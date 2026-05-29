Los cocineros y el resto del personal del servicio doméstico reciben en su sueldo de junio un incremento, que corresponde al último tramo de aumentos del acuerdo paritario vigente.

Las cifras de junio para cocineros y personal de tareas específicas Shutterstock

Esta actualización es del 1,5% e impacta en el salario de los cocineros y personal de tareas específicas, que corresponde a la segunda categoría del sector e incluye a los cocineros y cocineras contratados en forma exclusiva para desempeñar esa labor y a todo quien realice tareas del hogar que requieran especial idoneidad.

El último acuerdo pautaba las siguientes entregas: el 1,8% para los ingresos de abril, 1,6% para mayo, 1,5% para junio y 1,4% para julio.

Cuánto cobran los cocineros en junio 2026

Categoría Salarios básicos por hora TAREAS ESPECÍFICAS con retiro $4083,26 sin retiro $4453,26

Cuánto cobran los cocineros y el personal de tareas específicas por mes en junio de 2026

Categoría Salario mensual TAREAS ESPECÍFICAS con retiro $499.868,28 sin retiro $553.536,65

Los cocineros reciben un incremento en junio Pilar Camacho

Cómo se registran los trabajadores de casas particulares en ARCA

La formalización del vínculo laboral es un aspecto fundamental. Todos los empleadores tienen la obligación de inscribir a su personal en el registro de ARCA (Administración Federal de Ingresos Públicos), sin importar horas de trabajo ni modalidad.

Este registro se puede hacer de forma virtual de la siguiente forma:

Ingresar en la web de ARCA con la clave fiscal . En caso de no contar con ella, se tendrá que realizar una Solicitud de Clave Fiscal .

con la . En caso de no contar con ella, se tendrá que realizar una . Cargar los datos del empleado . A partir del número de CUIL , el sistema permite traer automáticamente los datos asociados a esa persona que tiene ARCA.

. A partir del número de , el sistema permite traer automáticamente los datos asociados a esa persona que tiene ARCA. La pantalla siguiente mostrará los datos de la persona y el empleador deberá completar los campos que figuran debajo.

Personal de casas particulares: ¿cómo genero un recibo de sueldo?