Con el talento argentino como fuente de inspiración, se reunieron más de 4000 emprendedores

Hoy, a las 8:30, el Centro de Convenciones de Buenos Aires abrió sus puertas y se vio inundado por miles de emprendedores del presente y del futuro. Es que se celebró una nueva edición de Experiencia Endeavor, con participantes en búsqueda de nuevos contactos, de conocimiento sobre cuáles son las tendencias que mira el mercado, y el afán de inspirarse en la experiencia de otros para animarse a crear nuevos negocios en la Argentina. Durante las nueve horas que duró el evento, con paneles y mentorías de por medio, todos los problemas del corto plazo quedaron en suspenso para poder sentarse a escuchar a la gente que hace.

Desde emprendedores que supieron convertirse en unicornios, pasando por fondos de capital de riesgo, hasta streamers del mundo de los videojuegos, a lo largo de la jornada disertaron sobre el escenario principal bajo el lema “Be a game changer” (Sé un cambio en el cambio). Con los pasillos repletos de gente, que incluso no dudó en buscar su lugar en el piso, el primero en tomar el micrófono fue Guibert Englebienne, cofundador de Globant y presidente de Endeavor.

“Un día tiran el diario sobre la mesa y el titular decía que Mercado Libre salió a cotizar en el Nasdaq. Y nos dijimos ‘esto es lo que tenemos que hacer’. Nos llevó siete años hacerlo. Lo primero que hicimos fue juntarnos con Marcos [Galperin] en la oficina para preguntarle de qué se trataba (...). Así empezamos a caminar y aprendimos que siempre había alguien que nos ayudaba, que nos inspiraba y que nos guiaba a tomar las decisiones. Hoy es la Experiencia Endeavor número 21, donde están todos esos motores que la Argentina que viene va a necesitar para poder salir de la lamentable situación en la que estamos. Tenemos algunas anclas puestas, pero tenemos los motores listos para salir”, arengó.

El siguiente en disertar fue Máximo Cavazzani, fundador y CEO de Etermax, creador del juego de trivia Preguntados. Llegó a ser la aplicación más descargada del mundo. “El éxito nunca conforma. Es una búsqueda constante y, detrás de cada éxito, vienen más fracasos. Me motiva la idea de pensar el futuro, crear trabajos que no existían antes en nuestra economía. Cuando tenía 20 años creía que estaba todo inventado. Pero no está todo inventado. Cada diez años que pasan, hay más cosas para crear”, alentó.

A continuación, una foto apareció en la pantalla principal del salón que movilizó a todo el público. En una de las pantallas del Times Square, en Nueva York, se felicitaba a la compañía argentina Mamotest por convertirse en una de las 100 ideas con mayor impacto en el mundo, distinción que la Fundación Norrsken le otorgó en agosto del año pasado. “Esta imagen significó muchos años de esfuerzo. Recibimos este premio, que es considerado el “Nobel del Impacto”, por influir positivamente en la vida de 1000 millones de personas. El equivalente a 250.000 veces esta sala”, contó por su parte Guillermo Pepe, fundador y CEO de Mamotest, una plataforma que democratiza el acceso a diagnóstico temprano de cáncer de mama.

Ya encarando el final de la jornada, el secretario general de Redacción de LA NACION, José Del Río, le preguntó a la audiencia quiénes querían emprender. Casi todo el auditorio alzó la mano. Sin embargo, cuando se les repreguntó quiénes querían hacerlo en la Argentina, menos de la mitad volvió a mostrarse motivado. Al respecto, reflexionó Hernán Kazah, cofundador y managing partner del fondo de capital de riesgo Kaszek, que también fue cofundador de Mercado Libre. “Lo que tenemos que entender los argentinos, me incluyo en el grupo, es que hay que dejar de hablar de largo plazo y de ese éxito que merecemos. Es algo por el cual trabajamos duro, pero nadie nos regala nada. Para eso, vamos a tener que pasar por sacrificios en el corto plazo. Tenemos que dejar la inmediatez y asumir que para llegar a algo bueno tenemos que trabajar todos juntos”, cerró.