Conflicto en Medio Oriente: por qué los mercados no han tenido en cuenta la posible extensión de la guerra

El comercio TACO (Trump siempre se acobarda), un término acuñado por Robert Armstrong, se basa en la idea de que Trump siempre da marcha atrás en sus políticas si los mercados parecen sufrir. Desafortunadamente para la economía mundial, esta vez no tiene todas las cartas en la mano. De hecho, este es el temor que expresan actualmente los expertos: la idea de que, a pesar de que Trump puede gestionar la duración de su intervención militar, las consecuencias están más allá de su control.

Este fue el consenso general de una entrevista publicada en The Economist titulada “Anatomía de una crisis petrolera”. Los expertos argumentaron que los mercados no han tenido en cuenta la longevidad de las repercusiones del conflicto, y la cruda realidad es que poco se puede hacer para suavizar el golpe.

También fue el argumento esgrimido por Jeffrey Currie, director de estrategia de Energy Pathways en The Carlyle Group, quien en una entrevista con el semanario británico subrayó que “el precio (del petróleo) en este momento refleja algo que no coincide con lo que yo diría que son las expectativas de los analistas políticos“. “Creo que la gente está reevaluando cuánto tiempo va a durar esta interrupción”, añadió.

Se argumenta que la supuesta extensión de este conflicto se reduce a unas pocas áreas clave: las dificultades logísticas con el estrecho, la imposibilidad de confiar en las reservas, y el punto de inflexión del riesgo iraní que se ha cruzado.

El estrecho de Ormuz, en una imagen de Google Earth

En cuanto a las cuestiones logísticas de la reapertura del estrecho de Ormuz, las recientes declaraciones sugieren la posibilidad de una intervención militar mediante la escolta de barcos de carga como opción para sostener la oferta petróleo en el sistema global. Incluso Trump lo consideró una posibilidad. Sin embargo, tal y como argumenta Currie, esto es fiscalmente inviable: “Pensemos en el costo que supone escoltar un barco. Es más caro que el valor de la carga. Hay que tener aviones sobrevolando la zona para dar cobertura. Se necesitan barcos, y entonces se convierte en un blanco fácil”.

También hay un precedente para esto, subrayó Matthieu Favas, editor de materias primas de The Economist, ya que los barcos fueron escoltados a través del estrecho durante guerra entre Irán e Irak en los años ochenta. Sin embargo, esto solo permitió el paso de uno o dos petroleros por día, ya que para 60 (el nivel antes de la guerra) se necesitarían enormes cantidades de buques de guerra, muchos de los cuales se encuentran en conflicto. Por lo tanto, advirtió por la inviabilidad de esta opción.

Henry Curr, editor económico de The Economist, se mostró de acuerdo con esto y afirmó que los países no podían simplemente “empezar a gastar las reservas sin un objetivo claro”, concluyendo que no es la “solución milagrosa” para resolver el problema.

En cuanto a la dependencia de las reservas para controlar la crisis, esto también conlleva una serie de dificultades. GETTY IMAGES

Luego está la cuestión del riesgo a largo plazo. Supongamos que Trump pone fin a la guerra mañana, planteó Favas, aún habría entre dos y cuatro semanas más de perturbaciones y entre cuatro y seis semanas de normalización. En ese sentido, subrayó que es necesario reanudar el tráfico a través de Ormuz, lo que llevará tiempo, y que los petroleros no estarán dispuestos a realizar el viaje, sino que esperarán a asegurarse de que el conflicto ha terminado.

Además, el hecho de que Irán haya demostrado ahora su capacidad para cerrar prácticamente el estrecho provocará una prima de riesgo en el petróleo, tal y como sostiene Favas: “Es muy poco probable que volvamos al mundo que conocíamos antes de la guerra. Se ha cruzado un Rubicón y es probable que la prima de riesgo se mantenga (con una diferencia de unos US$10) quizás para siempre”.

Sin embargo, hay un rayo de esperanza para el Cono Sur. Como señaló Mike Bird, editor de The Economist en Wall Street: “En mi opinión, el mayor cambio es el repunte de la producción fuera de la OPEP y del Golfo”.

La incertidumbre que rodea la viabilidad de la dependencia del petróleo del Golfo podría llevar a los inversionistas a buscar otras alternativas, como la Argentina. De hecho, en una entrevista con LA NACION, Michael Seigne, exdirector general de Goldman Sachs y fundador de Candor Partners, respaldó esta idea, dada la estabilidad política y el panorama de inversión estable.

Por lo tanto, existe una realidad preocupante para la economía mundial. Las repercusiones del conflicto aún no se han visto realmente, ni se han reflejado en los mercados, y el control de los precios del petróleo no está completamente en manos de Trump. A pesar de que la Argentina podría beneficiarse a largo plazo, el mundo debería prepararse para el impacto.