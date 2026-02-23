Jubilaciones de Anses: quiénes cobran este lunes 23 de febrero

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) formaliza este lunes 23 de febrero las transferencias en las cuentas bancarias de los titulares. La jornada resulta central para quienes perciben jubilaciones de la Anses, ya que el depósito contempla la actualización mensual.

Quiénes cobran jubilaciones y pensiones hoy, lunes 23 de febrero

Prestaciones Terminación del DNI Monto Total a Cobrar Jubilaciones que superan la mínima 0 y 1 Haber mayor a $359.254,34

Los jubilados y pensionados con haberes por encima del básico inician su esquema mensual y reciben el dinero en sus cuentas. Este sector aguardaba la apertura de su fecha de cobro tras la finalización de los pagos de la mínima, que finalizó el viernes 20 de febrero.

La distribución de recursos alcanza también a las asignaciones. Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 8 disponen de sus montos acreditados. El esquema diario se completa con la Asignación por Embarazo para las beneficiarias con documentos finalizados en 7.

Quiénes cobran las jubilaciones hoy, lunes 23 de febrero

El aumento de las prestaciones sociales para febrero

Los ingresos previsionales registran una actualización del 2,85% en este período. El porcentaje deriva del índice de inflación de diciembre, el cual marcó un 2,8%, un ajuste que impacta de forma directa en el poder adquisitivo de los pasivos y reconfigura las escalas vigentes.

La jubilación mínima se ubica en $359.254,34 y llega a un total de $429.254,34 con la suma del bono extraordinario de $70.000 se mantiene fijo y se deposita junto al haber mensual sin trámites adicionales.

Los beneficiarios con ingresos superiores a la base perciben un bono proporcional hasta tocar el tope de $429.254,35. La jubilación máxima, por su parte, tiene un techo de $2.417.441,64.

Cuánto cobran los jubilados en febrero Leandro Garcia

Las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez quedan en $251.478,04. Con el bono de $70.000, estos titulares cobran un total de $321.478,04. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) otorga una suma equivalente al 80% de una jubilación mínima y se sitúa en $287.403,47, más el refuerzo, lo que arroja un total de $357.403,47.

Canales de atención y trámites digitales

Los ciudadanos pueden gestionar sus consultas mediante la plataforma Mi Anses. El sistema facilita la verificación de la fecha y el lugar de cobro a través de un formulario simple con el número de beneficio o de CUIL.

Para operar en el sitio resulta indispensable la Clave de la Seguridad Social. Quienes no la tienen pueden crearla en el apartado correspondiente. El proceso exige ingresar el CUIL, el número de trámite del DNI y contestar preguntas de seguridad. La contraseña debe contener entre 8 y 12 caracteres y al menos un número.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

¿Cómo cambiar el lugar de cobro de una prestación de la Anses?

Existe la opción de cambiar el lugar de cobro de las prestaciones. El trámite se habilita tras recibir el primer pago en la entidad original. La gestión se cursa vía internet por Mi Anses, por teléfono al 130 o de modo presencial con turno. En la vía digital, el usuario debe entrar a la sección “Cobros” y elegir “Cambiar lugar de cobro” para cargar los datos del nuevo destino, ya sea un banco o una sucursal del Correo Argentino.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.