Comenzó a regir el decreto que establece la prohibición de aportes obligatorios a cámaras empresarias

A partir de junio comenzó a regir el Decreto 149/2025, publicado tiempo atrás bajo la decisión del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el cual prohibía los aportes obligatorios a cámaras empresariales. La medida, que había sido oficializada el 5 de marzo, establece que empieza a funcionar a los 90 días de corridos a partir de la publicación en el Boletín Oficial.

El decreto impone que ya no se podrá obligar a las empresas empleadoras a aportar dinero a cámaras empresariales, lo que se hacía en virtud de acuerdos colectivos de trabajo. La medida va contra las contribuciones obligatorias a favor de cámaras empresariales signatarias de esos acuerdos, que deben pagar empleadores no asociados o afiliados.

Meses atrás, el ministro explicó: “El Decreto 149/25 con firma del presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y la ministra de Capital Humano ,Sandra Pettovello, termina con un importante privilegio de la casta: la de poder establecer ‘impuestos privados’ para beneficio de privados. Nuestras negociaciones salariales, regidas por la Ley de Convenios Colectivos N°14.250 de Perón, actúan como el instrumento central de la construcción del modelo de la casta”.

El Decreto 149/25 transformó en voluntarios, efectivo este mes, los aportes a cámaras empresarias: una suerte de impuestos privados colados en las convenciones colectivas. Con esto bajamos costos en comercio, metalúrgicos, producción avícola, calzado, turismo, pasteleros,… — Fede Sturzenegger (@fedesturze) June 2, 2025

“La creación de cargas patrimoniales solo puede surgir de una norma con rango de ley y no de un acuerdo entre partes privadas que se hace extensivo a terceros sin su consentimiento. El tema no es menor. En el comercio, por dar uno de los muchos ejemplos posibles, estas contribuciones alcanzan los ¡6000 millones de pesos por mes! Y ¿quién paga esto? ¡Todos nosotros! cada vez que compramos en un comercio”, continuó y dijo que está mal pensar que los convenios colectivos de trabajo pueden ser usados para permitir “la imposición de contribuciones obligatorias”.

Ahora, con la normativa en vigencia, Sturzenegger celebró la eliminación de los que llamó “una suerte de impuestos privados colados en convenciones colectivas” y añadió: “Con esto bajamos costos en comercio, metalúrgicos, producción avícola, calzado, turismo, pasteleros, comercio internacional, gastronomía y contratación de maestranza. La libertad, y no el uso del poder coercitivo del Estado para sacarle recursos al prójimo, es un principio fundamental del liberalismo que nos propone el Presidente“.

Desde el Gobierno argumentaron que las cláusulas de aportes a entidades no asociadas no tienen fundamento normativo, con lo cual afirmó que no puede imponerse el cobro de contribuciones obligatorias a las cámaras. Según se estimo, los aportes alcanzaban los $6000 millones por mes.

La medida causó rechazo y conmoción en las cámaras, que cuestionaron que el decreto esté apuntado a organizaciones empresarias y no a los sindicatos que perciben fondos para capacitación, como es el caso de Choferes de Camiones o la Unión de Trabajadores del Turismo Hoteleros y Gastronómicos. Criticaron que la normativa únicamente beneficia a las empresas que no pertenecen a ninguna cámara y tienen empleados comprendidos en los convenios.