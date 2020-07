Las entidades financieras están empezando a pedir justificaciones por transferencias inusuales en dólares por diferentes canales

Los bancos comenzaron a enviar cartas documento a los clientes que incumplen la normativa vigente respecto de las transferencias en dólares, orientada a frenar el drenaje de divisas por goteo por la acción de los "coleros digitales", es decir, aquellas personas que compran su cupo de US$200 y luego se lo ceden a un tercero, generalmente a cambio de una comisión.

Por estas horas circulaba por las redes una carta documento enviada por un banco privado con el título "Respaldo documental de operaciones". En el texto se solicita que, dentro de las 72 horas hábiles desde la recepción del correo, se presente la documentación "en original y en copia" que respalde una serie de transferencias recibidas en los primeros días de los meses de mayo, junio y julio. En caso de que el cliente no cumpla con el pedido, la entidad financiera aclara que está facultada a solicitar el cierre de los productos que esta persona tiene.

Consultados por LA NACION, diferentes bancos admitieron que están enviando algunas cartas documento, pero no a todos los clientes que hayan recibido más de una transferencia mensual en dólares. Lo más habitual es que quienes estén sospechados de haber operado con coleros digitales o hayan realizado movimientos "inusuales" primero reciban notificaciones vía mail que les solicite la justificación.

Cabe recordar que, desde fines de la semana pasada, y por la Comunicación "A" 7072, el Banco Central ordenó a las entidades financieras "diferir la acreditación hasta eliminar cualquier sospecha de incumplimiento normativo" a partir de la segunda transferencia en moneda extranjera que se reciba en un mismo mes.

Para ello, dice el texto, podrán requerir al cliente receptor que justifique el motivo de la transferencia. La explicación deberá llegar rápido, ya que el diferimiento previsto no podrá exceder las 13 horas del día hábil siguiente. "En caso de no producirse la justificación del movimiento en el término previsto, la entidad receptora deberá proceder al rechazo de la transferencia", dice la comunicación.

Voceros de diferentes entidades señalaron que la carta documento constituye solamente otra forma más de comunicarse con el cliente en caso de que el mail o el teléfono no sean suficientes; es decir, que no se obtenga respuesta por esas vías. Es, además, un tema legal, añadieron: si el banco incumple con la normativa del Banco Central y no se asegura de que el cliente reciba el pedido de justificación, entonces puede tener problemas con la autoridad, especialmente en uno de los sectores más regulados del país.

Otra entidad aclaraba que, en caso de que se trate de "concentradores" (es decir, de personas que reciban una cantidad importante de transferencias en dólares al mes y de las que se sospeche que son parte de una actividad más organizada) se podrían tomar acciones de bloqueo parcial de la cuenta o de cierre, pero que eso siempre se debe comunicar.

En el caso de que ese cliente tenga solamente una caja de ahorro en ese banco, no es necesario enviar carta documento. Pero si hay otro tipo de paquete contratado, en cambio, la normativa vigente indica que debe haber una notificación fehaciente previo al cierre, por lo que se podrían enviar este tipo de comunicaciones.

Los coleros digitales son actualmente el blanco de una serie de controles que el Banco Central les pidió a los bancos que realicen. No solamente les solicitó que difieran transferencias a partir de la segunda que se recibe en el mismo mes, sino también que sean cautelosos con las cuentas que reciban transferencias de un "desconocido", cuentas nuevas (algunas, por lo bajo, sospechadas de haber sido abiertas para comprar dólar oficial para un tercero) y las que hayan estado mucho tiempo inactivas.

Qué son los coleros digitales

La historia de los "coleros digitales" empezó cuando se detectó un uso sospechoso de las cuentas digitales tanto de bancos tradicionales como de los eminentemente digitales. Por el efecto de la cuarentena y el cobro de prestaciones sociales, por ejemplo, Red Link informó que se abrieron cerca de 800.000 en solamente dos días del mes pasado.

Sucedió que, entre esos cientos de miles de cuentas, que se pueden abrir desde casa mientras se ingrese una serie de datos biométricos, hubo algunas en las que se detectaron supuestos movimientos inusuales en pesos y en dólares. Es decir, se intuyó que se utilizaban para comprar dólares para un tercero, es decir, que actuaban de "coleros" a cambio de una comisión, pero esta vez desde el celular o desde la computadora, donde todo queda registrado.

En las redes sociales hay grupos de Facebook y hasta cuentas de Instagram privadas que incitaban a las personas a que sean coleros digitales de un tercero. "Ganá $1500 haciendo prácticamente nada", prometen, y así le ponen precio a la comisión que obtendría esa persona por comprar billetes estadounidenses para otro.

Hay otro tipo de operaciones que puede realizar cualquier persona, pero que también estará incurriendo en una violación de la normativa de exterior y cambios del BCRA: se trata de quienes "prestan" o "donan" sus cupos de US$200 a un familiar, un amigo o un conocido que ya utilizó el suyo y tiene unos pesos de más para comprar. Ese cupo en realidad es personal, por CUIT (y no por cuenta) e intransferible.