Si se actualizara la canasta con la encuesta de gastos de 2017/2018, la pobreza sería seis puntos más alta que la estimada por el Gobierno, según Di Tella

La discusión sobre la evolución de la pobreza en la Argentina no pasa tanto por la tendencia —que muestra una baja marcada desde el pico registrado a comienzos de 2024— sino por la metodología utilizada para medirla, en un contexto en el que el Gobierno decidió recientemente postergar la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En ese marco, un ejercicio del econometrista Martín González-Rozada, investigador de la Universidad Torcuato Di Tella, muestra que la actualización de las canastas de consumo y de los parámetros que definen la línea de pobreza arroja resultados sensiblemente distintos a los difundidos por el Gobierno para el tercer trimestre de 2025: al hacer ese ajuste, la incidencia de la pobreza sería seis puntos porcentuales mayor.

Según los cálculos de González-Rozada, la pobreza habría alcanzado al 33,2% de la población en el tercer trimestre de 2025, frente al 26,9% estimado por el Ministerio de Capital Humano - en base a las canastas que actualmente utiliza el Indec- para ese mismo período. Al mismo tiempo, la indigencia se ubicaría en el 5,0%, levemente por debajo del 5,9% que surge de la estimación oficial. Es decir, mientras la actualización metodológica eleva el nivel de la pobreza, su impacto sobre la indigencia es acotado y, en este caso, incluso algo menor.

La diferencia no se limita a una foto puntual, sino que atraviesa toda la trayectoria reciente del indicador. Según las estimaciones de Capital Humano, la pobreza pasó de un pico del 54,8% en el primer trimestre de 2024 a 38,3% en el tercer trimestre de ese año, continuó descendiendo durante la primera mitad de 2025 —con una medición semestral del 31,6%— y se ubicó en 26,9% en el tercer trimestre de 2025.

En el ejercicio de González-Rozada, la secuencia es análoga: desde un máximo cercano al 58% a comienzos de 2024, la incidencia cae de manera sostenida a lo largo de 2024 y 2025 hasta alcanzar el 33,2% en el último dato. La brecha entre ambas series se mantiene relativamente estable y responde al nivel de la línea de pobreza utilizada, no a cambios en la evolución de los ingresos.

Universidad Torcuato Di Tella | Departamento de Economía

El informe atribuye esa divergencia a dos modificaciones centrales. Por un lado, emplea una Canasta Básica Alimentaria (CBA) construida a partir de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018, que refleja patrones de consumo más recientes que los de la canasta vigente, basada en la ENGHo 2004-2005. Por otro, utiliza una Inversa del Coeficiente de Engel (ICE) más elevada —2,73, frente a 2,23 en la metodología aplicada por Capital Humano—, lo que implica un mayor peso del gasto no alimentario. Como resultado, la Canasta Básica Total per cápita asciende a $344.535, contra $297.091 en la estimación oficial correspondiente al tercer trimestre.

Más allá del promedio nacional, el trabajo expone fuertes disparidades regionales. En el tercer trimestre de 2025, las tasas de pobreza más elevadas se registran en el NEA (43,8%) y el NOA (40,7%), mientras que la Patagonia (26,4%) y la región Pampeana (28,9%) presentan los valores más bajos. El Gran Buenos Aires muestra una incidencia del 33,3%, en línea con el promedio nacional. En todas las regiones, sin embargo, se observa una caída respecto del trimestre anterior.

Otro de los hallazgos relevantes es el cambio en la brecha de pobreza según el régimen de tenencia de la vivienda. En el tercer trimestre de 2025, los inquilinos registran una tasa de pobreza del 33,4%, frente al 30,8% entre los propietarios, una diferencia de 2,6 puntos porcentuales. La reversión de este patrón —en trimestres previos los propietarios aparecían como más pobres— alinea a la Argentina con lo observado en la mayoría de los países de la región y está asociada a un coeficiente de Engel significativamente más alto para los hogares inquilinos.

Capital Humano

Pese a estas diferencias de nivel, el informe subraya que ambas metodologías exhiben una evolución prácticamente idéntica en el tiempo, con una correlación cercana a uno. La caída de la pobreza desde el máximo del primer trimestre de 2024 se verifica en las dos series, lo que indica que el contraste no responde a variaciones en los ingresos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares, sino al umbral utilizado para definir quién es pobre. Los análisis de González-Rozada sobre pobreza y distribución del ingreso fueron citados en reiteradas oportunidades por el presidente Javier Milei para destacar la magnitud de la baja del indicador tras el pico de la crisis, a comienzos de su gestión.

El debate se inscribe, además, en un momento sensible para el sistema estadístico oficial. En las últimas semanas, el Gobierno decidió postergar la implementación de una actualización de la metodología para la estimación del IPC —también basado en la ENGHo 2017-2018—, una decisión que derivó en la renuncia de Marco Lavagna a la dirección del INDEC.