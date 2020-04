Alfredo Coto, con barbijo, durante la protesta Crédito: Twitter

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de abril de 2020 • 20:30

Un intento de clausura de un supermercado derivó en una inédita protesta con Alfredo Coto poniéndose al frente de los reclamos de los empleados y los clientes . Las protestas se iniciaron hoy a la tarde en la puerta del Supermercado Coto de la avenida Rivadavia al 13.000, en pleno centro comercial de Ramos Mejía.

La clausura había sido ordenada por inspectores municipales de La Matanza, que en una inspección de rutina encontraron una falta operativa. "Ayer a la noche vinieron labrar una acta por que encontraron que en el mismo congelador teníamos guardados tortas con otros alimentos y hoy intentaron concretar la clausura. En realidad, estamos convencidos que es un tecnicismo para cerrarnos y no nos dieron una razón real", explicaron en la cadena.

Al frente de las protestas de los trabajadores de la cadena se puso el propio Alfredo Coto con su mujer Gloria -ambos con barbijos- que criticó con dureza a las autoridades de La Matanza. "No sabemos porque quieren clausurarnos. Fernando Espinosa (actual intendente de La Matanza) tiene un encono personal contra mi y es algo que no entiendo porque somos generadores de empleo. No pueden hacernos esto y menos en la actual situación", explicó Coto.

En la cadena de supermercados destacaron que se trata de un tema técnico, que no implica peligro ni ningún riesgo para los empleados o clientes del supermercado. Y precisaron que tampoco se trata de una violación de los precios máximos que implementó el gobierno nacional. "En un momento tan duro como el que está viviendo el país es increíble que se haya decidido una clausura arbitraria que perjudica principalmente a los vecinos de Ramos que se encuentran sin un lugar donde ir a hacer las compras", explicaron en la cadena.