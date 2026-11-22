“El año que viene tenemos una final”, dice Claudio Porcel, CEO del Grupo Balanz, en una entrevista con LA NACION en su oficina, en el microcentro porteño. Y si bien allí exhibe la Copa de la Reina, uno de los torneos de polo más importantes del mundo fuera de Argentina, que ganó este año junto a Ned Hine, Lorenzo Chavanne y Camilo “Jeta” Castagnola, su analogía refiere a los desafíos que enfrentará la economía argentina en 2027, en la carrera electoral.

Si bien se reconoce “bullish” con los activos argentinos, especialmente en los sectores vinculados a las commodities, reconoce que el freno en el crecimiento del nivel de actividad y la incertidumbre electoral, sumado al impacto externo por la suba del petróleo y las tasas de interés, se combinan para explicar la caída en el precio de bonos y acciones de los últimos meses. “Si uno toma los activos argentinos, hicieron doble piso entre 2021 y 2022, y a partir de ahí empezaron a subir. Y subieron hasta enero de 2025. La Bolsa multiplicó por 10, dependiendo de qué activos.

-¿Este movimiento hacia abajo tiene que ver con lo electoral?

—No, yo creo que lo que está pasando es que el mercado subió mucho, y empezó a corregir. Corrigió en 2025 por la incertidumbre electoral, que ya todos sabemos lo que pasó; ganó con claridad Milei y los activos volvieron a subir, el riesgo país bajó. Pero como venían de un bull market muy fuerte, siguen en una etapa de corrección. Nosotros pensábamos a principio de año que la Bolsa podía cortar al alza; lo intentó dos o tres veces y no pudo. Y cuando eso pasa, es porque está demasiado comprado el mercado. Además, si bien las calificadoras mejoraron la nota del país, no fue pasado a mercado de frontera u otro grado; por lo tanto, nadie de afuera vino a comprar acciones argentinas, solo el mercado local. Eso le quita volumen .

Claudio Porcel, CEO de Grupo Balanz.

—¿Y sobre el riesgo país?

—Cuando llegó a 400 puntos, empezó a ir para atrás. Yo creo que fundamentalmente porque la Argentina disminuyó claramente el crecimiento que venía teniendo en 2026. Y eso fue producto de cosas internas, pero sobre todo externas. Creo que lo explica bien el Presidente. La guerra en Irán llevó el petróleo arriba de US$100; eso impacta en todo el mundo y también a nosotros: en forma positiva por las exportaciones, pero en forma negativa por el costo. Y eso hace que el proceso desinflacionario que venía viviendo el país se ralentice. El petróleo es la base del transporte y muchas otras cosas; se encarece todo en general. En un país como el nuestro, que viene en un proceso de tratar de bajar la inflación, es complicado. Eso hizo también que la tasa de interés en Estados Unidos subiera y afectara mucho a los países high beta como la Argentina. Y además, cuando se complican las dos variables más importantes, que son la inflación y el crecimiento, empieza a haber dudas de qué va a pasar el año que viene con la elección . Y todo ese cóctel hace que los activos argentinos pierdan valor.

—¿Qué ve hacia adelante?

—Estados Unidos está tirando. A pesar de que hay algunos sectores como la IA y los semiconductores que han hecho correcciones, están casi en máximos y están sanos. Vemos un mercado que hacia el futuro va a continuar para arriba.

—¿Cómo impacta el escenario en Brasil?

—Para el país, hubiera sido mejor que ganara Flávio Bolsonaro. Eso daba como resultado un real más apreciado, que mejora la relación comercial que tiene la Argentina con Brasil. Como bloque Mercosur, tener a los dos países en la misma dirección era mejor para la Argentina. Igual, a nosotros Brasil nos gusta de mediano plazo. La Bolsa brasileña se pegó un coscorrón muy importante, después de que en la primera vuelta había ido para arriba cuando parecía que ganaba Bolsonaro, pero hizo una corrección que es una buena oportunidad de compra. Creemos que es un escenario reflacionista, donde los activos van para arriba, donde la mayoría de los países centrales tienen déficit fiscales importantes y donde los que solían ser las monedas de reserva de valor ya no lo son.

—¿Cómo ve el escenario internacional y cómo puede afectar al mercado local?

—La tasa está alta porque hay mucha demanda de dólares, euros y yenes, básicamente por dos motivos. Uno, porque los estados están con grandes déficits fiscales. Estados Unidos está con más de 6%; todos los países de Europa tienen déficit y no lo pueden corregir, y no lo van a poder corregir en el corto plazo, con deudas crecientes que en muchos casos superan el 100% del PBI. Hay dos maneras de corregir eso. Una es entrar en default de la deuda o hacer un desagio, que es muy traumático, y la otra es licuar. Es ‘la gran Argentina’. Eso es inflacionario a la larga. Es ir licuando la moneda.

—¿Y eso qué implica para el mercado y los activos?

