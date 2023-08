Consejos para consumir menos electricidad en los hogares

escuchar

Las facturas de la electricidad que llegaron en los últimos días sorprendieron a muchos, dados los montos implicados. Y, mientras tanto, la Secretaría de Energía aprobó un nuevo aumento de tarifas para el consumo que se produce desde este mes, que rondará el 4% para los usuarios residenciales de altos ingresos o que no solicitaron el subsidio (los identificados en la factura como de Nivel 1) y para los de ingresos medios cuyo consumo mensual sea mayor a los 400 KWh. En total, en el último año, las boletas del servicio de luz aumentaron en términos reales (es decir, descontada la inflación) un 140% para los usuarios categorizados en el Nivel 1.

En ese contexto, toman protagonismo los tips o consejos para ahorrar consumo de electricidad en los hogares. Según un informe publicado por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), entre los artefactos que más consumen por tiempo de uso están los anafes vitrocerámicos, la pava eléctrica, el aire acondicionado (sobre todo, si no tiene tecnología inverter), el lavavajillas, el termotanque y las estufas.

Tanto ese organismo, como también las compañías distribuidoras , entidades de consumidores y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, publican recomendaciones para tener en cuenta si se busca reducir el uso de la energía, un objetivo vinculado con la necesidad de cuidar no solo el bolsillo, sino también el medio ambiente.

Una cuestión en la que se hace hincapié es en el recaudo que se debe tomar cuando se compran nuevos artefactos, porque en ese momento puede observarse cómo está calificado el producto según la etiqueta de eficiencia energética, que tiene siete categorías: en los extremos está la A, de color verde, que identifica a los equipos más eficientes, y la G (la última, con barra roja), que caracteriza a los menos eficientes.

Para conocer más sobre los consumos y concientizarse, existen calculadoras, como la publicada en la página del ENRE, que permite elegir diferentes artefactos e ingresar datos sobre qué cantidad se tiene en el hogar y sobre cuántos días a la semana y cuántas horas por día se los utiliza. Como resultado, aparecen los kilovatios que se van acumulando.

Artefacto por artefacto

• Iluminación. Apagar las luces de ambientes que están ocupados y evitar los artefactos que tienen más bombitas que las necesarias son algunos de los consejos; también se recomienda elegir lámparas de bajo consumo o de tecnología LED; dirigir la luz hacia ciertos espacios en lugar de iluminar todo un ambiente; colocar, donde sea posible, sensores de movimiento o temporizadores para el encendido y apagado; aprovechar al máximo la luz natural.

• Heladera y freezer. Al estar siempre encendidos, las empresas de electricidad señalan que están entre los electrodomésticos que más consumen. Hay, de todas formas, varios tips que vale recordar: no introducir en la heladera alimentos calientes; abrir las puertas la menor cantidad de veces posible; ajustar el termostato para que el aparato no enfríe de más; limpiar al menos una vez al año la parte trasera; mantener instalada la heladera lejos de fuentes de calor.

• TV, equipos de audio y computadoras. Un televisor u otro equipo consume energía cuando está en stand-by, por lo que se recomienda no tenerlos en ese modo; según una guía de la empresa Edenor, una correcta calibración del brillo y el contraste del televisor permite ahorrar entre 30% y 50% del consumo habitual, y otro dato a tener en cuenta es que las pantallas LED son las que menos gastan. Con respecto a la computadora, si no se la va a usar por un período corto, el consejo es apagar solo la pantalla. Y en relación con el cargador del celular, se aconseja desconectarlo de la red una vez que se haya logrado la carga necesaria: si no se hace eso, se produce el llamado “consumo invisible”.

• Lavarropas. El lavado con agua caliente consume mucho más. Además de lavar con agua fría, se aconseja aprovechar al máximo la capacidad de carga, utilizar ciclos cortos, no excederse de la cantidad indicada de jabón y limpiar periódicamente el filtro.

Optar por ciclos cortos en el lavarropas y usar agua fría en lugar de caliente, uno de los consejos

• Termotanque. Una de las recomendaciones es mantenerlo limpio y hacer el service anual (lo cual, por otra parte, es necesario para habilitar la garantía), ya que el sarro eleva el consumo. Y es necesario hacer un uso responsable del agua caliente.

• Estufas. En este ítem, varios consejos tienen que ver con cómo debe mantenerse el ambiente para evitar en todo lo que se pueda el uso de los artefactos, sobre todo a su potencia mayor. Por eso, entre las recomendaciones están las de colocar burletes en puertas y ventanas; subir las persianas y correr las cortinas durante el día, de manera de aprovechar la luz y el calor del sol. Además, apagar las estufas por la noche y, antes de encenderlas, cerrar las ventanas tras haber ventilado el ambiente.

• Aire acondicionado. Si se va a comprar un equipo, el consejo es optar por la tecnología inverter que, según el ENRE, permite reducir el consumo en hasta un 60% (las etiquetas de algunos equipos indican porcentajes aun mayores). En cuanto a la temperatura, la recomendación es poner el equipo a 24° en verano y en 20°, 21° o 22° en invierno. Además, se aconseja la limpieza de filtros al menos cada seis meses.

La plancha, como otros pequeños electrodomésticos, genera un alto gasto de energía Google

• Artefactos de cocina. El microondas genera un alto consumo de energía; mantener apagado el display que indica la hora permite un ahorro no menor; se aconseja también evitar descongelar comida y, al calentar o cocinar alimentos, usar recipientes que retengan el calor. En cuanto al horno eléctrico, una guía de Edenor advierte que, cada vez que se abre la puerta mientras se cocina, se pierde aproximadamente 20% del calor y se gasta luego energía en recuperarlo. También se aconseja apagar el horno unos minutos antes de finalizar la cocción, para aprovechar el calor remanente.

• Plancha y pequeños electrodomésticos. Según una guía de consejos de la Defensoría del Pueblo de CABA, artefactos como la plancha, el secador de pelo, la aspiradora, la cafetera o la freidora son pequeños pero de alto consumo energético, por lo que deben utilizarse con responsabilidad y estar apagados siempre que no estén en uso.

