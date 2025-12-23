Comercio: la IA marca una nueva era en América Latina

Según Visa, se confirmó un cambio en la forma en que las empresas están implementando el uso de la IA, especialmente en el comercio. La firma, líder mundial en pagos digitales y redes de transacciones seguras, destacó que los agentes de IA ya completan transacciones reales y seguras en colaboración con socios del ecosistema.

Visa prevé que 2025 será el último año en que los consumidores realicen principalmente compras sin el apoyo de la IA, lo que marcará el fin de una era del comercio. “Esta temporada de fiestas marca el fin de una era. En 2026, los agentes de IA no solo nos asistirán en las compras, sino que también las completarán.”

“América Latina está entrando en una nueva era del comercio donde la IA dejará de solo asistir a los consumidores para actuar directamente en su nombre”

El uso de IA ya está muy extendido en el continente americano, con una adopción especialmente fuerte en América Latina: el 70 % de los consumidores de la región la ha utilizado para ayudarles en sus compras. Esta tendencia también es evidente en los Estados Unidos: “Casi la mitad de los compradores estadounidenses (47 %) ya usan herramientas de IA para al menos una tarea de compra, desde comparar precios hasta recibir recomendaciones personalizadas.”

Esta aceleración se atribuye al lanzamiento de Visa Intelligent Commerce (VIC), una iniciativa de seguridad en los pagos. Se prevé que, con el aumento del tráfico generado por IA, millones de consumidores lo utilizarán para realizar compras durante la próxima temporada de fiestas.

Asimismo, según Stripe, una plataforma global de pagos y servicios financieros, el uso de la IA en los pagos de los comercios contribuye a reducir el fraude. En 2024, sus servicios de IA ayudaron a recuperar más de US$6000 millones en transacciones legítimas rechazadas y redujeron las tasas de disputas en un 17%, a pesar del aumento global del fraude en el comercio electrónico.

El cambio ya se observa en el comercio global. Visa trabaja con más de 100 socios internacionales, lo que subraya la magnitud de este fenómeno y ha permitido gestionar cientos de transacciones reales por agentes. Como señaló la empresa: “América Latina está entrando en una nueva era del comercio donde la IA dejará de solo asistir a los consumidores para actuar directamente en su nombre.”

Visa colabora con más de 100 socios internacionales, lo que demuestra la magnitud de este fenómeno. Shutterstock

Esta tendencia también está respaldada por McKinsey, firma global de consultoría de gestión, que destaca el profundo impacto de la IA en la industria bancaria. Según la consultora, la tecnología podría generar entre US$200.000 y US$340.000 millones en valor anual, principalmente gracias a la automatización de flujos de trabajo operativos básicos.

En la misma línea, Gustav Wagner, para Tipalti, empresa multinacional estadounidense de tecnología financiera, afirmó: “La inteligencia artificial está transformando los complejos procesos de pago mediante la automatización de los flujos de trabajo en el sector de los servicios de pago. Y lo que es más importante, la IA está permitiendo una experiencia de pago más inteligente y fluida para los consumidores al transformar los procesos básicos y las interacciones con los clientes".