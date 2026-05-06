Confirman el inicio de los vuelos directos entre Buenos Aires y Tel Aviv

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) aprobó la programación horaria presentada por El Al Israel Airlines para operar vuelos directos entre Tel Aviv y Buenos Aires, en un paso que marca un hito en la conectividad aérea entre ambos países.

El nuevo servicio será sin escalas y permitirá unir ambas ciudades por primera vez de manera directa, con una reducción significativa de los tiempos de viaje y una alternativa más ágil para los pasajeros.

La operación tendrá dos frecuencias semanales en la ruta Tel Aviv–Buenos Aires (Ezeiza) y su correspondiente regreso. Los vuelos desde Buenos Aires partirán los lunes y miércoles y serán operados con aeronaves Boeing 787-9 Dreamliner, configuradas con 271 asientos.

El vuelo inaugural está previsto para el 29 de noviembre de 2026, con salida desde Tel Aviv.

La puesta en marcha de esta ruta da continuidad a lo anunciado por el presidente Javier Milei durante su reciente gira oficial por Israel, donde confirmó la implementación de una conexión aérea directa como parte del fortalecimiento de los vínculos bilaterales.

En ese marco, la nueva conexión surge del acuerdo de Cielos Abiertos firmado entre la Argentina e Israel durante esa visita. El convenio permitió ampliar y modernizar el sistema aerocomercial entre ambos países, abrir nuevas oportunidades para rutas y operadores, y generar las condiciones para poner en marcha este servicio por primera vez.

La iniciativa había sido anticipada por el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, quien señaló que el proyecto podría concretarse antes de fin de año. “Hoy empieza a hacerse realidad un sueño que perseguí con todo mi esfuerzo desde que asumí como embajador. La Argentina e Israel tendrán vuelo directo y esperamos poder inaugurarlo muy pronto, este mismo año. Esto no es casualidad: es el resultado concreto del vínculo estratégico que el presidente Javier Milei construyó con Israel y de una inversión que el gobierno israelí decidió realizar en respuesta a esa relación”, afirmó.

El diplomático destacó además el respaldo del canciller Pablo Quirno y del equipo de la aerolínea, incluido su CEO, Levi HaLevi, y el vicepresidente comercial, Shlomo Zafrani. “Un hito que abre una nueva era entre nuestros países: más comercio, más inversiones, más turismo, más cultura y más lazos entre nuestros pueblos. El liderazgo de Milei genera beneficios, y este es uno de ellos”, agregó.

Las versiones sobre un vuelo entre Buenos Aires y Tel Aviv habían trascendido el año pasado e incluso se había mencionado un posible anuncio del Presidente durante su visita a Israel en junio de 2025.

La aerolínea operó vuelos a Brasil hace más de una década, pero suspendió su servicio a San Pablo en 2011. La comunidad judía argentina, la más numerosa de América Latina, cuenta con aproximadamente 170.000 miembros, en su mayoría residentes en la Ciudad de Buenos Aires.