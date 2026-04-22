Con el dólar estable, volvieron a aumentar las compras en el exterior vía courier y superan los US$100 millones por mes

El boom de las compras al exterior vía courier no se detiene. Tras el fuerte crecimiento registrado en 2025, en marzo volvieron a subir y casi igualaron el récord de diciembre pasado, cuando se alcanzó el valor mensual más alto de la serie (US$105 millones).

El dato surge de la consultora Analytica, que elabora sus estimaciones en base a cifras de comercio exterior del Indec. Según sus cálculos, en marzo las importaciones vía courier totalizaron US$103 millones, lo que implicó un incremento del 13,2% (US$12 millones) frente a febrero (US$91 millones).

🛬🚚Las importaciones vía courier alcanzaron U$S103 millones en marzo, un incremento de U$S12 millones respecto a febrero. Se trata del mayor registro histórico para un mes de marzo y del segundo valor más elevado para cualquier mes, sólo por detrás de diciembre pasado. En… pic.twitter.com/dVFTgZGDj6 — Analytica Consultora (@AnalyticaARG) April 21, 2026

En la comparación interanual, el crecimiento fue aún más marcado: 123,1%, ya que en marzo de 2025 las compras al exterior por esta vía habían sumado US$46,1 millones.

De acuerdo con la consultora, uno de los factores detrás de la nueva suba es la caída del dólar en los últimos meses. “Esto podría estar impulsando una nueva tendencia alcista en el consumo a través de plataformas online”, señalaron. En ese sentido, destacaron que, aunque el salario privado cae en términos reales, medido en dólares acumula una suba del 11% en los últimos cuatro meses.

El crecimiento del canal también se da en un contexto de flexibilización normativa. En diciembre de 2024, el Gobierno dispuso que las compras inferiores a US$400 quedaran exentas del pago de aranceles y elevó el monto máximo por envío a través de courier de US$1000 a US$3000.

Luego, a comienzos de enero de 2025, amplió el peso máximo permitido para importaciones y exportaciones realizadas mediante estos servicios y eliminó la obligatoriedad de contar con Domicilio Fiscal Electrónico (DFE).

Más recientemente, a través de la Resolución General 5631/2025, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero adecuó la normativa para permitir que individuos y empresas puedan importar o exportar mercadería con un peso máximo de hasta 50 kilos por paquete o pieza postal, independientemente del peso total del envío (antes el límite era de 50 kilos totales).

De este modo, el tope de peso pasó a aplicarse por paquete y no por envío. Considerando además que cada envío puede incluir hasta tres unidades iguales, el peso total por operación puede alcanzar los 150 kilos. El límite anual se mantiene en cinco envíos por persona.