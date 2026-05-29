Cuánto cobran los cocineros en junio 2026
La segunda categoría de trabajadores de casas particulares tiene un aumento del 1,5% este mes; cuáles son las cifras exactas según el tipo de contrato
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Los cocineros y el resto del personal del servicio doméstico reciben en su sueldo de junio un incremento, que corresponde al último tramo de aumentos del acuerdo paritario vigente.
Esta actualización es del 1,5% e impacta en el salario de los cocineros y personal de tareas específicas, que corresponde a la segunda categoría del sector e incluye a los cocineros y cocineras contratados en forma exclusiva para desempeñar esa labor y a todo quien realice tareas del hogar que requieran especial idoneidad.
El último acuerdo pautaba las siguientes entregas: el 1,8% para los ingresos de abril, 1,6% para mayo, 1,5% para junio y 1,4% para julio.
Cuánto cobran los cocineros en junio 2026
|Categoría
|Salarios básicos por hora
TAREAS ESPECÍFICAS
con retiro
$4083,26
sin retiro
$4453,26
Cuánto cobran los cocineros y el personal de tareas específicas por mes en junio de 2026
|Categoría
|Salario mensual
TAREAS ESPECÍFICAS
con retiro
$499.868,28
sin retiro
$553.536,65
Cómo se registran los trabajadores de casas particulares en ARCA
La formalización del vínculo laboral es un aspecto fundamental. Todos los empleadores tienen la obligación de inscribir a su personal en el registro de ARCA (Administración Federal de Ingresos Públicos), sin importar horas de trabajo ni modalidad.
Este registro se puede hacer de forma virtual de la siguiente forma:
- Ingresar en la web de ARCA con la clave fiscal. En caso de no contar con ella, se tendrá que realizar una Solicitud de Clave Fiscal.
- Cargar los datos del empleado. A partir del número de CUIL, el sistema permite traer automáticamente los datos asociados a esa persona que tiene ARCA.
- La pantalla siguiente mostrará los datos de la persona y el empleador deberá completar los campos que figuran debajo.
- Ingresar el domicilio del trabajador. Si este ya está declarado en la base de datos de ARCA, se podrá seleccionar en el desplegable que aparece en pantalla. De no ser así, se tendrá que ingresar el nuevo domicilio.
- Ingresar los datos del trabajo y describir las características de la relación laboral. Para ello, se deberá indicar el tipo de trabajo, la cantidad de horas semanales, la modalidad de liquidación, la remuneración, la modalidad de trabajo, la fecha de ingreso, y precisar si el trabajo es temporal o fijo.
- Señalar el domicilio laboral, es decir, en donde se realizarán las tareas. Cabe aclarar que se podrá seleccionar un domicilio de la lista (domicilios laborales ya dados de alta por el mismo empleador) o ingresar uno nuevo.
- Antes de terminar el trámite, el sistema mostrará toda la información que fue cargada en los pasos anteriores para ser verificada por el empleador y confirmarla o modificarla si hiciera falta.
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