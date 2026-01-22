Compras en el exterior: el uso del servicio puerta a puerta creció casi 275% en 2025

En cuestión de un par de semanas, un producto que se empaquetó en China llega hasta la puerta de un hogar argentino. Los envíos courier, que suelen tener productos de bajo costo como indumentaria, bisutería o artículos para el hogar, fueron la cara visible de un cambio de época en el comercio exterior durante 2025. Luego de que el Gobierno flexibilizara las importaciones minoristas, tras años de trabas y restricciones, este segmento marca récords históricos.

El ingreso de productos mediante el servicio courier se disparó de los US$239 millones acumulados en 2024 a un máximo de US$894 millones a lo largo del año pasado, de acuerdo con el último informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA). Representó un salto interanual del 274%, el tercer rubro importador con mayor incremento en valores.

“El fuerte crecimiento del régimen courier en el último año ubica a este canal en niveles históricamente elevados, sin antecedentes plenamente comparables en la historia reciente. Si bien durante la apertura de 2017–2018 también se observó una expansión de las importaciones, aquel proceso estuvo concentrado principalmente en bienes intermedios, bienes de capital y automotriz", explicó Natacha Izquierdo, directora de operaciones de Abeceb.

En diciembre de 2024, el Gobierno flexibilizó los envíos courier y elevó de US$1000 a US$3000 el límite para uso comercial o personal. Como adicional, se estableció que los paquetes que cuesten hasta US$400 solo pagan IVA, con el objetivo de “fomentar una mayor competencia” y que los argentinos puedan traer con mayor facilidad productos del exterior. En caso de que se exceda ese valor, se tiene que abonar IVA, aranceles y tasa estadística.

Evolución de las importaciones courier. Fuente: Econviews

Aunque durante la presidencia de Mauricio Macri también hubo una ventana de tiempo donde se pudieron importar productos sin tantas restricciones y cargas, una diferencia fundamental que hay frente a esa época es el avance que tuvo el comercio electrónico internacional. Según Izquierdo, la pandemia de covid-19 generó que el consumidor esté más habituado a este tipo de compras, mientras que las plataformas de venta -especialmente asiáticas- simplificaron la experiencia, redujeron los costos logísticos y ampliaron la oferta disponible con precios híper competitivos.

Con ese escenario de fondo, las compras al exterior por courier pasaron de un promedio de US$200 millones anuales antes de 2020 a alcanzar los US$584 millones en 2022. Luego, vino un freno por el endurecimiento del cepo cambiario. Mientras que al cierre de 2025, nuevamente con facilidades para importar, la cifra fue un 52% por encima del anterior máximo de 2022.

“A fines de 2024 se flexibilizaron las condiciones para poder traer productos con este sistema. La gente también se anima más, porque todos conocemos a alguna persona que ya compró por ahí y las cosas le llegaron bien. También imagino que al ser una ‘novedad’ tiene cierto efecto. Hay que recordar que veníamos de años donde era muy difícil ver oferta de productos importados en general, hasta en las góndolas de los supermercados, por ejemplo”, sumó Alejandro Giacoia, economista de Econviews.

Los gigantes asiáticos, como Temu o Shein, no dejaron pasar el momentum. Las redes sociales de los argentinos se vieron inundadas con una agresiva campaña de marketing por parte de estas plataformas: ofertas relámpagos, ruleta de beneficios, productos gratis, puntos por referir a amigos. “Acá están los cinco regalos de Temu, claramente esto no es una estafa, te llega”, fue el mensaje que difundieron distintas influencers, en ocasiones en forma de publicidad en colaboración con estas plataformas.

Shein y Temu lanzaron una agresiva campaña de marketing en la Argentina AP Foto/Richard Drew

Hasta Mercado Libre habilitó las compras internacionales en su plataforma, un servicio que ofrecía en otros países de América Latina, pero que no vio la luz en la Argentina hasta diciembre de 2024. Primero arrancó con Estados Unidos, pero desde diciembre también se sumaron los paquetes desde China. El limitante que tienen los envíos courier son las cinco compras habilitadas al año calendario y por persona.

“Más que una repetición de ciclos anteriores, el fenómeno actual representa un cambio estructural en la forma de importar bienes de consumo, con un protagonismo inédito del courier. Aun así, su peso agregado sigue siendo acotado: explica alrededor del 1,2% de las importaciones totales y menos del 8% de las importaciones de bienes de consumo", comparó Izquierdo.

En este mismo punto hizo hincapié Giacoia, quien remarcó que al ver la porción marginal de la torta que representa al ver el total de las importaciones 2025 “no parece relevante”. Pero eso no quita que algunos sectores de la economía argentina se estén viendo afectados, sobre todo aquellos que se enfrentan ante un shock competitivo directo por los productos que entran al país, como indumentaria, calzado o bazar.

“De todas maneras, es algo chico. También hay que ponerlo en el contexto actual donde todas las importaciones crecieron. Es decir, la competencia externa aumentó en general para muchos sectores, más allá de esto del courier, y en muchos casos seguramente sea beneficioso desde el lado del consumidor", sumó el economista.

Las importaciones courier alcanzaron récord histórico en 2025 Richard Drew - AP

La Fundación Protejer advirtió en diciembre que “China invade el placard de los argentinos” y señaló que la avalancha de ropa “barata y de baja calidad” no para de crecer ante el mayor uso de plataformas digitales, la política de desregulación comercial y la simplificación del régimen courier. Según sus números, el gigante asiático representa el 70% de las importaciones textiles.

Mientras que el Gobierno busca desregular, otras fuerzas políticas quieren ponerle un freno a la tendencia. El diputado Miguel Ángel Pichetto presentó el año pasado una “ley anti-Shein”, una iniciativa que prevé que los productos importados a través de este tipo de plataformas tributen un arancel aduanero del 30%. La única excepción sería una compra anual de hasta US$100 por persona.

“El factor diferencial frente a otras épocas es el avance de las grandes plataformas chinas en América Latina, como Shein o Temu. Estas plataformas no solo captan demanda existente, sino que generan consumo nuevo, especialmente en rubros livianos y estandarizados como indumentaria, pequeños electrónicos y artículos para el hogar. Pero desde el punto de vista macroeconómico, no hay señales de alarma inmediata. La Argentina sigue mostrando niveles de importaciones bajos en comparación regional y el courier no representa un riesgo relevante para el equilibrio externo", cerró Izquierdo.