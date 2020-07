Compra de dólares. Endurecen los controles sobre las transferencias bancarias

La entidad monetaria solicitó a los bancos "diferir la acreditación hasta eliminar cualquier sospecha de incumplimiento normativo" a partir de la segunda transferencia en moneda extranjera que se reciba en un mismo mes Fuente: Archivo

El Banco Central sigue endureciendo su posición para luchar contra los "coleros" (quienes utilizan su cupo de US$200 para otra persona, a veces a cambio de una comisión) y ayer ordenó a los bancos "diferir la acreditación hasta eliminar cualquier sospecha de incumplimiento normativo" a partir de la segunda transferencia en moneda extranjera que se reciba en un mismo mes.

Lo hizo a través de la comunicación "A" 7072, publicada en las últimas horas. En ese texto, la entidad monetaria modifica las normas del Sistema Nacional de Pagos en lo que refiere a transferencias. Más específicamente, cambia algunos puntos para la política "conozca a su cliente" que deben seguir todos los bancos, que implican controles para minimizar el riesgo de fraude o lavado de activos, por ejemplo.

Esos controles y recaudos se deberán aplicar a las cuentas que presenten características como: cuentas de destino que no hayan sido previamente asociadas por el originante de la transferencia a través de cajeros automáticos, en sede de la entidad financiera o por cualquier otro mecanismo que ella considere pertinente; cuentas de destino que no registren una antigüedad mayor a 180 días desde su apertura y cuentas que no hayan registrado depósitos o extracciones en los 180 días anteriores a la fecha en que sea ordenada la transferencia inmediata.

En otras palabras, los bancos también deberán aplicar controles sobre las cuentas que reciban transferencias de un "desconocido", cuentas nuevas (algunas, por lo bajo, sospechadas de haber sido abiertas para comprar dólar oficial para un tercero) y las que hayan estado mucho tiempo inactivas.

Sobre las transferencias que el BCRA ordena bloquear, explica que en las "cuentas de destino nominadas en moneda extranjera a partir de una segunda transferencia recibida durante el mes calendario", las entidades receptoras "deberán diferir la acreditación hasta eliminar cualquier sospecha de incumplimiento normativo en lo que refiere a la compra de moneda extranjera por parte de personas humanas residentes para la formación de activos externos".

Para ello, dice el texto, podrán requerir al cliente receptor que justifique el motivo de la transferencia. La explicación deberá llegar rápido, ya que el diferimiento previsto no podrá exceder las 13 horas del día hábil siguiente. "En caso de no producirse la justificación del movimiento en el término previsto, la entidad receptora deberá proceder al rechazo de la transferencia", dice la comunicación.

El BCRA aclara, además, que las operaciones vinculadas a comercio exterior no se encuentran alcanzadas por los recaudos especiales descriptos precedentemente.

La novedad se conoció luego de que el Banco Central diera marcha atrás respecto del anuncio de que su directorio bloquearía los CUIT de los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) del acceso al mercado único y libre de cambios, es decir, de la compra de dólar oficial. Voceros de la entidad dirigida por Miguel Pesce luego aseguraron que se buscaría frenar a los coleros, pero "sin afectar el derecho de ahorro de quienes lo hagan legítimamente".

Qué son los coleros digitales

La novela de los "coleros digitales" empezó cuando se detectó un mal uso de las cuentas digitales tanto de bancos tradicionales como de los eminentemente digitales. Por el efecto de la cuarentena y el cobro de prestaciones sociales, por ejemplo, Red Link informó que se abrieron cerca de 800.000 en solamente dos días del mes pasado.

Sucedió que, entre esos cientos de miles de cuentas, que se pueden abrir desde casa mientras se ingrese una serie de datos biométricos, hubo algunas en las que se detectaron supuestos movimientos inusuales en pesos y en dólares. Es decir, se intuyó que se utilizaban para comprar dólares para un tercero, es decir, que actuaban de "coleros" a cambio de una comisión, pero esta vez desde el celular o desde la computadora.

En las redes sociales hay grupos de Facebook y hasta cuentas de Instagram privadas que incitan a las personas a que sean coleros digitales de un tercero. "Ganá $1500 haciendo prácticamente nada", prometen, y así le ponen precio a la comisión que obtendría esa persona por comprar billetes estadounidenses para otro.

Hay otro tipo de operaciones que puede realizar cualquier persona, pero que también estará incurriendo en una violación de la normativa de exterior y cambios del BCRA: se trata de quienes "prestan" o "donan" sus cupos de US$200 a un familiar, un amigo o un conocido que ya utilizó el suyo y tiene unos pesos de más para comprar. Ese cupo en realidad es personal, por CUIT (y no por cuenta) e intransferible.