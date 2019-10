Concretan el alivio impositivo a clínicas y obras sociales

Fuente: Archivo

Les rebajarán el impuesto al cheque; menores contribuciones

El Gobierno cumplió su promesa y avanzó en medidas de alivio impositivo para clínicas, sanatorios, hospitales privados y obras sociales, que el mes pasado presentaron una carta en el Ministerio de Producción y Trabajo para declararse en una situación económica insostenible y en la que advirtieron que podría haber un "colapso del sistema privado de salud".

Por un lado, el lunes pasado salió publicado en el Boletín Oficial un decreto que reduce las contribuciones patronales para el sector y que se aplicará con retroactividad al 1º de agosto. Se trata del adelantamiento de la suba del mínimo no imponible salarial por trabajador prevista en la reforma impositiva. Así, los prestadores pagarán contribuciones sobre un excedente salarial más alto que el anterior (de $7003,68 a $17.509,20).

En tanto, a principios de la próxima semana se publicará otro decreto con la rebaja de la alícuota del impuesto al cheque para este universo de servicios de salud: pasará de 1,2% a 0,8% a partir del próximo mes y de 0,8% a 0,5% a partir de febrero, confirmaron fuentes privadas y oficiales.

La Secretaría de Salud calculó que el impacto de ambas medidas se traducirá en una rebaja del 5% en el costo salarial y del 2% en el costo operativo. El titular del cartera, Adolfo Rubinstein, había admitido hace unos días a LA NACION que el sistema de salud "está golpeado por el salto devaluatorio porque muchos de los insumos son importados y a veces el financiamiento no alcanza para sostener la estructura".

Por otra parte, se definió que el PAMI otorgará a los prestadores un aumento adicional, no acumulativo, del 4% en noviembre y de 4% en enero próximo. En cuanto a la negociación sindical, se acordó que el bono del decreto 665/19 se pagará en dos cuotas de $2500 con los salarios de octubre y noviembre, informaron cámaras del sector.

Jorge Cherro, presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina, dijo que el alivio fiscal "es insuficiente, pero algo es algo en este momento".

El sector impulsa medidas más contundentes como, por ejemplo, que la actividad de la salud privada sea equiparada a la de los colegios privados. "Ellos no pagan cargas patronales desde 2001; no entendemos por qué no tenemos los mismos beneficios", señaló Cherro.