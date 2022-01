Cinco veces más: qué hay detrás del sentimiento antiporteño en las provincias que se esconde en el boleto de colectivo

En las provincias el boleto de colectivo llega a pagarse hasta cinco veces más que en la Capital Federal. La brecha en las tarifas supera el 400%. Esa distorsión para servicios similares está en el reverso de un sentimiento antiporteño que se puede ver, por ejemplo, en las redes sociales. Se traduce así: los porteños pagan poco.

Una de las tarifas más caras está en Bahía Blanca. Allí se paga $70 el boleto de colectivo. Es un 388% más que en Capital.

En Córdoba, el boleto barrial cuesta $39,90 y el que permite llegar al centro asciende a $49,88, un 221% y 277% más caros que en la Ciudad, respectivamente. Mientras que viajar dentro de Rosario cuesta $49,50 (un 275% más que en CABA).

Claudia Beltrán es jubilada, tiene 60 años, vive en las sierras de Córdoba y se queja de las altas sumas que se pagan para viajar a la capital cordobesa: “Acá usamos colectivos de mediana distancia y cuestan una locura. Yo tengo familia en Buenos Aires, y sé que pagamos al menos cuatro veces más, y es porque no tenemos subsidio. El único alivio que existe es el boleto educativo, pero se lo dan solo a los que estudian en institutos públicos, y es válido de marzo a fines de noviembre” sostuvo.

Para ella, esto representa un problema, porque su hijo cursa sus estudios terciarios en un instituto privado y tiene que pagar dos boletos por día. “Son $210 para ir y $210 para volver, en total son $420. Imaginate lo que implica esto para el salario de un trabajador” agregó.

La capital cordobesa tiene problemas que van más allá de las tarifas. Lucía Mazzuco vive allí y, si bien no paga boleto por ser personal de salud, manifestó: “La frecuencia de los colectivos es malísima; nada que ver con Buenos Aires donde pasa uno atrás del otro. Acá pasan cada 20 o 30 minutos los días de la semana y los sábados y domingos suelen demorar más de una hora. Por ese motivo están siempre asquerosamente llenos”, manifestó.

También mencionó que hay reiterados cortes de servicio por los paros de las empresas. “En vez de la Sube tenemos Red bus y los pasajes se pagan completos, por viaje, no según distancias, como en Buenos Aires”, diferenció.

En Rosario también hay tarifa única: “Es lo mismo hacer tres cuadras que hacer 80″. Candela, una actriz de 30 años, le dijo a LA NACION que la cantidad de colectivos de su ciudad natal no se condice con los habitantes. ”Los colectivos no entran a los barrios, hacen solamente las grandes avenidas y eso nos deja vulnerables frente a la inseguridad. Muchas veces pedí que me llevaran en auto a las paradas o me tomé un taxi desde la parada hasta mi casa, por miedo. Movilizarse termina siendo carísimo”, lamentó.

Los tucumanos pagan $50 por viaje sin importar la distancia recorrida. Paola Martínez es maestra de primaria, tiene 50 años y vive en Yerba Buena, a unos 10 km del centro de la ciudad de San Miguel de Tucumán. “En este barrio muchos jóvenes estudian distintas carreras y todos los días viajan al Campo Herrera a cursar. Los costos son muy altos porque no hay ninguna línea directa. Entonces hay que pagar dos pasajes para ir y dos para volver. En total tenés $200 por día solo para llegar a la universidad”.

Martínez también comentó que las condiciones de los colectivos eran paupérrimas y que casi ninguno tenía aire acondicionado. “Llegás al centro hecho sopa”, dijo sobre viajar los días de calor desde su casa al centro.

Patricia Torres se levanta temprano. Es empleada doméstica y todos los días va hacia la casa de su patrona. En Bariloche cada boleto de colectivo cuesta $62. “Me tomo cuatro colectivos por día, esto impacta mucho a fin de mes, no me permite ahorrar. Tengo entendido que en Bariloche pagamos el boleto más caro de la Argentina”, comentó.

En otras ciudades del sur, como Río Gallegos, los boletos cuestan en promedio $50, casi tres veces lo que vale moverse en la Capital.

En la provincia de Buenos Aires, los valores también están lejos de los que ofrece la Capital, en Mar del Plata circular en transporte público no baja de los $59,9 y en Bahía Blanca el boleto aumentó la semana pasada de $59,4 a $70, llega a un valor del 388% con respecto al boleto en Capital.

Para llegar hasta Punta Alta, donde se encuentra la base naval, a 30 kilómetros de Bahía, hay que desembolsar $200. Un trayecto de similar kilometraje, por ejemplo para ir de Capital a San Isidro costaría en promedio $36,50 o hacia Berazategui $33. La diferencia de tarifas se acentúa todavía más en los trayectos largos, ya que el kilómetro para salir de la ciudad de Buenos Aires se paga entre $1,21 y $1,1 en cambio, en Bahía Blanca sería de $6,6 representando seis veces esos valores. Tomando como base las tarifas interurbanas de Córdoba, el kilómetro cuesta 4,2 si se viaja por ejemplo desde las sierras (Salsipuedes).

LA NACION diálogo con Rafael Skidaressis, economista especializado en transporte, que explicó: “Las diferencias de tarifas en el interior y el AMBA, en gran medida, se pueden explicar por el desajuste en los subsidios que se dio por la salida de la convertibilidad en 2002. Esta diferencia se amplió aún más a partir de 2006 en beneficio de la zona metropolitana de Buenos Aires. Si bien era un tema pendiente, en el presupuesto de 2018 se agravó, porque la anterior gestión redujo los subsidios de las provincias”. También recalcó: “los boletos no necesariamente tienen que valer lo mismo en el interior que en la Capital porque es distinta la densidad de pasajeros. Por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires presenta una densidad de pasajeros por kilómetro recorrido mayor a otras ciudades del interior, (como puede ser Córdoba). Sin subsidios, las tarifas de equilibrio económico no tienen por qué ser iguales”.

Para finalizar concluyó: “Sin embargo, el tema de las tarifas es un debate genuino y que requiere el reordenamiento rápido de los subsidios”.

En diciembre del año pasado cuatro gobernadores del norte del país se reunieron con Sergio Massa y Máximo Kirchner para dialogar sobre la reducción del costo del transporte público. La comitiva estaba integrada por Jorge Capitanich (Chaco), Raúl Jalill (Catamarca) Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Ricardo Quintena (La Rioja). Es una discusión que hasta ahora no tiene conclusión.