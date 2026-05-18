Pronóstico: se espera una semana marcada por el frío, que tendrá al jueves como un gran desafío

Lunes: tarde de otoño, noche de invierno

Después de un frío amanecer donde el termómetro llegó hasta 4ºC con zonas suburbanas cercanas al bajo cero se recuperará el mercurio de la mano del cielo despejado para trepar hasta 17ºC vespertinos y permitirnos un respiro térmico. El atardecer iniciará un rápido descenso de temperatura, con el suave viento del oeste y el cielo despejado tumbando al termómetro en 10ºC nocturnos, por suerte con viento leve para los que vuelvan tarde. Habrá que agregarle una manta a la cama, se estima un fuerte descenso de temperatura pasada la medianoche

Martes: otra mañana esquimal

El martes volverá a moldear una jornada con marcada amplitud térmica mostrando una mañana invernal y una tarde de sol y calor suave otoñal. Se espera un amanecer con 5ºC de piso térmico, con viento moderado desde el oeste que dejaría una sensación térmica aún más baja, especialmente en el sector suburbano donde no quedaría muy distante al bajo cero. Seguiremos con nuestro cielo limpio garantizando una jornada a puro sol que permita revertir rápidamente el frío matinal y llevarnos a una tarde térmicamente muy agradable con el mercurio escalando hasta 19ºC haciendo que se apaguen todas las estufas de la ciudad. La noche se presentará menos ventosa en un cierre con 11ºC y cielo algo nublado

Miércoles: el frío no se va

Seguiremos bajo el dominio del cuadrante sur para configurar una jornada más fresca. Se espera un amanecer con mínima de 7ºC, con viento moderado desde el sur y cielo algo nublado. Nuevamente el chiflete nos dejará una percepción más baja de la temperatura y habrá que esperar para poder caminar por la vereda del sol para atenuar el frío. A diferencias de las últimas jornadas, se agregará más nubosidad hasta llegar a tener cielo parcialmente nublado promediando el día. La circulación de aire frío y el sol intermitente desanimarán al termómetro que se recortará en 16ºC vespertinos, a pesar del ambiente agradable, el viento podría obligar a tener la campera cerrada todo el día. La noche proyecta 12ºC conservando el cielo parcialmente nublado y el viento desde el sur.

Jueves: frío todo el día

Para el jueves se espera un débil egreso de aire frío lo que nos mantendrá con el termómetro anclado a temperaturas matinales invernales. El mercurio iniciará la cuenta en 5ºC, por suerte con viento leve y cielo ligeramente nublado garantizando buenas cuotas de sol durante toda la mañana. El viento se mantendrá soplando leve como para no hacer más fría la tarde, se esperan 14ºC promediando el día con la incorporación de más cobertura nubosa hasta llegar a un cierre mayormente nublado. A pesar de la frondosa nubosidad, no se esperan precipitaciones por la noche, incluso la nubosidad baja ayudará a mantener la temperatura nocturna en 11ºC.

Viernes: otro día invernal

El viernes se anotará con la enésima mañana invernal mostrando 6ºC en un amanecer con viento leve o calmo y cielo parcialmente nublado. La mañana conservará nuestra masa de aire quieta para no recalcular sensación térmica mostrando buenos pasajes soleados. La tarde seguirá con el mercurio de bajo perfil entregando 14ºC conservando el viento leve con la veleta iniciando un lento giro hacia el este lo que podría arrimar más nubosidad. La noche cerraría con 11ºC, cielo nublado y ligeramente inestable pero sin estimación de lluvias.

Borrador del fin de semana largo

El sábado presentaría viento leve desde el este, con mínima de 7ºC y cielo algo nublado por nubosidad baja. La tarde mostraría buenos pasajes de sol con máxima de 16ºC y la noche a salvo para los que quieran salir. El domingo cortaría con la circulación de aire frío con el viento girando al noreste lo que permitiría una tímida recuperación de la mínima en 9ºC y la máxima estirándose hasta 17ºc en una tarde con cielo parcialmente nublado. Los primeros garabatos del próximo lunes lo muestran estable, con cielo parcialmente nublado, viento suave desde el este y noreste lo que permitiría un leve ascenso de la temperatura. No hay estimación de precipitaciones para ninguno de los tres días

Eso es todo, amigos. Nos toca transitar una semana de mucha amplitud térmica donde los amaneceres fríos convivirán con tardes un poco más templadas, solo el jueves y viernes podrían mostrarse invernales en todas sus franjas horarias. El cielo despejado seguirá promoviendo el frío matinal y la recuperación térmica vespertina haciendo que muchos se vuelvan sin el gorro de lana y con la bufanda colgando. Ya entramos en el último mes del otoño meteorológico y quedamos expuestos a las primeras oleadas polares, estos amaneceres fríos que nos tocarán transitar no significan un nuevo escenario térmico, la próxima semana subirá la temperatura, de todas formas el invierno está a la vuelta de la esquina y nos va entrenando con comienzos de jornada dignos del mes de julio

Buena semana para todos.

@JopoAngeli