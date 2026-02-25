Boleto estudiantil en CABA 2026: requisitos, inscripción y renovación de la SUBE gratuita

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires ofrece el Boleto Educativo, una credencial que permite viajar de forma gratuita en transporte público a los alumnos porteños. Este boleto estudiantil requiere una inscripción para recibirlo por primera vez, mientras que quienes ya la tuvieron deben renovarla.

Incluye colectivos, subtes y premetro del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) de lunes a viernes de 5 a 00 entre el primer día del nuevo ciclo lectivo hasta el último día hábil de ese mismo año. Durante el receso invernal, esta ayuda no estará activa, puesto que es para que los estudiantes pueden trasladarse de la escuela a sus hogares y viceversa.

Los alumnos de nivel inicial, primaria y secundario que viajen en el AMBA pueden solicitar este beneficio para ir a la escuela en CABA Ricardo Pristupluk

Con este beneficio se pueden realizar hasta 50 viajes mensuales con un tope de 4 viajes diarios. Una vez superados los límites del beneficio se cobrará la tarifa correspondiente al medio de transporte.

Los requisitos para el boleto estudiantil de CABA

El Boleto Educativo porteño está dirigido a alumnos de inicial, primaria y secundaria que cumplan con ciertas condiciones para acceder al beneficio:

Alumnos de salas de 4 y 5, primarias y secundarias de gestión estatal.

Alumnos en salas de 4 y 5, primarias y secundarias de gestión privada con subsidio al 100% y cuota 0.

Quienes atiendan a establecimientos de Educación Especial de gestión estatal.

Alumnos que se encuentren cursando Terminalidad de Secundaria en los Centros de Formación Profesional (CFP): 1 Barracas, 4 Mataderos, 6 Parque Chacabuco, 7 Incucai Núñez, 10 CEC, 28 Sede Venezuela, 34 Salesianos y 38 Retiro.

Alumnos de terminalidad de primaria o secundaria para adultos.

Boleto Estudiantil en CABA

Cómo inscribirme para recibir el Boleto Educativo

El proceso para inscribirse por primera vez al Boleto Educativo está abierto y se puede hacer de forma online a través su sitio oficial. También se puede hacer la registración para los alumnos que no cuenten con el beneficio asociado a su tarjeta SUBE en las sedes comunales, en donde se encuentra habilitada durante todo el año.

Todo lo que hay que saber para hacer la inscripción al Boleto Educativo de CABA Ricardo Pristupluk

Para poder realizar el trámite, es necesario contar con la siguiente documentación:

DNI del alumno.

Constancia de CUIL del alumno.

Tarjeta SUBE registrada a nombre del alumno.

Constancia de alumno regular.

Estos son los pasos para hacer la solicitud del Boleto Educativo en CABA:

1 Obtener tarjeta SUBE nominada

Comprar o registrar una tarjeta SUBE a nombre del estudiante en los puntos autorizados (estaciones, kioscos, etc.). Es sumamente importante hacer esto antes de la inscripción porque es una condición indispensable antes de empezar la gestión.

2 Ingresar al sitio oficial

Acceder a la página oficial del Boleto Estudiantil y selecciona la opción de “Inscripción” para nuevos alumnos.

3 Validar el DNI y completar formulario

El sistema solicita los datos del estudiante solicitante para validar su identidad y documento. Luego, se debe completar un formulario con el DNI del alumno, CUIL, datos de la escuela y constancia de alumno regular como declaración jurada; el sistema genera un turno para sede comunal si es necesario.

4 Confirmar y agendar turno

Revisar datos, confirmar y reservar la fecha y horario en la Sede Comunal correspondiente. Al turno se debe llevar el DNI y la SUBE presencialmente para su validación. En este paso, no hace falta que el niño asista al turno, sino que puede ir alguno de sus padres o su tutor.

5 Activar en terminal SUBE

Una vez aprobado por única vez, es necesario pasar la tarjeta SUBE por una Terminal Automática SUBE para habilitar el beneficio.

¿Cómo se hace la renovación del Boleto Estudiantil en CABA?

Para renoval el boleto estudiantil, solo hay que pasar la tarjeta SUBE en una Terminal Automática Secretaría de Transporte

Quiénes ya tuvieron el Boleto Educativo el año anterior, no es necesario hacer ningún trámite ni inscribirse nuevamente al beneficio. Solo hace falta pasar por una Terminal Automática SUBE para renovar el beneficio. Se activará de forma automática a partir del primer día de clases.

Si ocurre algún problema o se quiere dar de baja el beneficio, se puede llamar al 147.