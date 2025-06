Para el presidente de la UIA, hoy es “más barato” producir en Paraguay que en Tierra del Fuego

CÓRDOBA.- “Tenemos una visión cuando el régimen fueguino genera competencia desleal, como en el caso de la industria textil, con fábricas instaladas en el continente. Es un debate que nos tenemos que dar. Pero, hoy es más barato producir en Paraguay que en Tierra del Fuego”. De esta manera respondió Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), a una consulta puntual que le hizo LA NACION sobre si la ley especial de la isla es parte de la agenda de conversaciones con el Ministerio de Economía. Varias veces insistió sobre los problemas de competitividad argentinos.

Rappalini estuvo en Córdoba, donde acompañado por su par local, Luis Macario, y varios integrantes de la mesa directiva de la UIA se reunió con el gobernador Martín Llaryora. En esta ciudad, el 2 de setiembre, la entidad conmemorará el día de la Industria.

Martín Rappallini y Luis Macario, en Córdoba.

El empresario subrayó que el “debate” con el gobierno nacional en este momento pasa por las velocidades en que se bajan los aranceles [a la importación] y el avance en la agenda industrial: “Hay que emparejarla. A medida que vayan bajando los aranceles entendemos que deberían ponerle a los importados un impuesto parecido al que tenemos acá. Lo que pedimos es que se nivele la cancha".

En ese contexto, apuntó que en las reuniones con funcionarios de Economía les mostraron los registros de inflación en el que la industrial es del 1% mensual promedio versus el 3% de otros sectores. “Estamos acompañando, no pedimos ningún privilegio. Queremos competir, pero dennos las mismas condiciones. Así, que el mercado defina”, sintetizó.

Cuando este diario le consultó sobre si desde Economía les dieron alguna señal sobre los tiempos para las reformas fiscal y laboral, Rappallini precisó que no, pero que la UIA entiende que después de las elecciones tiene que “avanzarse. Las reformas estructurales son de altísima urgencia. Tenemos un problema de competitividad grave, no solo con China sino con Brasil, independientemente el tipo de cambio. En la Argentina no se abordaron en los últimos años aspectos en los que nuestro principal socio comercial sí trabajó, como es lo laboral, el costo financiero. Hay que nivelar las condiciones”. Con relación a Brasil, apuntó que la Argentina está “25% a 30% más cara”.

Planteó que el Gobierno hizo foco fundamentalmente en “ordenar la economía, ir a una normalización, bajar el déficit y la inflación. Ahora viene la etapa de la microeconomía, trabajar para lograr competitividad y bajar el costo argentino. Al bajar la inflación se hicieron evidentes distorsiones y esos son los problemas de la mayoría de las empresas. En la Argentina no es solo caro producir, lo es transportar, vender, distribuir. Todos los eslabones tienen ese problema”.

Velocidades

De la misma manera que el último estudio de la consultora Kantar reveló las distintas velocidades de la recuperación del consumo, Rappallini sostuvo que esa grieta también los preocupa. Hay un repunte “muy heterogéneo. Los bienes durables, relacionados con el corto plazo mejoran, pero los vinculados con el consumo masivo -como el sector textil y la construcción- vienen atrás”.

Del diálogo que mantiene la entidad con el Gobierno, el empresario insistió en que hay temas de corto y mediano plazo, pero el eje está siempre en la “urgencia” de ganar competitividad.

Rappallini viene realizando visitas a distintas provincias con una agenda “federal” y en ese contexto sostuvo que la reforma impositiva tiene que “abarcar a todos los niveles del Estado” pero, además, se tienen que contemplar los problemas de logística, costos energéticos e infraestructura que enfrentan los sectores productivos.

Sobre el encuentro con Llaryora, sostuvo que detectó en el mandatario una “vocación y entendimiento de lo que significa la industria en la sociedad, el impacto económico que tiene”. Ya más en general, dijo que todos los gobernadores tienen interés por una más rápida recuperación de la actividad porque detectan los efectos en sus propios territorios.

Ante las consultas sobre las expectativas del efecto del plan del Gobierno para que los argentinos usen los dólares “del colchón”, manifestó que esperan la “letra chica para ver cómo se integran” esos recursos, pero también admitió que “los que cumplieron deberían tener algún reconocimiento. Insistimos en un plan que tenga equilibrio".