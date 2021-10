Coloquio de IDEA: las claves que dieron Lacunza y Álvarez Agis sobre el futuro del dólar

El plato fuerte del primer día del Coloquio de IDEA fue la presencia de los exfuncionarios Hernán Lacunza, ministro de Hacienda durante los últimos meses del mandato de Mauricio Macri, y Emmanuel Álvarez Agis, viceministro de Economía durante la gestión de Cristina Kirchner. Los economistas coincidieron en las preocupaciones de corto plazo de la Argentina, como quitar el cepo cambiario para incentivar las inversiones y lograr un sendero de reducción del déficit fiscal para depender menos de la emisión y de la deuda.

En un salón repleto del centro de convenciones de Costa Salguero, los líderes de negocios escucharon con atención pasadas las 9.30 de la mañana el intercambio de ideas de los ahora consultores económicos, que fueron entrevistados por José Del Rio, secretario general de Redacción del LA NACION.

“El principal objetivo de corto plazo es eliminar la brecha cambiaria. Después podemos discutir el cepo, pero la experiencia histórica no ayuda. En general, los esquemas de brecha terminan con una devaluación del tipo de cambio más barato y no de una apreciación del más caro. Se debe lograr apreciar el tipo de cambio paralelo, es la única manera de salir del control cambiario de manera estable, si no se podría acelerar la inflación”, dijo Álvarez Agis, director de la consultora PxQ.

En ese sentido, Lacunza explicó que los cepos se implementan para “evitar males mayores”y señaló que son “soluciones transitorias”. Sin embargo, advirtió que “no se puede transitar la economía con cepo durante cuatro años”.

“Comenzó como una medida restrictiva, pero de manera más tímida, y lo hemos prolongado y acentuado, paradójicamente, en un mundo que le sonríe a la Argentina; este año se tendría que haber relajado y solo se apretó. El Gobierno sabe las causas que provocan las hemorragias, y por eso atenuó esa brecha desde fines del año pasado, cuando se asustó con la brecha. Hizo lo que dicen los libros, aplicó una política fiscal más austera y más responsable, con una política monetaria asociada a eso La brecha es una consecuencia. Las causas hay que buscarlas en las inconsistencias de la política monetaria”, sentenció el director de Empiria Consultores.

Con relación a la falta de creación de empleo privado, un punto que se desatacó y preocupa entre los empresarios del Coloquio de IDEA, Álvarez Agis indicó que hay una falta de demanda por parte de las empresas porque la Argentina no crece y esto ocurre porque no hay estabilidad macroeconómica.

Lacunza brindó algunos números: “Bajo la ley de contrato de trabajo solo está el 28% de la fuerza laboral; hace 10 años era el 31%. En el mismo tiempo, el empleo público aumentó del 16% del total al 19%. El 72% restante de la fuerza laboral está fuera. Esto se explica porque tenemos un sistema laboral rígido para entrar, caro en su desarrollo y conflictivo en su salida”.

El otro gran tema de preocupación de corto plazo es la emisión monetaria. En este sentido, Álvarez Agis sorprendió al describir un esquema “poco paradójico”. “Cuando vemos las previsiones fiscales para este año, notamos que lo que se está emitiendo entre las PASO y las generales está por debajo de las proyecciones de emisión que teníamos. El Gobierno emite, la plata no está, pero el mercado hace como si esa plata está. Emitimos un punto del producto, que no tiene efecto en la actividad, pero se generan los efectos financieros de esa promesa”, describió.

El exministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, por su parte, señaló que el año pasado se emitieron 10 puntos del producto, que este año será 7% del PBI y que en 2022, si bien el Gobierno estimó un 5% del producto, “seguramente terminará siendo 8%”.

“Puede ser que el mercado se anticipe a estas medidas, pero luego de las PASO, hay una dinámica del Gobierno de ver quién es más irresponsable. El presupuesto aumenta el déficit fiscal primario sin pandemia a 3,3% del PBI y hay una parte del oficialismo que lo corre por izquierda y le dice que es un presupuesto de ajuste”, comentó.

Al ser consultado sobre la primera medida que tomaría si asumiera como ministro de Economía, Álvarez Agis se refirió al cepo cambiario. “El Presidente adecuadamente identificó al cepo como una piedra en la puerta giratoria; ahora pusimos cinco piedras más, la gente que quedó atrapada no puede salir y la que quiere entrar lo hace solo si la avaricia le gana al miedo”, indicó.

“Hay que abrir una puerta al costo de la puerta giratoria, para que entren las inversiones y demostrarles que algunos van saliendo por la puerta giratoria de manera ordenada. A los que entran, hay que tener la suficiente inteligencia para armar un esquema y que no se quieran ir en cinco minutos si no hacemos eso. Cualquier otro programa macro está destinado al fracaso”, agregó.

Además señaló que no se pueden hacer inversiones creíbles, “si todo el día vemos cuántas reservas tiene el Banco Central”. En este sentido, dijo que la Argentina “es un país muy particular, te subis a un taxi y el conductor sabe aproximadamente cuántas reservas tiene el BCRA”. “Si estamos todos con esa ancla, hay que hacer que funcione”, recomendó.

Lacunza indicó que una pobreza de 40%, brecha de 90%, inflación de 50% y deuda de 100% del PBI son todas consecuencias. ¿Cuáles son las causas? “El déficit fiscal. Hay que lograr una convergencia al equilibrio fiscal mes a mes, que dará credibilidad y crédito. Me permitirá emitir menos y bajar la inflación gradualmente. Cualquier atajo es cortoplacista”, indicó.

Por último, como reflexión, Álvarez Agis dijo que la Argentina está al revés de lo que decía el economista británico John Maynard Keynes: “Al largo plazo estamos todos vivos y las inversiones darán rentabilidad, pero hay que pasar los próximos seis meses”.

“Para que haya inversiones, hay que darle a ese capital una tasa de retorno razonable y certezas, certidumbre, previsibilidad. El estado asfalta y el sector privado recorre”, concluyó Lacunza.