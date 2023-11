escuchar

Octubre concluyó con el noveno registro negativo de 2023 para el comercio exterior argentino. Así lo reflejan los últimos datos del Indec, que informó que el mes pasado las exportaciones fueron de US$5385 millones y las importaciones ascendieron a $5839 millones, para cerrar con un déficit en el mes de US$454 millones.

En un contexto de grandes dificultades para importar, producto de las trabas en la gestión de las SIRAs y el acceso a divisas, el intercambio comercial se redujo en octubre un 20,1% interanual y sumó un nuevo registro negativo al acumulado del año.

En el acumulado de los primeros diez meses de 2023, las exportaciones argentinas totalizaron US$56.580 millones (una baja de 24,8%), mientras que las importaciones sumaron US$63.976 millones (se contrajeron 9,6%). En consecuencia, el balance comercial arrojó un saldo negativo de US$7396 millones, en una dinámica donde se condensan la sequía, que afectó a la cosecha agropecuaria, y el cepo, que desestimula las exportaciones e incentiva la importación. En el mismo período de 2022, la balanza comercial había registrado un superávit de US$4406 millones.

Según los números del Indec, en octubre las exportaciones se desplomaron un 32,4% con respecto a octubre de 2022 (fueron US$2577 millones menos), debido a una baja de 23,9% en las cantidades y de 11,1% en los precios. Hubo menos ventas de productos del campo como soja, maíz y carne, entre otros, pero también menos ventas de la industria del transporte de carga.

Todos los rubros exportables disminuyeron tanto en precios como en cantidades: los productos primarios (PP), 51,3%; las manufacturas de origen agropecuario (MOA), 32,6%; las manufacturas de origen industrial (MOI), 21,8%; y los combustibles y energía (CyE), 7,3%.

Detrás de los magros resultados, explica el economista Juan Carlos Sánchez Arnau, se encuentran la sequía y “el atraso cambiario que desalentó exportaciones y promovió una aceleración de las importaciones hasta que se agotaron las divisas disponibles en el Banco Central, razón del recurso a los ‘swaps’ facilitados por China”.

El panorama actual contrasta con igual mes de 2022. Ese año, las exportaciones habían alcanzado los US$7901 millones y las importaciones, US$6074 millones, lo cual arrojó un superávit de US$1827 millones.

Dificultades para importar

Las compras externas, por su parte, bajaron 3,9% respecto a octubre de 2022 (US$240 millones menos), debido a una caída de 9,1% en los precios, ya que las cantidades se incrementaron 5,7%. Bajaron las importaciones de bienes intermedios (11,1%) y los bienes de capital (3,4%). El rubro catalogado con “Resto” aumentó 33,3%, vinculado fundamentalmente a la mayor compra de bienes despachados mediante servicios postales (couriers); al igual que piezas y accesorios para bienes de capital (10,6%); vehículos automotores de pasajeros (6,9%); y bienes de consumo (0,3%).

Para Sánchez Arnau, “el sistema de los SIRA, (al igual que las Sirase, que complican el pago de servicios) es totalmente discrecional. El Gobierno carece de divisas para pagar importaciones. Ha habido un aumento muy importante de pagos efectuados por los importadores, de US$7000 a US$15000 millones, que no pueden concretarse en operaciones o en despachos a plaza, porque el Gobierno no tiene los fondos necesarios. Mientras se use el tipo de cambio como ancla contra la inflación va a ser imposible salir de este tipo de controles ”, asegura el economista.

En octubre también se redujeron las importaciones de combustibles y lubricantes (17%), debido a una baja de 17,7% en los precios que revirtió el aumento de las cantidades (1,7%).

Fernando Navajas, economista jefe de FIEL y especialista en materia de energía, plantea que “Argentina tuvo una dinámica de comercio exterior muy volátil en los últimos 20 años, y se llegó a un déficit de US$12000 millones en la eclosión del modelo intervencionista en 2011. Entre 2019 y 2021 prácticamente la Argentina está equilibrada”.

¿Qué ocurre en 2022 y ahora en 2023? “Hay un sube y baja, una montaña rusa muy clara dada por las importaciones, que se fueron al demonio en 2022 por el déficit de cantidades y el shock de precios internacionales. En 2022 las importaciones fueron muy superiores y dieron lugar a una brecha o un déficit para todo 2022 de más de US$4000 millones”.

“La perspectiva hacia adelante no es mala para la Argentina, diría que es bastante buena, en tanto y en cuanto el valor de las importaciones de gas pueden seguir cayendo. Las perspectivas de exportaciones son buenas para la Argentina, tanto en gas como en crudo, aunque todavía no se ven”, augura el economista de FIEL.