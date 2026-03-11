El consumidor argentino está cada vez más ajustado, pero sigue confiando en un futuro mejor

El consumidor argentino está cada vez más ajustado, pero mantiene una expectativa favorable sobre un futuro mejor.

La conclusión surge del informe Social Mood, una herramienta que elabora la consultora que dirige Fernando Moiguer para interpretar el humor social a partir de una encuesta online continua. El relevamiento se realiza entre 1300 personas de entre 16 y 75 años y, en este caso, se llevó adelante entre el 5 y el 18 de febrero, con opiniones de residentes del AMBA, Córdoba, Salta y Neuquén.

El consumidor argentino reconoce que sufrió un ajuste. Compumar

A eso se suman las conclusiones de un estudio cualitativo realizado sobre tres focus group virtuales de personas de entre 30 y 50 años (etapa desarrollada el 20 de febrero), información que luego se cruza con datos secundarios tomados de organismos oficiales —como el Instituto Nacional de Estadística y Censos—, organismos internacionales —como el Banco Mundial— y entidades privadas como Came, Scentia, Saimo, ODSA-UCA o Cepal, entre otras.

De ese relevamiento surge, por ejemplo, que:

El 83% de los consultados debió reducir el consumo de alguna primera marca en el último año , y en el 86% de los casos la reemplazó por una “marca alternativa”.

, y en el El 61% declaró haber tenido que achicar gastos de su presupuesto para el hogar, cifra que se eleva al 65% entre los estratos sociales más bajos (C3/D). Se trata de cuatro puntos más que los que lo admitían hasta el último trimestre de 2025.

Pero, al mismo tiempo:

El 68% admite haber concretado algún gasto “suntuario” en el último mes (ropa, viajes, etc.).

(ropa, viajes, etc.). El 46% —dos puntos más que el trimestre anterior, pero seis menos que hace un año— mantiene expectativas positivas sobre el futuro del país a un año vista.

Esta mirada esperanzadora es la que explica que entre el 46% y el 53% de los consultados —según el nivel socioeconómico, con mayor incidencia en los sectores más bajos— se mantengan ilusionados con que su capacidad personal de consumo se expandirá próximamente. Incluso, hasta el 36% (+10 puntos respecto de la medición previa) planea comprar algún bien durable (electrodomésticos, autos, muebles, entre otros) durante el presente año.

El consumidor argentino sigue esperanzado. Compumar

El estudio también detecta que, en el actual contexto de crisis, el consumidor argentino ya no es fiel a un canal comercial —algo que afecta especialmente a las cadenas de supermercados—, ni a una marca, ya que define principalmente por precio, ni necesariamente a la producción local. En este último punto, por ejemplo, el 43% afirma que compraría productos importados aunque eso afecte el trabajo argentino, y un 30% reconoce haber realizado ya alguna compra en el exterior.

“Frente a una estabilidad que no alcanza, despliega nuevas tácticas y gestiona su día a día en clave hiperindividualista, lo que revela un comportamiento muy activo para sobrellevar la situación y nada resignado”, evalúan los analistas de la consultora.