivir con el corazón en la boca.

2) Invertís en criptoactivos dinero que vas a necesitar pronto

Invertir en criptoactivos exige paciencia y visión de largo plazo. Como vimos en otras notas, el horizonte mínimo para empezar a ver ganancias suele ser de al menos tres años. Sin embargo, muchos caen en la tentación de querer “ganarle al mercado” en unas pocas semanas o meses, como si fuera un juego de azar. Apostar a una ganancia rápida con plata que vas a necesitar pronto es casi lo mismo que tirar una ficha en la ruleta del casino: las chances de ganar son bajas y el riesgo de perder, altísimo. Pensemos en alguien que ve una cripto dispararse y decide meter ahí los ahorros que tenía reservados para pagar el alquiler en dos meses. Confía en que la criptomoneda va a seguir subiendo y podrá retirar con ganancias. Pero el mercado cripto es impredecible y, en cuestión de días, el activo se desploma. Cuando llega el momento de sacar la plata, su inversión vale mucho menos y ahora no le alcanza para cubrir sus gastos básicos. Lo que parecía una jugada maestra termina siendo un error costoso. No importa lo que digan los “influencers cripto” ni los amigos que juran estar haciendo fortuna “tradeando”. La realidad es que la mayoría de los que buscan hacer dinero rápido con criptos terminan perdiendo más de lo que ganan. Lo mejor que podés hacer es seguir el ejemplo de Ulises en la Odisea: atarte al mástil e ignorar los cantos de sirena del corto plazo. Si tenés el dinero y el tiempo para esperar, ahí es donde están las verdaderas ganancias. Y si te falta alguno de los dos, mejor no hacer nada antes que arriesgar plata que podrías necesitar.

3) Usás el “cashback” y los programas de recompensas como excusa para gastar más

Las promos de cashback y los programas de recompensas pueden parecer una oportunidad de ahorro, pero muchas veces terminan siendo la excusa perfecta para gastar de más. La lógica es sencilla: si comprás algo que no necesitabas solo porque “te devuelven el 10%” o porque sumás puntos para un beneficio futuro, en realidad no estás ahorrando, sino dejando que la estrategia del vendedor maneje tu consumo. Las promociones solo valen la pena si te ayudan a reducir el costo de un gasto que ya ibas a hacer. Pero si te llevan a comprar cosas que no estaban en tu presupuesto, no estás aprovechando un descuento, sino cayendo en una trampa de consumo. Pensemos en alguien que ve una promo de “50% en la segunda unidad” y termina llevando dos productos en vez de uno. Al final, gasta más de lo planeado, pero se convence de que hizo un buen negocio. Lo mismo pasa con ofertas tipo 3x2 o “70% en la segunda unidad”: el descuento real no es el que parece, porque el precio se diluye entre los productos, reduciendo el beneficio real. Para no caer en estas estrategias, es clave aprender a calcular los descuentos y, sobre todo, preguntarse si la compra realmente era necesaria. Un consumidor informado no es el que más compra con descuento, sino el que realmente ahorra evitando gastos innecesarios.

4) Extendés tus límites de crédito digitales sin revisar si realmente los necesitás

Aumentar el límite de crédito puede parecer una ventaja, pero en realidad es una trampa psicológica que te puede llevar a gastar más de la cuenta. Las billeteras virtuales, los bancos digitales y las tarjetas te ofrecen subirlo con un simple clic, y muchos aceptan sin pensarlo, creyendo que es una oportunidad o una medida de seguridad “por las dudas”. Pero cuanto más crédito disponible tenés, más fácil es caer en compras innecesarias sin darte cuenta… hasta que llega el resumen. El problema se vuelve más grave cuando alguien tiene varias tarjetas y las usa hasta el tope, acumulando deudas que pueden superar sus ingresos mensuales por el doble o más. Es una situación más común de lo que parece y muchas veces termina en problemas financieros difíciles de manejar. Para evitarlo, una estrategia útil es fijarte un “límite real” por debajo del que te da el banco. Por ejemplo, si te ofrecen un límite de $1.000.000, podés aplicar un margen de seguridad del 30% y considerar que tu tope es $700.000. Si querés un poco más de flexibilidad, con un margen del 20% tu nuevo límite sería de $800.000. De esta manera, evitás endeudarte más de la cuenta y mantenés el control de tus finanzas sin caer en la ilusión de que tenés más capacidad de pago solo porque el banco te lo dice.

5) Subestimás los microgastos de suscripciones y servicios digitales

Los microgastos en suscripciones y servicios digitales suelen pasar desapercibidos, pero pueden representar una fuga de plata mayor de lo que imaginás. Spotify, Netflix, almacenamiento en la nube, apps de productividad, membresías premium… Cada uno parece un gasto menor, pero cuando los sumás, te das cuenta de que cada mes se te va una buena parte del presupuesto sin que lo registres como un gasto real. El problema es que estas suscripciones se cobran de forma automática, generando una falsa sensación de “gasto invisible”. No tenés que hacer ningún pago manual ni decidir activamente cada mes, lo que hace que se acumulen sin que les prestes atención. Así, muchas personas terminan pagando por servicios que apenas usan o que incluso olvidaron que seguían activos. Pensemos en alguien que tiene tres plataformas de streaming, una app de música, almacenamiento en la nube y un par de membresías premium que contrató en su momento. Ninguno de estos gastos por separado parece importante, pero al hacer la cuenta, descubre que cada mes está destinando más dinero del que pensaba en estos servicios. Para evitar este drenaje silencioso de plata, es clave revisar periódicamente todas las suscripciones activas y evaluar si realmente las estás usando. Una estrategia efectiva es calcular cuánto suman en un año en lugar de verlas como pagos mensuales. Muchas veces, ver el total anual ayuda a tomar mejores decisiones y cancelar lo que no es realmente necesario. Porque si un gasto no te aporta valor real en el día a día, más que una inversión, es un lujo encubierto.

Conclusión

El fútbol y las finanzas tienen algo en común: no importa si metés un par de goles en algunos partidos, si descuidás el promedio, tarde o temprano terminás peleando el descenso. No se trata de pegarle a una gran inversión o aprovechar una promo aislada, sino de mantener una estrategia firme que te permita seguir en primera. Ajustar tus hábitos financieros con disciplina y planificación es lo que realmente hace la diferencia a largo plazo. Porque al final del día, los que cuidan su juego son los que se quedan en la categoría.

Nicolás Litvinoff Por

Temas Finanzas personales