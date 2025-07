Con la salida de Demian Reidel, el Consejo de Asesores se queda sin integrantes designados oficialmente

A poco más de un año de su designación, hoy el Gobierno aceptó la renuncia de Demian Reidel al cargo de Jefe de Gabinete de Asesores del Presidente de la Nación. Con su salida, la continuidad del Consejo está en duda, ya que el resto de sus integrantes nunca fue designado oficialmente.

En los hechos, el Consejo de Asesores comenzó a funcionar en marzo de 2024 con Reidel, Alec Oxenford (actual embajador en Estados Unidos), Eduardo Bastitta, Sebastián Braun, Ramiro Castiñeira, Miguel Boggiano, Julio Goldstein, Ariel Coremberg, Fausto Spotorno, Teddy Karagozian y Ramiro Marra como miembros. Esto tres últimos ya dejaron el grupo y no fueron reemplazados.

Hubo reuniones presenciales, pero, según exintegrantes, nunca se encontraron con Javier Milei ni estaban claras sus funciones. El único tema que prosperó fue el que impulsaba Reidel: desarrollar un polo de inteligencia artificial, idea que luego mutó a desarrollar reactores de energía atómica medios para abastecer, entre otros, a centros de procesamiento de datos de IA.

“El grupo tenía la mejor onda, todos defendíamos al Gobierno, pero no había liderazgo. No era culpa de Reidel, aunque él era medio monotemático con la IA y la energía nuclear, y el resto de los temas no le importaban. Algunos miembros no aparecieron nunca y otros se quejaban porque no salían las designaciones”, contó un exmiembro de ese círculo.

El 2 de julio de 2024 salió en el Boletín Oficial la designación con carácter ad honorem de Reidel, y cinco días después, el 7 de julio, Spotorno anunció que renunciaba porque su función en el Consejo se confundía con su práctica privada.

En tanto, el 12 de ese mismo mes, Adorni tuiteó cómo quedaba la lista de integrantes, olvidándose inicialmente de Marra, a quien luego sumó. Cinco días después, Adorni posteó que el Presidente había tomado la decisión de apartar del Consejo a Karagozian.

En aquel entonces, y ante la consulta de LA NACION, un integrante dijo que el Consejo carecía de “agenda formal” y afirmó estaban “trabajando en la institucionalización”.

La salida de Marra nunca se comunicó, pero habría dejado de ser parte con su salida de La Libertad Avanza, el 30 de enero de este año.

LA NACION consultó a varios de los integrantes que quedaron en el Consejo para saber si sigue funcionando, y solo uno respondió que no tenía novedades al respecto. Desde Presidencia tampoco confirmaron si sigue operativo o no.

Mientras tanto, Reidel sí dijo que seguirá en la presidencia de Nucleoeléctrica, trabajando en el desarrollo del Plan Nuclear Argentino.

“El plan abarca la construcción del primer reactor modular argentino, la extensión de vida de nuestras centrales, el impulso a la minería de uranio, la creación de YPF Nuclear y muchas otras iniciativas estratégicas. Es una política de Estado orientada a recuperar la soberanía energética y potenciar el desarrollo científico-tecnológico del país”, detalló.

De esta forma, ratificó que continúa formando parte del Gobierno y destacó su apoyo al presidente Milei. “Seguimos escribiendo juntos un libro de teoría económica con una visión revolucionaria del crecimiento basada en los retornos crecientes a escala. Mi compromiso personal es total. Para mí es un orgullo ser parte de este Gobierno que está cambiando la historia de la Argentina”, dijo. El mensaje fue luego reposteado por el primer mandatario.