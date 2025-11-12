Congreso Innova Educa 21: el encuentro que transforma la educación y desafía los modelos tradicionales

Día a día, Siglo 21 le hace honor a su nombre al replantear la educación, rompiendo con las prácticas tradicionales del siglo XX y trayendo al frente nuevas formas de enseñanza y aprendizaje. En un mundo en constante cambio, la educación tiene que acompañar la transformación social, cultural y tecnológica. Y el 8° Congreso Internacional Innova Educa 21 se convirtió en un espacio de diálogo y análisis sobre la educación del futuro.

El evento se llevó a cabo los días 6 y 7 de noviembre, con el objetivo de trazar nuevos caminos hacia una pedagogía más inclusiva, motivadora y acorde a los desafíos que trae el siglo XXI.

Congreso Innova Educa 21

Bajo la consigna “EduHack: rompiendo paradigmas”, el congreso reunió a voces influyentes del campo educativo como Mercedes Miguel, ministra de Educación de CABA; Gerry Garbulsky, fundador de TEDxRíodelaPlata; y Alejandro Piscitelli, referente en cultura digital.

María Belén Mendé, vicepresidenta de Siglo 21, fue la encargada de la apertura. “Este evento es relevante para el sistema educativo porque establece la agenda de innovación educativa en la región. Hace ocho años decidimos a través de este formato traer las voces más representativas del mundo para provocar nuevas estrategias dentro de la Argentina, las escuelas, las universidades y las instituciones educativas”, destacó.

María Belén Mendé, vicepresidenta de Universidad Siglo 21.

Juan Carlos Rabbat, presidente y fundador de Universidad Siglo 21, expresó: “Entender que el sistema educativo tiene que evolucionar al igual que evoluciona el sistema productivo de la sociedad y hoy hay una carencia muy grande en Argentina por la demora en adoptar cambios imprescindibles para que los alumnos vayan a las aulas motivados, tengan ganas de estudiar, desarrollen la curiosidad y desarrollen las competencias que luego necesitan para el sistema productivo”.

Juan Carlos Rabbat, presidente y fundador de Universidad Siglo 21.

Además, una feria tecnológica fue otra de las grandes apuestas, con más de 30 empresas que mostraron sus últimas novedades en innovación. Todas ellas cuentan con propuestas que acompañan las últimas tendencias en tecnología, con el fin de repensar el aprendizaje.

El futuro de la educación, en cuatro ejes

Laura Rosso, rectora de la universidad, resumió los cuatro ejes clave que abordó el Congreso para romper los paradigmas de la educación tradicional:

Personalización. “Todos nos educamos igual, aprendemos a leer y escribir en la misma edad y hacemos lo mismo en un mismo lugar. Eso hay que romperlo, hoy sabemos que las trayectorias son distintas”.

“Todos nos educamos igual, aprendemos a leer y escribir en la misma edad y hacemos lo mismo en un mismo lugar. Eso hay que romperlo, hoy sabemos que las trayectorias son distintas”. Cómo trabajar el error. “El error hay que tratarlo como parte natural del proceso de aprendizaje. No hay que cuestionarlo, marcarlo en rojo o penalizarlo porque las personas para aprender necesitamos equivocarnos”.

“El error hay que tratarlo como parte natural del proceso de aprendizaje. No hay que cuestionarlo, marcarlo en rojo o penalizarlo porque las personas para aprender necesitamos equivocarnos”. Aprender en red. “Nadie se salva solo en este mundo. Es importante aprender con otros y construir soluciones con otros que son diferentes a uno. Este punto es absolutamente esencial para seguir repensando nuestro sistema educativo”.

“Nadie se salva solo en este mundo. Es importante aprender con otros y construir soluciones con otros que son diferentes a uno. Este punto es absolutamente esencial para seguir repensando nuestro sistema educativo”. Liderazgo. “No hay posibilidad de transformar, innovar y pensar distinto si los educadores no nos empezamos a concebir como líderes. Podemos guiar, reflexionar, construir con otros, sin correrle el cuerpo a transformar lo que es necesario para que los jóvenes tengan sentido y disfruten de estudiar”.

Laura Rosso, rectora de Siglo 21.

Premio al Liderazgo Innovador

Paola Carballo fue la ganadora del Premio al Liderazgo Innovador, distinción que otorga la Universidad a educadores que promueven la innovación educativa a través de experiencias positivas. En esta ocasión, la docente fue premiada por un proyecto que incentiva el desarrollo sostenible en el nivel inicial, a partir de la fabricación de bolsas, billeteras, cuadernos, llaveros y más objetos a partir de plástico reciclado en Pilar, Córdoba.

“Estoy muy feliz y agradecida a todo el equipo docente, a los estudiantes y a la comunidad educativa que hicieron posible este gran proyecto en educación de desarrollo sostenible que tuvo un alto impacto en la comunidad”, dijo Carballo emocionada.

Paola Carballo, ganadora del Premio al Liderazgo Innovador.

Honoris Causa

El mayor reconocimiento del congreso lo recibió Francesco Tonucci. Universidad Siglo 21 le hizo entrega del Doctorado Honoris Causa al psicopedagogo e investigador italiano, referente mundial en el estudio y promoción del desarrollo integral de la infancia.

Durante la segunda jornada, Tonucci brindó una Conferencia Magistral y agradeció la distinción que, en un pasado, también fue otorgada a otras personalidades relevantes como Mario Vargas Llosa, Sebastián Piñera, Andrés Oppenheimer y Karen Hallimer, entre otros.

Honoris Causa.

Con la fusión de estas voces, propuestas y reconocimientos, la última edición del Congreso Innova Educa reafirma el rol de Universidad Siglo 21 como catalizador de innovación y liderazgo en el escenario educativo regional, en un momento donde la actualización y la creatividad son más necesarias que nunca.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.