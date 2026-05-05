Las reservas brutas se acercan a US$46.000 millones, pero las netas vuelven a ser negativas

Las reservas brutas del Banco Central (BCRA) volvieron a quedar cerca de los US$46.000 millones tras recuperarse en US$1426 millones entre ayer y hoy, pero la medición más benigna de su posición neta, que había entrado en zona levemente positiva días atrás, volvió a ser negativa desde el inicio de este mes.

La entidad informó hoy que sus tenencias totales cerraron en US$45.907 millones, tras haber ensayado un “piso” de US$44.485 millones el viernes (tras los movimientos habituales de fin e inicio de mes por el desarme y rearme de encajes), luego de que sumara compras por US$140 millones en las últimas dos ruedas (incluyendo los US$69 millones de hoy) y aprovechara los rebotes del oro, con lo que se mantienen cerca del nivel promedio máximo del año.

Reservas netas negativas

Pero su tenencia neta, en la medida más benigna que toma el mercado (descontando las deudas por vencer en menos de un año), vuelve a ser negativa en unos US$2200 millones , tras haber logrado colocarse durante algunos días de abril en terreno positivo y alcanzar los US$154 millones hacia fin de ese mes, al ingresar en las cuentas del Tesoro los US$850 millones captados en la última licitación de los Bonar AO27 y AO28.

“Para ese cálculo, desde comienzos de mayo hay que empezar a computar los vencimientos que el BCRA debe afrontar el 30 de abril de 2027: la última cuota de los repo tomados hasta ahora y la primera cuota del Bobreal 2027 (se paga 50% en abril y 50% en octubre)”, explicó a LA NACION el economista Federico Machado, de Economía Open, uno de los que sigue el dato. Y, como no puede saberse cuánto de ese título fue utilizado para el pago de impuestos, estima que deberá pagarse ese día alrededor del 30%, es decir, unos US$1275 millones.

El cálculo incluido en el acuerdo con el FMI es, desde ya, mucho más riguroso, ya que ese organismo no considera dentro de la posición neta los propios desembolsos del actual programa (US$14.000 millones) y la calcula “a precios constantes” de enero de 2025, “para no registrar como reservas las variaciones en los precios del oro o la cotización del yuan”, entre otras cuestiones, explicó Machado.

De allí que, para esa medición, la situación casi no haya cambiado respecto de la “herencia” recibida por la actual administración, ya que se mantendría negativa en unos US$12.000 millones, o incluso algo más.

Esto explica el persistente reclamo que el organismo venía haciendo sobre la necesidad de que el BCRA pase a acumular reservas, algo que recién ha logrado desde hace menos de dos meses (tras haber comprado a diario en 80 ruedas de las 81 que lleva el año) y que dependerá de no tener que volver a venderle esas divisas al Tesoro para atender los pagos de deuda externa, como ocurrió en enero pasado.

La situación mejora con respecto a los compromisos asumidos en el acuerdo actual con el FMI tras su última revisión

En ese sentido, la buen noticia es que, al menos, la situación mejora con respecto a los compromisos asumidos en el acuerdo actual con el organismo tras su última revisión, en especial si se mantiene la tendencia de las últimas semanas, ya que en mayo el calendario de pagos externos no está cargado

BCRA compra USD 69 millones y el saldo en las dos primeras ruedas de mayo asciende a USD 140 millones. El total en lo que va del año ya es de USD 7.291 millones pic.twitter.com/6IE0Myftlc — Javier Giordano, CFA (@javier_giordano) May 5, 2026

Todo esto pese a que el BCRA ya compró en lo que va del año unos US$7300 millones mediante intervenciones en el mercado de cambios, sin presionar la cotización del dólar, que aun así cayó 5% en ese período. Es decir, cubrió el 73% de su meta base para el año, aunque le faltarían sumar US$9700 millones más para alcanzar la máxima planteada en su programa.

Según los números dados a conocer hace 15 días en Washington por su vicepresidente, Vladimir Werning, la entidad ya había acumulado US$1500 millones netos por sus compras hasta entonces (algo así como 22% de todo lo adquirido) y podría cerrar el año con US$8000 millones.

Los números muestran que el desafío del BCRA no pasa solo por sostener el ritmo de compras en el mercado cambiario (que promedió US$138 millones por día en abril, pero cayó a US$70 millones en los dos primeros días de mayo), sino por lograr que las divisas adquiridas se traduzcan en una acumulación efectiva de reservas.

“Mientras los vencimientos externos sigan consumiendo lo que ingresa, y el riesgo país impida refinanciar deuda en los mercados internacionales, el margen de maniobra seguirá siendo estrecho”, alertan desde la Fundación Mediterránea, para dejar en claro por qué la racha compradora no alteró la percepción del riesgo argentino.

Con un ruido político en aumento y ante la “ausencia de definiciones taxativas sobre el programa de financiamiento para los servicios de deuda de 2026 y 2027”, se considera lógica la desconfianza de los inversores externos, sobre todo teniendo en cuenta la experiencia en este terreno durante la administración Macri.