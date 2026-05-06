JPMorgan subió el precio objetivo de YPF y ve más potencial para la acción

JPMorgan volvió a mostrar optimismo con la Argentina, pero esta vez con foco en una de las compañías más emblemáticas del mercado local: YPF. El banco estadounidense elevó su precio objetivo para la petrolera y consideró que todavía tiene margen para seguir subiendo en Wall Street, impulsada por el desarrollo de Vaca Muerta, la mejora operativa y un escenario financiero que, según los analistas, empieza a jugar más a favor.

JPMorgan elevó de US$54 a US$61,50 el precio objetivo de YPF para los próximos 12 meses y sostuvo que la acción aún tiene potencial alcista, pese al fuerte rally que ya acumula en el año. La apuesta del banco se apoya en Vaca Muerta, precios internacionales del crudo más firmes y futuros catalizadores como la normalización cambiaria y el proyecto de GNL flotante.

El informe llega en un momento particular para la compañía. Las acciones de YPF acumulan una fuerte recuperación en lo que va del año y vienen superando ampliamente al desempeño general del mercado argentino. En paralelo, la empresa se prepara para presentar sus resultados del primer trimestre, en un contexto donde los inversores siguen de cerca la evolución de la producción no convencional y la generación de caja.

Según la visión del banco, el potencial de la petrolera todavía no estaría completamente reflejado en la valuación actual. Los analistas remarcaron que YPF logró consolidarse como uno de los principales jugadores del shale en la Argentina y destacaron especialmente el crecimiento de la producción en Vaca Muerta, un activo que el mercado internacional observa cada vez con más atención.

En el mercado también empieza a consolidarse otra expectativa: que el ciclo energético argentino entre en una etapa distinta. El aumento de las exportaciones de petróleo y gas, sumado a los proyectos de infraestructura para evacuar producción, alimenta la idea de que el sector puede transformarse en una de las principales fuentes de dólares para el país durante la próxima década.

En ese contexto, distintos bancos internacionales revisaron al alza sus valuaciones sobre la compañía durante los últimos meses. Parte del optimismo está asociado al rally internacional del petróleo, pero también a la percepción de que algunos riesgos políticos y judiciales comenzaron a despejarse.

La mirada positiva sobre YPF también coincide con un momento de mayor apetito global por activos argentinos. En las últimas semanas, varios informes de bancos de inversión internacionales comenzaron a recomendar estrategias vinculadas al país, tanto en bonos como en acciones, apoyados en la desaceleración inflacionaria, el ordenamiento fiscal y la expectativa de una mayor normalización financiera.