—Yo arranqué Balanz en 2002 y desde ahí vengo diciendo que el mundo se está argentinizando y que hay que tener cosas. La onza de oro cuando arranqué valía menos de US$200 y hoy vale casi US$4000, y llegó a estar encima de US$5000. También ahora está en etapa de corrección, pero es para arriba. Yo veo commodities y activos para arriba. Estamos en una crisis reinflacionaria, no como la de 2002. De 1995 a 2002 cayó todo, desde el Tequila en 1995, Hong Kong en 1997, los tigres asiáticos, Rusia en el 98, Brasil en 1999, las puntocom en 2000, Argentina en 2001. Fue una crisis deflacionista. Después, en 2008, vino la crisis de las hipotecas. Todas esas crisis fueron generadas por tasas de interés muy bajas, que producen burbujas. Así que yo creo que es positivo que la tasa de interés esté alta; evita que haya burbujas . Y va a haber inflación, que va a ir comiendo deudas. Mi recomendación es no estar en bonos largos. En todo caso, en bonos cortos. Y en activos: bolsas y commodities básicamente.

—¿Cómo afecta ese escenario al mercado financiero local?

—El país tiene saldo comercial positivo, sobre todo en todo lo que empieza a subir, que es oil & gas y alimentos, por la producción agropecuaria. Entonces, este contexto lo agarra con superávit de cuenta corriente y superávit comercial. Eso es muy importante. Si nos agarraba este panorama hace un tiempo, éramos ‘boleta’. Y, por otro lado, tener superávit fiscal es clave, porque la Argentina tiene una historia de mal pagador, de defaults, entonces nadie nos cree. Y la única manera de que nos crean es que seamos solventes. Entonces, en ese sentido, creo que la política de Javier Milei es imprescindible . No digo que sea suficiente, pero es necesaria. La Argentina no puede tener déficit fiscal, porque no te cree nadie, y al otro día hay una crisis .

—¿Y en términos de la economía en su conjunto?

—Es un mix. Por un lado, tenemos una situación de cambio de economía que hace sufrir a la economía local, pero que es inevitable. Hay que adelgazar, hacer ejercicio, sacrificarse. Pero mientras mantengamos el superávit fiscal, el país no necesita ir a fondearse con nueva deuda al mercado. Y lo otro que hay que tratar de mantener muy importante es el crecimiento económico, porque es lo que le va a permitir al Gobierno bajar impuestos lo antes posible y hacer más competitiva a toda la economía, que es lo que va a retroalimentar el crecimiento. Lo que necesita, primero, es crecer; y, segundo, la velocidad de crecimiento, que eso es lo que ahora da miedo. La velocidad bajó, entonces la mirada es: ¿El año que viene ganará Milei o no? Esa es la gran pregunta. Pero el camino que estamos recorriendo es el correcto .

"Jeta" Castagnola saca la selfie con Ned Hine, Lorenzo Chavanne y Claudio Porcel, con la Copa de la Reina, además de Camila Cambiaso @camilacambiaso

—¿Qué escenario ve hacia 2027?

—Creo que se anticipó el año. Nosotros estábamos proyectando, cuando arrancamos el año, un crecimiento del 2,7% para 2026 y lo tuvimos que revisar dos veces hacia abajo, al 1,6%, y ahora estamos proyectando 0,6%. ¿Por qué? Por todo lo que pasó en el mundo, por el petróleo y la tasa de interés. Y para el año que viene, hasta ahora nuestras proyecciones van un poco más arriba; creemos que Argentina puede crecer al 2%, pero tenemos una economía que siempre es desafiante. No vemos mayor volatilidad cambiaria por el tema del flujo de dólares de exportación y los activos ya bajaron bastante de valor. Ahora es como que terminó el año, no hay mucho más para ver, y ya 2027 arranca un año de incertidumbre electoral. En marzo vamos a saber quiénes son los candidatos. Por eso creo que se adelantó todo y sigue siendo todo binario. Pero me imagino un 2027 con menos turbulencia financiera que en 2025 .

—¿Por qué?

—El Banco Central compró US$16.000 millones este año; era algo impensable. Eso es muy positivo. Vemos cuánto acumula de acá a fin de año y el año que viene, pero creo que está mucho mejor parado. Es imposible saber qué va a pasar con el petróleo. No pareciera que la guerra se vaya a acabar y hoy está en un rango de entre US$90 y US$110, mientras Vaca Muerta produce cada vez más, y el país está exportando petróleo a muy buen precio. Si realmente mantenemos el rumbo, la Argentina dentro de cuatro años va a triplicar su exportación , más la cantidad de inversiones que hay por el RIGI. No hay un problema de dólares en el país , y eso es muy importante, porque siempre tuvimos ese inconveniente. En 2025 hubo un lío muy grande con las tasas, y no lo vemos para 2027; creo que va a mantenerse estable. Pero si bien va a haber volatilidad, va a ser menos estresante, aunque esto no quiere decir que los activos, la Bolsa y demás no puedan seguir bajando más, sobre todo por la incertidumbre electoral. Yo soy bullish argentino de fondo.

—¿Qué implica eso? ¿Dónde están las oportunidades?