Insólito: pidió un paquete de celulares en 2010 y el pedido le llegó 16 años después

Se sabe que puede haber demoras en los envíos de las compras por internet, pero este caso se pasó de la raya. Un comerciante de Trípoli, Libia, recibió un paquete que contenía celulares Nokia unos 16 años después, en una transacción que se inició originalmente en el año 2010. El hombre mostró su adquisición en las redes sociales y el clip se volvió viral, ya que los dispositivos de última tecnología en su momento quedaron en la actualidad como “reliquias” antiguas sacadas de un museo.

El protagonista de esta peculiar historia es un vendedor de la capital del país africano, quien capturó el momento de la apertura del envío en un video que rápidamente circuló por diversas plataformas digitales. En las imágenes, el comerciante, visiblemente sorprendido, revisa una bolsa roja repleta de celulares que ya no están disponibles en el mercado. Su reacción fue lo más llamativo del video; el comprador no podía creer que su envío había llegado tantos años después.

El comerciante se sorprendió al ver su compra llegar tantos años después (Foto: X)

Según se pudo apreciar en la grabación, los celulares son modelos anteriores a los smartphones actuales. Entre ellos se distinguían los emblemáticos Nokia 5230, N8 y E72, conocidos por su diseño robusto y pantallas de colores. Algunos dispositivos que mostró eran los que tenían el teclado deslizante, que en su época fueron sinónimo de innovación. En la actualidad, con el predominio absoluto de las pantallas táctiles, estos aparatos parecen tecnología de otra era.

La repercusión del video fue instantánea. Miles de usuarios reaccionaron con cientos de comentarios. Algunos bromearon por el retraso del envío, mientras que otros expresaron su nostalgia por esos celulares retro. Sin embargo, más allá de la cómica anécdota del comerciante, muchos alertaron el trasfondo dramático que explicó el largo retraso: el conflicto armado de Libia.

El motivo principal de la demora, que convirtió un envío de rutina en una espera de una década y media, está intrínsecamente ligado a la profunda crisis y el conflicto civil que azota a Libia desde el 2011. La guerra impactó de lleno en la infraestructura del país, ya que paralizó durante años el sistema aduanero, las redes de transporte y el funcionamiento básico de los servicios logísticos. Miles de envíos internacionales y nacionales quedaron varados en depósitos, olvidados y sin posibilidad de ser reclamados o entregados a sus destinatarios.

El conflicto social y político en Libia paralizó los envíos (Foto: X)

Según la información disponible en el convulsionado país africano, recientemente las autoridades y empresas de logística comenzaron a revisar y despejar algunos de estos almacenes, lo que posibilitó la reactivación de los envíos que habían quedado pendientes desde hacía años.

El caso del comerciante de Trípoli es un ejemplo claro de esta nueva política en el lugar. Lo más llamativo de esta odisea es que el paquete no tuvo que recorrer grandes distancias, ya que el vendedor y el destinatario se encontraban a pocos kilómetros dentro de la misma ciudad. No obstante, la inestabilidad política y social del país hizo que una simple venta se transformara en una odisea.

Ahora, el hombre difícilmente pueda utilizar estos celulares para su comercio, pero podría pensar en armar un museo para exhibir estas reliquias de la tecnología de los 2000.