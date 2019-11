Clover: el primer sistema de pago inteligente para comercios y pymes

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de noviembre de 2019 • 15:51

No importa cuántas cuadras hayamos caminado: lo más probable es que si de pronto notamos que nos olvidamos el celular, entonces volvamos a casa para buscarlo. Algo de eso pronostica el equipo de Clover- les va a empezar a pasar a los comerciantes con este nuevo dispositivo que, si bien está presentando Posnet, es mil veces más que una terminal de pago: es un verdadero "smart pos" que no solo permite hacer transacciones con todas las tarjetas y todas las tecnologías de pago, sino también obtener reportes, administrar personal, gestionar turnos, guardar cupones digitales y hasta hacer un seguimiento del negocio en tiempo real y vía remota. "Por eso Clover va camino a convertirse en el corazón de la operación de los comercios, agregan desde la marca. Va a llegar un momento en el que van a decir: 'No puedo abrir si no tengo Clover'".

Hasta hace poco, no existía algo igual a este dispositivo en el mercado argentino ni en Latinoamérica, y la innovación pasa por varios frentes. Es que Clover permite a los dueños de comercios:

Agilizar las transacciones -así hablemos de ventas, devoluciones o anulaciones- con todas las tarjetas de débito y crédito de banda magnética, además de las nuevas tecnologías de pago como Chip (EMV) , Contactless, los e-payments como Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay y hasta los pagos con Smartphones y Smartwatches. También es posible firmar cupones digitalmente y aceptar pagos en efectivo.

Olvidarse de la obligación de guardar los cupones impresos, con todo el ahorro de espacio físico, personal y tiempo que eso implica. Con Clover, los cupones quedan almacenados en la nube para su fácil búsqueda y acceso.

Generar reportes instantáneos de ventas (ya sea por empleado, por sucursal, por dispositivo o por tipo de tarjeta).

Administrar la gestión de empleados y roles, generando diferentes perfiles para los trabajadores. Eso habilita a otorgar distintos permisos de acuerdo a la función dentro del negocio y hacer un seguimiento de horarios de entrada y salida. Y en el caso de que existan varios locales, estos pueden trabajar de manera enlazada.

Monitorear en forma remota y en tiempo real la operación del negocio: esté donde esté, el dueño del comercio puede acceder vía dashboard y online a través de una computadora, tablet o celular.

Operar de una forma fácil y súper intuitiva en una pantalla touch igual a la de un smartphone y con los estándares de seguridad más altos de la industria internacional.

Emitir tickets brandeados con el logo del comercio o incluso con descuentos personalizados para la próxima compra, lo que contribuye a la fidelización de los clientes.

Se trata -en suma- de reducir costos al minimizar la complejidad, simplificar la operación y tener muchos dispositivos en uno solo, porque todo queda centralizado en Clover: la anhelada "integración total" que en definitiva termina redundando en ahorro económico.

De Silicon Valley al mundo

Clover aterrizó en la Argentina en noviembre del año pasado (se trata de un desarrollo de la firma estadounidense First Data/Fiserv, dueña a la vez de Posnet) aunque en el mundo se conoce hace ya seis años. De hecho cuenta con cerca de un millón de dispositivos funcionando en países como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Canadá y Austria. Desarrollado íntegramente en Silicon Valley, el dispositivo está ahora haciendo pie en Latinoamérica con Argentina como puerta de entrada. Por lo pronto llevan instalados por estos lares más de 7.000 Clover en pymes y comercios entre los que más que nada figuran retails, restaurantes, locales de ropa y farmacias.

"El producto está especialmente pensado para los comercios que hoy no tienen gestión administrativa. Para ellos es oro en polvo", advierten desde First Data/Fiserv. La contratación se realiza a través de un rental mensual y el dispositivo se entrega en comodato. Una vez solicitado el servicio, personal de la firma se dirige al domicilio para instalarlo y brindar ahí mismo una capacitación.

Como funciona a batería y tiene una autonomía de 8 horas, el modelo Flex resulta a la vez ideal para quienes trabajan en la calle, ferias, foodtracks o locales gastronómicos que necesiten acercar el dispositivo hasta la mesa. El comodato incluye un servicio técnico personalizado 7x24 que funciona vía remota y así brindar una solución en tiempo real -sin necesidad de que vaya un técnico- para cuestiones de software, mientras que ante roturas del hardware directamente se reemplaza el dispositivo por otro nuevo en un máximo de 48 horas.

"El mundo está cambiando. Y al igual que ciertas tecnologías marcaron un antes y un después -por caso el smartphone, o los smart TV- Clover apunta a seguir esa línea en relación a las prestaciones para comercios", dicen sus desarrolladores sin dejar de hablar de un producto inteligente, integrador e innovador que separa el pasado del futuro.