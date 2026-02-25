Boleto estudiantil en CABA 2026: requisitos, inscripción y renovación de la SUBE gratuita
El paso a paso para conseguir la credencial que permite viajar de forma gratuita en transporte público a los alumnos porteños
El gobierno de la ciudad de Buenos Aires ofrece el Boleto Educativo, una credencial que permite viajar de forma gratuita en transporte público a los alumnos porteños. Este boleto estudiantil requiere una inscripción para recibirlo por primera vez, mientras que quienes ya la tuvieron deben renovarla.
Incluye colectivos, subtes y premetro del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) de lunes a viernes de 5 a 00 entre el primer día del nuevo ciclo lectivo hasta el último día hábil de ese mismo año. Durante el receso invernal, esta ayuda no estará activa, puesto que es para que los estudiantes pueden trasladarse de la escuela a sus hogares y viceversa.
Con este beneficio se pueden realizar hasta 50 viajes mensuales con un tope de 4 viajes diarios. Una vez superados los límites del beneficio se cobrará la tarifa correspondiente al medio de transporte.
Los requisitos para el boleto estudiantil de CABA
El Boleto Educativo porteño está dirigido a alumnos de inicial, primaria y secundaria que cumplan con ciertas condiciones para acceder al beneficio:
- Alumnos de salas de 4 y 5, primarias y secundarias de gestión estatal.
- Alumnos en salas de 4 y 5, primarias y secundarias de gestión privada con subsidio al 100% y cuota 0.
- Quienes atiendan a establecimientos de Educación Especial de gestión estatal.
- Alumnos que se encuentren cursando Terminalidad de Secundaria en los Centros de Formación Profesional (CFP): 1 Barracas, 4 Mataderos, 6 Parque Chacabuco, 7 Incucai Núñez, 10 CEC, 28 Sede Venezuela, 34 Salesianos y 38 Retiro.
- Alumnos de terminalidad de primaria o secundaria para adultos.
Cómo inscribirme para recibir el Boleto Educativo
El proceso para inscribirse por primera vez al Boleto Educativo está abierto y se puede hacer de forma online a través su sitio oficial. También se puede hacer la registración para los alumnos que no cuenten con el beneficio asociado a su tarjeta SUBE en las sedes comunales, en donde se encuentra habilitada durante todo el año.
Para poder realizar el trámite, es necesario contar con la siguiente documentación:
- DNI del alumno.
- Constancia de CUIL del alumno.
- Tarjeta SUBE registrada a nombre del alumno.
- Constancia de alumno regular.
Estos son los pasos para hacer la solicitud del Boleto Educativo en CABA:
Obtener tarjeta SUBE nominada
Comprar o registrar una tarjeta SUBE a nombre del estudiante en los puntos autorizados (estaciones, kioscos, etc.). Es sumamente importante hacer esto antes de la inscripción porque es una condición indispensable antes de empezar la gestión.
Ingresar al sitio oficial
Acceder a la página oficial del Boleto Estudiantil y selecciona la opción de “Inscripción” para nuevos alumnos.
Validar el DNI y completar formulario
El sistema solicita los datos del estudiante solicitante para validar su identidad y documento. Luego, se debe completar un formulario con el DNI del alumno, CUIL, datos de la escuela y constancia de alumno regular como declaración jurada; el sistema genera un turno para sede comunal si es necesario.
Confirmar y agendar turno
Revisar datos, confirmar y reservar la fecha y horario en la Sede Comunal correspondiente. Al turno se debe llevar el DNI y la SUBE presencialmente para su validación. En este paso, no hace falta que el niño asista al turno, sino que puede ir alguno de sus padres o su tutor.
Activar en terminal SUBE
Una vez aprobado por única vez, es necesario pasar la tarjeta SUBE por una Terminal Automática SUBE para habilitar el beneficio.
¿Cómo se hace la renovación del Boleto Estudiantil en CABA?
Quiénes ya tuvieron el Boleto Educativo el año anterior, no es necesario hacer ningún trámite ni inscribirse nuevamente al beneficio. Solo hace falta pasar por una Terminal Automática SUBE para renovar el beneficio. Se activará de forma automática a partir del primer día de clases.
Si ocurre algún problema o se quiere dar de baja el beneficio, se puede llamar al 147.
