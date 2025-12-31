Un médico explicó por qué es perjudicial para la salud dormir con aire acondicionado

Con el avance del verano, las noches calurosas se vuelven cada vez más difíciles y muchas personas recurren al aire acondicionado o al ventilador para poder descansar. Sin embargo, el uso excesivo de estos artefactos puede traer consecuencias para la salud. Así lo explicó el cardiólogo Jorge Tartaglione, quien analizó los pros y los contras de cada opción durante una entrevista en LN+.

“No hay que abusar del aire acondicionado, porque provoca una sequedad terrible, tanto en la nariz como en la boca”, advirtió el especialista. Según detalló, esta falta de humedad en el ambiente afecta directamente a las vías respiratorias y puede generar distintos cuadros. “Esa sequedad genera mucosas, resfríos y problemas respiratorios”, enumeró.

Tartaglione señaló que uno de los errores más comunes es mantener el aire acondicionado encendido durante toda la noche, especialmente con temperaturas muy bajas. Si bien ayuda a combatir el calor, su uso prolongado puede irritar las mucosas y favorecer infecciones respiratorias, sobre todo en personas con alergias, asma o defensas bajas.

Aunque el aire acondicionado es una gran herramienta para atravesar las olas intensas de calor, no es recomendado utilizarlo todo el día al máximo (Foto: FreeP¡CK)

En contraposición, explicó que muchas personas eligen el ventilador como una alternativa más tolerable. Además de no resecar tanto el ambiente, su sonido constante suele resultar relajante para conciliar el sueño. Sin embargo, aclaró que también debe utilizarse con moderación y sin apuntar directamente al cuerpo durante horas.

Al momento de dormir, el médico hizo hincapié en la importancia de regular la temperatura del ambiente. “La temperatura de la habitación tiene que ser un poco más baja de lo habitual, pero no extrema. No hay que transpirar de noche mientras dormimos”, señaló. Y agregó: “Dormir con mucho calor es una de las principales causas de insomnio”.

¿Cuáles son las consecuencias de dormir mal por exceso de calor?

En la misma línea, el médico especialista en sueño Pablo Ferrero también visitó los estudios de LN+ y advirtió sobre los efectos de un descanso deficiente. “No dormir bien trae consecuencias a corto, mediano y largo plazo”, explicó.

Ferrero diferenció los impactos según la edad. “En los niños, dormir mal afecta el aprendizaje, la memoria y el crecimiento, ya que la hormona del crecimiento se libera durante el sueño”, indicó. En los adultos, en cambio, “bajan las defensas, se afecta el sistema inmunológico y el cerebro no funciona correctamente, lo que termina repercutiendo en el funcionamiento de otros órganos”.

La temperatura ideal para colocar el aire acondicionado y no gastar de más

Por último, el especialista se refirió a la siesta y a cuánto tiempo debería durar. “La NASA recomienda 26 minutos de siesta, pero la realidad es que si dormís más de 15 o 20 minutos, te levantás abombado”, explicó, sobre lo que produce el querer dormir muchas horas durante la temporada de verano.

Es por esto que el experto recomendó mantener un ambiente fresco, sin excesos, y cuidar los hábitos tanto de comida como de descanso, para atravesar el verano sin afectar la salud.

