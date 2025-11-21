Un argentino será el nuevo director financiero de Citigroup a partir de 2026

El argentino Gonzalo Luchetti se convertirá en marzo del año próximo en el nuevo director financiero (CFO) de Citigroup, según comunicó la entidad. El economista reemplazará en el cargo a Mark Mason, como parte de un proceso de reorganización interno de áreas.

Luchetti, miembro del equipo directivo de Citi, es en la actualidad el director de Banco Personal en Estados Unidos, donde se encarga de la experiencia de cliente en banca minorista, servicios minoristas y tarjetas de marca. Se trata de una estrategia digital que incluye a más de 70 millones de clientes, con una red de sucursales físicas en seis mercados y presencia nacional en tarjetas de crédito y préstamos.

Gonzalo Luchetti

Citigroup comunicó que el proceso de traspaso ya está en marcha. “Mason inició la transición de sus responsabilidades en este momento para garantizar que el próximo director financiero de Citi esté listo para la siguiente fase de crecimiento de la compañía. Trabajará estrechamente con Luchetti para asegurar el cumplimiento del objetivo de rentabilidad para 2026 y apoyará a Fraser y Luchetti en la preparación del próximo Día del Inversor de Citi“, detalló el banco.

Luchetti se unió a Citigroup en 2006. X (@FT)

Luchetti se encuentra en Citi desde 2006 cuando se incorporó como director de Estrategia de Citi Private Bank Latinoamérica. En 2007 amplió sus responsabilidades y asumió también como director financiero de esa división. Llegó a Citi después de haber trabajado en JPMorgan Chase y Bain & Company.

El economista ocupó diversos roles dentro de Citi a lo largo de los años. Fue director de Banca de Consumo para Asia y EMEA, área donde tuvo a su cargo las actividades de banca de consumo, incluyendo depósitos, gestión patrimonial, bancaseguros, banca para pequeñas empresas, tarjetas de crédito, préstamos personales e hipotecas.

A su vez, también fue director de Banca Minorista para Asia. “Lideró una importante transformación del negocio mediante la optimización de su red de distribución, el impulso del crecimiento de franquicias selectas y la digitalización del modelo de negocio”, explicaron desde el banco.

Gonzalo Luchetti

Antes de Asia, estuvo en Nueva York, con el cargo de director global de Gestión Patrimonial y Seguros, liderando la distribución global de productos Citigold, Citigold Private Client, de Inversión y de Seguros, así como tambíén la Banca Personal Internacional.

Luchetti posee un máster en Administración de Empresas de la Escuela de Negocios de la Universidad de Stanford y una licenciatura en Ciencias de la Computación del Instituto Tecnológico de Buenos Aires.

Reorganización

Mark Mason, que se desempeñaba como CFO desde 2019, pasará a ser vicepresidente ejecutivo de Citi y asesor ejecutivo principal de la presidenta y directora ejecutiva, Jane Fraser. Según se informó, buscará nuevos proyectos de liderazgo fuera de Citi a finales de 2026

A partir de los cambios, la banca minorista de Citi se integrará en el área de negocio de gestión patrimonial, y los niveles de relación con clientes de US Everyday Banking, Citi Priority, Citigold y Citigold Private Client se consolidarán en un solo grupo bajo el liderazgo de Kate Luft, quien se convertirá en directora de banca minorista y Citigold en Estados Unidos, reportando a Andy Sieg.

Las divisiones de Tarjetas de Marca y Servicios Minoristas de Citi se fusionarán para formar Tarjetas de Consumo en Estados Unidos. Esta división estará dirigida por Pam Habner, quien se desempeñó como Directora de Tarjetas de Marca y Préstamos de Citi desde 2020. Habner reportará a Fraser y se integrará al Equipo Directivo Ejecutivo de la firma.