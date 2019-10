Supply Chain. Cómo mejorar las operaciones y superar la crisis

Los cambios tecnológicos y las circunstancias económicas impulsan a las empresas a buscar fórmulas para adaptarse

La inteligencia artificial, Internet de las Cosas, la automatización y el blockchain, son algunas de las herramientas

Los tiempos de crisis no sólo implican peligros para las empresas, sino que generan oportunidades. En los últimos años la tecnología fue clave para mejorar la productividad, impulsar automatizaciones y bajar los costos, pero sola no alcanza para resolver todos los problemas. Se hizo necesario abordar el tema con otros modelos, como el análisis de las organizaciones resilientes.

Ese concepto fue el eje del XXVIII Encuentro de la Asociación Argentina de Logística Empresaria (Arlog), que se realizó el pasado 24 de octubre, durante el cual Sergio Pelliza, su presidente, explicó que "la resiliencia es esa capacidad que tienen las personas y las empresas de superar los problemas, salir adelante y volver a crecer".

"Las empresas resilientes tienen características como anticiparse a las tendencias, mantener una actitud positiva, tener tolerancia al fracaso y capacidad de aprendizaje, gestionar el conocimiento, diversificar productos y servicios, incorporar tecnología, confiar en los procesos, trabajar en equipo, contar con una conducción sólida, ser flexibles, aplicar un sistema de liderazgo ágil y, por sobre todas las cosas, desarrollar personas resilientes", añadió el profesional.

Tras reconocer que "la tecnología está presente, pero más del 80% de las características corresponden a actividades humanas, a la gestión de procesos y a la adquisición de conocimiento", expresó que "para adaptar la logística hay que tomar decisiones y los conocimientos, la experiencia y los datos son los mejores aliados para minimizar riesgos y aprovechar las oportunidades".

Aplicaciones

En cuanto a la tecnología, Gastón Arakaki, director de la consultora Eurystic, fue categórico: "La inteligencia artificial está atravesando todas nuestras actividades", dijo, y consignó que en la supply chain se está dando en varios usos y que se comenzó a aplicar en otros procesos. Aunque reconoció: "Todavía falta que esos avances lleguen a otras aplicaciones y, posiblemente, tarde otros diez años en hacerlo, como pueden ser los almacenes 100% automáticos o el transporte totalmente autónomo".

Por su parte, para Gabriel Gil, gerente de TI del Grupo Logístico Andreani, combinar las tecnologías de la industria 4.0, usando la inteligencia artificial junto con la Internet de las Cosas (IOT), el blockchain, la automatización, el empleo de drones y la realidad aumentada en las operaciones, permitirían crear un plan integrado para "la ejecución precisa de una supply chain inteligente".

Gustavo Echenique, director de TI del mismo grupo, acotó que "los desafíos son la actualización permanente, porque la supply chain está inmersa en una tecnología que viene desde otras ramas de la industria. Es, además, una tecnología que en el mundo tiene pleno empleo y, por eso, las empresas tienen que formar recursos en estas habilidades que cambian rápidamente".

Luego, se explicó cómo los equipos de Novartis y de TCA, puerta principal de ingreso o egreso de carga aérea en la Argentina, trabajaron en conjunto para identificar y solucionar la cantidad de "desvíos" que daban en los productos de la compañía farmacéutica.

Sobre este caso de éxito expusieron Jorge Enrique Santillán, jefe comercial Nuevos Negocios, Gerencia Comercial de Aeropuertos Argentina 2000, y Pablo Marin, NTO SCM Head for Argentina & Chile de Novartis, quien aseguró: "Uno de los puntos principales que tenemos no son los costos, sino los pacientes. No podemos fallar".

Durante el Encuentro, Gerardo Díaz Beltrán, presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), planteó la situación y las perspectivas para 2020 de ese sector. "Estamos realmente mal en la Argentina, vivimos una etapa complejísima. El principal problema es que no hemos sido capaces de construir políticas de Estado", aseveró.

Otro punto que consideró Díaz Beltrán fue la convivencia entre el negocio tradicional y el digital. Por ese motivo, la Confederación diseñó un plan piloto en la provincia de Salta denominado "Tienda CAME, que consiste en una plataforma digital para empezar a generar operaciones a través del e-commerce. También está en desarrollo la tarjeta CAME Pago y CAME Envío", explicó.

El balance de la Mesa Logística

Por otra parte, la Subsecretaria de Planificación de Transporte de Cargas y Logística del Ministerio de Transporte, Carmen Polo, ensayó un balance de lo realizado con la Mesa Logística. Guillermo Campra, director de Transporte de Cargas del Ministerio de Transporte, presentó las obras y proyectos en rutas, detalló la simplificación de trámites e informó sobre los beneficios de las nuevas configuraciones de camiones.

Ezequiel Lemos, presidente del Belgrano Cargas y Logística SA, refirió al crecimiento de la carga, y marcó la actualización del material rodante, mientras que Daniel González Madjetko, de la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante describió los trabajos de balizamiento y dragado en la hidrovía, el alza en la carga movilizada, la baja de costos logísticos.

Alexander Boot, director de Aeropuertos Argentina 2000 y gerente general de la Terminal de Cargas Argentina (TCA), refirió a las inversiones de la empresa y la iniciativa de operar como puerto seco en el interior.

Finalmente, en el Encuentro -que se realizó días antes de las elecciones presidenciales-, Sergio Berensztein y Carlos Melconian trazaron sendas perspectivas políticas y económicas para el año próximo. Ambos apuntaron a la posibilidad de que el próximo gobierno se vea necesitado de hacer un cambio del signo monetario, ante la depreciación del peso.